vivo Y300i正式开售：轻薄坚固长续航，售价1499 元起

【天极网手机频道】3月14日，@vivo官微正式宣布 Y300i 线上线下全面开售，这款手机售价 1499 元起，其中8GB+256GB 版售价 1499 元，12GB+256GB 版售价 1599 元，12GB+512GB 版售价 1799 元。本次vivo Y300i 共提供有墨玉黑、雾凇蓝、钛色三款配色可选，喜欢的朋友可多多关注。

vivo Y300i 虽定位千元机，但颇具质感。后盖采用 “丝光绣影工艺”，镜头 Deco 为双层钻石纹设计，后盖微弧四曲提升握持手感。屏幕方面，其正面配备 6.68 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 1608×720，最高支持 120Hz 刷新率，屏幕亮度最高可达 1000 尼特，强光下自动触发 HBM 模式，且通过莱茵低蓝光认证，支持油手、湿手触控。

针对长辈使用手机时易出现屏幕损坏、边角磕碰等问题，vivo Y300i 在耐用性方面做了诸多设计。手机内部从屏幕边角到主板、电池仓等部位，均采用加强缓震设计，包括主板缓震、坚固压铸铝结构、电池仓四周围骨设计、边角加高屏幕保护设计等，能全方位降低摔落损伤。其与德国肖特联合研发的旗舰级肖特玻璃盖板，保障了坚固性。整机抗跌耐摔通过 SGS 五星认证。同时，该机型支持 IP6X 满级防尘和 IPX4 生活级防水。

影像性能方面，vivo Y300i 搭载 5000 万超光感影像系统，支持旗舰级像素四合⼀技术和超级夜景算法，整体影像能力满足日常需求。性能上，配备骁龙 4Gen2 处理器，搭配至高 12+512GB 组合，运用内存扩容和存储压缩技术，应用启动更快，官方数据显示支持 50 个月流畅抗老化。续航方面，vivo Y300i 搭载 6500mAh 电池，能量密度达 790Wh/L，采用创新电池材料与自研电池健康算法，经 1500 次充放电循环后，电池健康度仍超 80%，4 年后电池容量可满足一天续航。

值得一提的是，vivo Y300i 在实用性上也增添了诸多功能。AI 证件照背景替换功能可快速修改背景和尺寸;小 V 时光剪影能定制 AI 音乐模板，一键生成短视频;小 V 作业助手具备搜题答题、AI 讲题、智能算式批改等功能;还有小 V 圈搜、AI 消除、小 V 帮记等功能，蓝心小 V 升级旗舰同款 DeepSeek R1 深度思考，可提供创新家常菜思路。此外，vivo Y300i 延续系列 “大音量” 特性，拥有 400% 双扬大音量和 200% 听筒大音量设计。NFC 和红外功能也一应俱全，支持自动选卡，灭屏可快速刷卡，红外遥控功能支持近 1800 + 个品牌的电器遥控器。目前，vivo Y300i已经正式发布起售价1499元，近期有换新需求的朋友可前往官方商城或线下体验店进一步了解。