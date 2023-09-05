打造安卓性能之王 真我GT5体验：旗舰芯与240W满级秒充+24GB满级内存组合

【天极网手机频道】作为5周年越级大作，realme于8月28日发布的全新真我GT5延续对极致性能的追求，搭载第二代骁龙8、24GB+1TB满级内存，并且配备当下行业最快240W满级秒充，将芯片、内存、闪充三维性能全面拉满，为用户打造「性能无双」的旗舰体验。

在外观设计上，真我GT5背面摄像头区域采用了业界首创无边界一体DECO设计，整体采用一块完整玻璃打造，在镜头部分，左侧是双环组成的镜头模组，右侧透明区域可以看到SUPERVOOC、觉醒光环的4条灯带、主板定位螺丝等排布，模块的右侧的位置专门定制了骁龙8Gen2处理器的铭牌。

微悬浮贯穿式设计使得真我GT5拥有超级曲面，新一代热锻玻璃工艺创造了极限曲率的纪录，6000+曲面控制点的运用创造了行业最大面积的热锻曲面，使边框与后盖无缝衔接，以40°近极限曲率实现相机DECO与后盖优美的流线过渡。无论横握还是手感都相当舒适，没有镜头DECO分件设计带来的割裂感。

配色方面，真我GT5带来流银幻镜以及星雾绿洲两款高质感配色。其中，流银幻镜融合未来主义酸性美学锻造“液态感”的太空银色，机身背面呈现漫反射渐变纹理，从亮面到雾面的线性过渡，未来科幻感十足。

正面搭载了一块6.74英寸144Hz超帧光影屏，无塑料支架设计，边框最窄处仅有1.46mm;全新支持Pro-XDR高动态显示，在相册浏览高动态范围范围影像时，可激发至高 8倍动态范围，充分还原动态范围和明暗细节;同时屏幕具备全局护眼功能，搭载2160Hz超高频PWM调光以及2万级的亮度调节，并支持色温自由定义调节，显示更精准。

真我GT5延续对极致性能的追求，搭载第二代骁龙8旗舰芯+LPDDR5X+UFS4.0 旗舰规格三件套，并带来至高24GB+1TB的满级内存组合，真我GT5无论是性能、能效比方面都实现越级提升，在安兔兔跑分成绩超过了164万分。

为了带来更好的游戏体验，真我GT5还搭配了这颗超帧独显芯片X7，能够用于游戏插帧，最高支持3倍插帧，帧率超至144帧，插帧延时低至10ms。同时也支持独显级游戏超分功能，将游戏画质提升至1.5K分辨率。目前真我GT5可实现110款主流游戏超帧超分，游戏流畅性及画质细腻程度更上一层楼。



开启超级分辨率(左)与开启超级分辨率(右)对比

开启超帧之后，游戏流畅性明显提升，操作更加流畅顺滑，尤其是技能释放时效果更佳明显。开启超级分辨率之后可以提升游戏画面清晰度，在游戏期间我们分别开启和关闭此功能，从截图可以清晰的看到不管是人物细节和轮廓或是石头绿植，游戏分辨率功能确实起到了提升画面细腻度作用。

在系统中打开“GT模式”之后，实测《王者荣耀》时并未出现掉帧卡顿现象，全局游戏平均帧率可以保持在119帧，表现非常稳定，在保证画质的同时让整体的游戏体验更为顺滑。为了充分释放手机性能，真我GT5采用了散热总面积达到了20827mm²的冰芯散热系统Max，能够轻松压制发热，释放极致性能的同时仍能维持温控，给用户带来高帧率、低功耗的游戏新体验。

