　　超薄直边设计，Find X8s开启2025手感标杆

【天极网手机频道】在昨天 4月 10日，OPPO发布了发布了自家首款小屏旗舰――OPPO Find X8s。“小屏精品”的定义在最新的OPPO Find X8s上得到了更极致的体现，6.3英寸直屏加上1.25mm超窄边框，7.2mm机身厚度刷新同尺寸旗舰纪录，OPPO用Find X8s回归用户最真实的手感需求，外表精致内在性能强大，重新树立了行业新标杆!

全球最窄四等边直屏，视觉与手感的双重享受

Find X8s采用了6.3英寸1.5K分辨率的直屏设计，边框宽度仅为1. 25毫米，创造了全球最窄四等边的纪录。这一设计不仅提升了屏占比，也使整机外观更加精致时尚。直角金属中框的运用，使得机身厚度控制在7.7毫米左右，重量约为 179克左右，提供了极佳的握持感和便携性。

在外观设计上，OPPO Find X8s不仅在细节上精雕细琢，机身的坚固性也得到了显著提升，远非仅具美观。 在天穹架构的有力支持下，Find X8s系列实现了从内到外的一体化防护升级。 首先，Find X8s配备了新一代晶盾玻璃，具备出色的抗跌耐摔性能，并获得瑞士SGS五星整机抗跌耐摔认证。 这意味着，即使在日常使用中发生意外跌落，手机也能保持完好无损。 其次，机身内部主板经过合金级防护处理，全方位保护核心元件免受外力冲击和挤压损坏，确保数据安全。

此外，Find X8s支持IP68/IP69双顶级防尘防水认证，能够防止在正常使用情况下的泼水、水和灰尘侵入。 根据测试，手机可在1.5米深的静止水中浸泡30分钟，且能承受80℃高温高压水流冲击，日常泼溅、淋雨等场景都能轻松应对。

强劲性能，旗舰级配置

在核心配置上，Find X8s首发搭载了联发科天玑9400+处理器。这款芯片基于台积电3纳米工艺制造，采用全大核CPU架构，包括一颗Cortex-X925超大核、三颗Cortex-X4大核和四颗Cortex-A720能效核心，安兔兔跑分超过 260万，性能表现卓越。

大容量电池与快速充电，续航无忧

Find X8s内置5700mAh硅碳负极电池，支持80W有线快充和50W无线快充。这使得小屏机型在续航和充电方面同样表现出色，满足用户长时间使用的需求。

创新“魔方键”，提升操作体验

值得一提的是，Find X8s引入了“魔方键”物理按键，长按启动AI 一键闪记功能，用户也可用于快速启动系统功能、快捷服务，比如你可以将快捷键设定为一键闪记，系统可智能识别、分析、记录当前屏幕内的各种信息，并存储至“小布记忆”中，小布记忆会为你集中管理重要信息。

OPPO Find X8s凭借其超薄直边设计、强劲性能、出色的影像系统和创新的人机交互，成为2025年智能手机市场的手感新标杆。如果近期有换机需求的小伙伴，都可以考虑这款OPPO 最近发布的小屏旗舰。