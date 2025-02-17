华为Mate 70超多AI优势体验，学生的开学新装备，效率真神器！

【天极网手机频道】开学季来临，学生们开始返回校园。新学期自然会有各种挑战，制定学习计划、做好课堂笔记，参加学术讲座、研讨会、社团活动等等，少不了进行高效率的重点摘要、消化和总结‌。面对这些问题，搭载了HarmonyOS NEXT的华为Mate 70系列，凭借强大的AI功能，可以轻松帮助你实现更加高效的学习体验，俨然就是应对学习挑战的高效助手。

新学期伊始，同学需要赶紧进入学习状态，无论是课程中的知识，还是资料里的内容，要在短时间内快速精准地提取到当中的关键信息。华为Mate 70系列的小艺拖拽功能，正是解决这一问题的利器，我们只需将相关文档拖拽给小艺，它便能迅速提供分点摘要，还可以生成思维导图，快速帮助你理清思路。对于英文资料，小艺同样能轻松应对，将文件拖拽给它，即可获得中文翻译版本，让你更便于理解且大幅提升了阅读效率。

更为贴心的是，小艺拖拽功能还可以处理带有笔迹的试卷，帮你直接去除笔迹，还原空白试卷，方便反复练习。而对于表格图片，拖拽给它并选择表格提取，小艺就能快速帮你转换为Excel文件，直接省去了手动做表格的繁琐，让很多事情变得更为简单轻松。

而对于上课时老师所讲的内容，华为Mate 70系列的小艺帮写功能还可以帮助你做好课堂笔记。它通过语音识别，能够准确转写不同发言人的内容，并生成智能摘要，让你再也不用担心笔记跟不上节奏了。论文润色优化过程中小艺帮写同样可以起到不小的助力，它可以自动识别并优化文本结构，帮你智能排版和润色改写，让论文中的描述更加贴合课题场景。

除了在学习上提供帮助，华为Mate 70系列的小艺帮记功能也是学生们生活中的得力助手。它支持通过语音、识图、识屏等方式记忆重要日期、地址、卡证、事件和订单等多种常用信息。无论是临时安排的活动、班会，还是因故调整的课表，它都能依托记忆的数据帮你轻松处理各类事项，并能在合适的时机提醒你，堪称是“私人助理”。

当然，华为Mate 70系列还拥有不少其他方面的AI功能，包括AI运动轨迹、AI时空穿越、AI主角时刻、AI消息随身、AI隔空传送、AI智控键等，可以极大地丰富校园生活。就拿AI运动轨迹来说，它能够为你解锁更多拍摄新玩法，无论是运动场上的跨步上篮、极限跑酷、奔跑跳跃、旋转舞动，还是仿拍场景下的千手观音、无影拳等经典动作，或者是多人互动场景下的相互奔赴，都可以轻松实现“凌波微步，分身有术”的拖影效果，让画面更加生动细腻，更具电影既视感。

此外，华为的原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT还接入了DeepSeek，使小艺与之相互深度融合，带来了更加无缝的AI体验。目前，小艺智能体广场已经推出了DeepSeek-R1版本，为升级到HarmonyOS NEXT的用户带来了更全面的AI交互能力。通过小艺，我们可以轻松与DeepSeek进行对话，享受更多智慧服务，让日常生活更加便利。

在这个开学焕新季，华为Mate 70系列无疑是学生朋友、考公考研群体的最佳选择。它一系列出众的AI功能，通过精准感知场景，理解用户需求，不仅能帮助提升学习效率，还能让生活更加便捷且充满乐趣，势必能够成为应对学习挑战的效率真神器和全能好伙伴。

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