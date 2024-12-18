超“抗冻”的旅游拍照好搭子！OPPO Find X8双旦最佳旗舰选

【天极网手机频道】双旦来临之际正是入手新机的好机会，OPPO Find X8系列作为OPPO最新一代旗舰力作，在设计美学、影像创新、性能续航以及系统表现等多个维度展现出了领先行业的旗舰体验，而且销量和口碑都不错。

OPPO Find X8采用了6.59英寸的京东方1.5K四边等宽直屏，创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。同时，Find X8还提供了气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白四种配色，背部设计简洁大方，更符合当下消费者的审美。

在性能上，Find X8系列搭载了OPPO潮汐引擎x天玑9400的最强性能能效组合，天玑9400采用第二代3nm工艺，配备第二代全大核架构设计以及强力升级的GPU和NPU处理器，将高智能、高性能、高能效、低功耗特性齐聚一身。无论是日常使用还是游戏等高性能高功耗需求场景下，Find X8系列都能表现出色。

OPPO Find X8在ColorOS 15系统的加持下，为用户带来了更加丝滑流畅的使用体验。通过AI技术的智能调度，系统能够实时监测和分析用户的使用习惯，并根据需求进行资源的合理分配，系统智能预测和提前加载能够提前准备好用户可能需要的资源，从而确保每一次操作都能得到即时响应。这种智能化的资源管理方式，不仅提升了系统的响应速度，还大大降低了功耗，使得Find X8在续航方面也有了很大的提升，再加上OPPO 冰川电池为Find X8内置了5630mAh+80W超级闪充的充电组合，不仅不存在电量焦虑，而且能够适应各种使用环境，无论是严寒还是酷暑，都能确保手机的长时间续航。

在系统智慧交互方面，Find X8系列首次带来全新的一键问屏，拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片;AI帮写能识别图片并生成文案，还能排版润色文字。AI 办公助手提供语音摘要、文档摘要及格式转换等服务，帮助用户更快完成工作，更快投入生活。另外，Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

影像方面，OPPO Find X8后置搭载5000万像素的主摄+超广角+潜望长焦三摄系统，支持全焦段4K 60fps杜比视界视频拍摄，全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果，将AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，实现了颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，全系还支持全焦段4K 60fps杜比视界HDR视频录制，加上OPPO超级防抖以及传感器变焦能力，影像实力进一步提升。

目前新机在热销当中，今年各大厂商的旗舰机型已经搭上末班车了，如果正好需要一块影像旗舰带去北方旅游的话，OPPO Find X8抗冻属性正好合适，而且有各种极具氛围感的影像功能，分分钟出大片，有兴趣的用户可以去官网了解一下。