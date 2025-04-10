OPPO Pad 4 Pro发布：旗舰平板标杆之作 ，售价3299元起

【天极网手机频道】4月10日，OPPO发布年度旗舰平板 OPPO Pad 4 Pro，以「影音、游戏、系统、生态」四大核心突破，打造从娱乐到生产力的全场景旗舰平板体验。

13.2 英寸 3.4K超清原彩屏 手里的巨幕影院

OPPO Pad 4 Pro 采用全金属一体机身，仅 5.97mm 厚度，跻身行业最薄 LCD 平板之列。共有晨曦微光、星河银、深空灰三款配色，兼具视觉美感与舒适握持感。OPPO Pad 4 Pro配备 13.2 英寸3.4K超清原彩屏，PPI 高达 315，视觉显示效果极佳。支持 144Hz LTPO 自适应刷新率与 540Hz 触控采样率，屏幕触控体验流畅领先。

同时，OPPO Pad 4 Pro还是首款通过德国莱茵 TÜV 智能护眼 4.0 认证的平板，低蓝光，无频闪，深夜追剧更护眼。此外，还搭载 Hi-Fi 级八扬声器系统，配合外放空间音频，音频效果震撼，堪称手里的巨幕影院。

全球首款骁龙8至尊版平板 游戏性能断代领先

OPPO Pad 4 Pro是全球首款搭载高通骁龙 8 至尊版芯片的平板。独家支持原神，星铁超帧超画体验，支持《原神》2.1K/120 帧及《崩坏：星穹铁道》1.7K/120 帧模式，带来极致游戏体验。整机配备 34857mm² 超大面积石墨 + VC 天工散热架构 MAX，确保运行大型游戏，机身温度持续稳定。

ColorOS 15 最流畅好用的平板系统

平板“德芙级”流畅系统ColorOS15，基于OPPO自研双引擎技术，极光引擎突破安卓单线程限制，实现多个动画并行响应和统一绘制，点击响应速度提升，潮汐引擎通过芯片级智能动态缓存分配和全栈算法加速，实现整机流畅度提升22%。

OPPO Pad 4 Pro引入在折叠屏上备受好评的OPPO远控电脑功能，办公体验迎来质的飞跃，第一次让平板具有桌面级生产力。与 MacBook 近乎相同尺寸屏幕，配合苹果原生的触控手势，Mac 用户零帧上手;而各种电脑上专业软件，都可通过远控电脑，在平板上无缝使用;更方便的是，电脑上的文件，也只需一拖，即可直接发送到平板上。看起来像电脑，用起来也像电脑，OPPO Pad 4 Pro 就是一台能帮你搞定工作的随身电脑。

除此之外，OPPO Pad 4 Pro还有高效好用的 AI 能力。AI 意图搜索无需关键词，直接搜索内容;AI文档支持长文秒总结，自动生成思维导图;超级小布也已接入满血版DeepSeek 大模型，语音提问，随叫随到，快速帮你答疑解惑，还可一键导出答案。

超大电池+5G通信共享 告别网络和电量焦虑

续航方面，OPPO Pad 4 Pro搭载业界最大12140mAh电池，配合 67W 超级闪充 ，同时支持5G通信共享，平板靠近手机，即可自动联网，出门一整天，网络和电量完全不焦虑。新增「冬眠模式」支持关机保电 800 天，长期放置无需担忧电量损耗。

OPPO Pad 4 Pro将于4月10日20:30正式开启预售，4月16日上午10:00全面开售，8GB+256GB售价3299元，12GB+256GB售价3599元，12GB+512GB售价3899元，16GB+512GB售价4099元。OPPO Pad 4 Pro智能触控键盘售价699元，OPPO Pencil 2 Pro售价499元，OPPO Pad 4 Pro智能保护壳售价199元，即日起在OPPO商城，以及京东、天猫、OPPO抖音商城、OPPO小红书商城、OPPO体验店、授权零售商等线上线下渠道全面开售。预定平板可享购机权益，赠送价值399元OPPO Pencil 2手写笔，还可叠加国补，至高减500元。