另外，真我GT5还内置了全球首发极客性能面板，在常规预设模式下，用户可以自己调节CPU各核心的频率上限，开启后CPU各个内核会在选择的频率区间内进行调度，超大核可以调节到3.2GHz上限，当然如果机身发热太严重的话系统会接管CPU调频功能。真我现在直接将权限开放给了用户，用户可以按需调节处理器性能调度，低负载下可以调低频率上限带来更长续航更低发热;高负载游戏可以拉满频率，使得手机性能释放的更加充分，性能调度更加积极，不过就像系统提示一样，在拉高CPU频率之后机身可能会发烫，所以大家可以配一个散热背夹。

再配合真我GT5搭载的觉醒光环系统Pro，支持至26款自定义颜色选择。新增音乐律动、光环常亮2种全新互动形式，实现在游戏、充电、信息通知、音乐播放等更多场景的呼吸灯创意交互玩法，沉浸式体验感直接拉满。

真我GT5为了保证用户在游戏进行时不被打断，也为了充分利用大内存的优势，首发游戏专属内存功能，也就是专门留一部分内存出来给游戏应用，通过游戏专属内存技术，可以让游戏保活更久，切换后台后启动更快。

当真我GT5仅剩1%的电量并且静置10分钟后进行充电，在25℃的室温中且默认智能极速充电状态下进行实测，真我GT5在5分钟内可充至55%，12分钟内即可充满4600mAh的大电池。在亮屏快充模式下，选定应用在使用时的充电速度同样会进一步提升，在同样的环境下的实际测试结果，在12分钟左右完成充电。也就是说，真我GT5完全可以在特别临时的场景下，比如5分钟后要开会，或者10分钟后要出门，真我GT5可以实现快速充电，丝毫不需要担心电量低下造成的焦虑。



充电实测



打开亮屏快充



亮屏快充实测

得益于SUPERVOOC S全链路电源管理芯片，兼顾效率、温控和安全性，整机采用行业最高的PS3防火设计，多达60道防护措施全面覆盖闪充全链路，还获得德国莱茵TüV安全快充认证。而99.5%放电效率还带来了续航提升，根据实际测试，在WiFi和移动数据、蓝牙同时开启的状态下，1小时的王者荣耀消耗9%的电量;1小时的网页浏览也仅消耗4%的电量;在线观看1小时视频消耗7%的电量，1小时再现音乐和1小时摄影分别消耗了3%和7%的电量;微信等社交APP使用1小时消耗5%;待机8小时后电量保持未变，剩余电量65%。根据实际测试数据显示，真我GT5最长待机16小时没有掉1%的电量，续航实力超强。

另外，真我GT5还提供150W光速秒充(150W光速秒充+5240mAh超大电池组合)版本，而且还支持UFCS融合快充，适配器可为其他协议的快充手机、笔记本闪充，手机可使用兼容的多品牌适配器快充，让大家多了一份购机选择。

影像方面，真我GT5搭载5000万像素索尼IMX890旗舰大底主摄，其传感器面积为1/1.56英寸，光圈为f/1.88，支持全像素全向对焦和SuperOIS光学防抖，感光能力出色，画质更清晰。

实际拍摄中，真我GT5的较高的饱和度非常讨喜眼球，色彩还原度不错，整体宽容度不错;夜景模式下的对焦速度和图像处理速度得到大幅提升，带来更好的拍摄体验。另外，真我GT5支持“拍照后可调光圈”功能，为用户提供传统摄影不具备的后期空间，用户可按需调整虚化程度。

系统方面，真我GT5搭载全新升级的realme UI 4.0，带来全新的智慧感知功能，以智慧弹码、智慧扫码的形式，提升用户的扫码场景的便捷性。此外，真我GT5还带来全应用分身、聊天应用通话录音、截图分享后删除等多项功能，用户体验更加方便快捷。

总结

作为真我五周年越级大作，真我GT5为用户带来第二代骁龙8、24GB+1TB满级内存、240W满级秒充的顶级性能组合以及感无双的奇迹玻璃，旗舰体验全维拉满，为用户带来了安卓性能之王巅峰体验，为下一个五年的越级向上之旅标注全新起点，同时也让大家看到了真我打造越级产品的决心。