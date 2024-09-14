OPPO A3 Pro「至尊保」回归：屏幕保一年、进水保一年、电池保四年

【天极网手机频道】9月14号上午，OPPO官方微博最新消息OPPO A3 Pro的「至尊保」福利限时回归，9月17日前购机，将免费赠送碎屏保一年、主板进水保一年、电池保四年。

关于OPPO A3 Pro机型的参数汇总如下：

外观：OPPO A3 Pro共三款配色：天青色、远山蓝、云锦粉。整机重量182g，手机最薄7.53mm。

屏幕：OPPO A3 Pro 手机配备 6.7 英寸 OLED 曲面屏，分辨率为 2412×1080，局部峰值亮度最高支持 950nits，最高支持 120Hz 刷新率。

处理器：OPPO A3 Pro搭载天玑7050 处理器，采用6nm的芯片制程工艺，安兔兔跑分为61W+。

电池与续航：5000mAh超大电量，67W超级闪充。

影像方面：OPPO A3 Pro 后置主摄 6400 万 ： f / 1.7;FOV 81°;6P 镜头;支持 AF;采用开环对焦马达，不支持 OIS。后置人像摄像头 200 万：f / 2.4;FOV 89°;3P 镜头;定焦。

卖点：防水抗摔，首款支持IP69&IP68&IP66满级防水的手机、配备了“超抗摔金刚石架构”，能支持最高 1.8 米的极限跌落，「至尊保」服务，电池保4年，屏幕保修一年，进水保修一年。

售价方面：8+256、12+256、12+512官网售价分别为1799、2199和2499。

这是OPPO首款支持IP69级别防水的手机，而且在9月17日购机的用户还将赠送至尊保服务，手机进水或者摔坏都不用心疼，一年内可获官方免费保修，还有电池四年保修，电池不耐用了，也可以在服务中心更换电池，这样豪华的购机福利在目前绝对是绝无仅有的，小编分析，OPPO大概想将“耐用”的品质和OPPO手机绑定在一起，将品牌形象在群众心中逐渐提高。总之，OPPO A3 Pro这款手机十分适合从事户外工作的人群，如有此需求的用户，可以考虑这款手机。