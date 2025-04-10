OPPO 发布年度影像旗舰 Find X8 Ultra，直出气血感人像

【天极网手机频道】4月10日，OPPO发布年度影像旗舰 Find X8 Ultra，打造独一无二的夜景人像神器，让夜拍出色，景美人更美。采用超轻薄直屏设计，Find X8 Ultra 搭载全新 OPPO LUMO 凝光影像系统和夜神五摄影像系统，包括全球首个分区色温感知镜头 ―― 丹霞原彩镜头，颠覆性地改变了夜景人像拍摄的清晰度与色彩表现。Find X8 Ultra 还带来全球首个原彩 ProXDR 和原彩 ProXDR 实况照片，并将支持 HDR Live 图在小红书的分享，全面引领实况照片体验的进化。搭载骁龙 8 至尊版和 OPPO 潮汐引擎的性能组合，6100 mAh超大冰川电池和 100W 超级闪充/ 50W 无线闪充的续航组合，新一代 2K钻石屏、超声波指纹、仿生超振感马达等诸多全新特性，Find X8 Ultra 带来无可挑剔的全面 Ultra 体验。超流畅更 AI 的 ColorOS 15，结合 Find X8 Ultra 全新的快捷按键，带来首个 AI 一键闪记能力，让记事毫不费力。

OPPO 首席产品官刘作虎表示：“年度影像旗舰 Find X8 Ultra，是最强 Ultra，更是最美 Ultra，处处都 Ultra，不仅配置拉满，也让影像旗舰重回优雅。夜神五摄影像系统、LUMO 凝光影像、哈苏专业人像三大系统全面加持，Find X8 Ultra 不仅是夜景人像神器，还是最强的实况照片和演唱会拍摄神器，打造出 2025 移动影像的新巅峰。”

超薄直屏设计：让 Ultra 重回优雅与实用

Find X8 Ultra 打破行业曲面屏 Ultra 的常规，以 8.78 毫米机身厚度，以及 13.99 毫米总高度，实现 “轻薄机身 + 强大影像” 的平衡。6.82 英寸直屏搭配 1.4 毫米极窄边框，结合航空级铝合金中框，兼顾视觉沉浸感与握持舒适度。机身采用超强晶盾玻璃，通过瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证及 IP68/IP69 防尘抗水测试，耐用性全面升级。

新增的实体快捷按键支持一键激活 AI 闪记功能，亦可自定义静音、手电筒等常用操作，让高频功能触手可及。Find X8 Ultra 提供月光白、晨曦微光、星野黑三款配色，搭配玻璃背板的温润手感，以极简设计诠释 Ultra 系列的优雅质感，打造手机行业有史以来第一款真正适合女生的Ultra。

夜神五摄 + LUMO 凝光影像：重新定义夜景人像标杆

Find X8 Ultra 搭载夜神五摄影像系统，覆盖 15mm-300mm 全焦段，为人像拍摄和其他各种题材提供最出众的画质表现。

Find X8 Ultra 的 70mm 夜景人像专业镜头采用 F2.1 超大光圈，进光量提升至 150%，可大幅提升夜景人像的清晰度和纯净度;搭配首个超晶态蓝玻璃(红外截止效率提升 81%)，解决夜景偏色难题，还原真实肤色。135mm 夜景人像望远镜头是当下手机中原生光学焦段最远的镜头，采用全新的 F3.1 超长焦大光圈设计和 OPPO 独有的倒置潜望结构，进光量大幅提升至 251%，无论白天夜晚，都可以将远方画面的细节清晰记录。23mm 的一英寸广角镜头，无惧明暗光影，各种场景全面驾驭，还支持额外的 28mm、35mm、47mm 三个高品质焦段的随心切换。全新 5000 万像素超广角摄像头，采用 F2.0 超大光圈，更提供超广视野，带来更具震撼力的构图选项。

针对夜景人像创作中长期存在的环境色温复杂导致的偏色及肤色还原难题，OPPO Find X8 Ultra 创新搭载行业首创丹霞原彩镜头，依托全球首个分区色温感知技术及多模态协同计算算法，第一次将移动影像的色温检测从传统单点全局判定带入分区精准计算时代。通过精细的分区色温感知，该镜头可针对人物肤色、背景环境及画面元素实现独立色温计算与专属色彩还原，消除复杂光线的干扰及混合色温偏差，在保留夜景真实氛围的同时，赋予人物肤色自然通透的 “气血感”。无论是都市霓虹下的街拍，还是烟火夜市中的人像特写，均能呈现景美人更美的效果，让夜景人像从此告别后期修图依赖，直出兼具环境氛围感与肤色真实感的品质大作。

夜神五摄影像系统对光学品质的提升，丹霞原彩镜头对夜景人像色彩的还原，配合LUMO凝光影像的全新计算光学虚化引擎，让 Find X8 Ultra 全焦段哈苏大师人像的品质再创新高，极致模拟哈苏高规格光学镜头下的人像效果――人景分离毫无破绽得精准，景深虚化自然得远虚近实，甚至光斑还一比一还原哈苏镜头口径蚀效果。结合 OPPO 原彩ProXDR，Find X8 Ultra 进一步呈现出了传统相机都无法体现的光斑能量感。

Find X8 Ultra的原彩 ProXDR 是全球首个完整的 HDR 解决方案，第一次让 16-bit 色彩与光子信息完整呈现，带来首个原彩 ProXDR 照片、原彩 ProXDR 实况，以及原彩 ProXDR 视频，在各种拍摄模式中都能够超精准地还原人眼所见的自然光影与色彩，让用户拥有前所未有的视觉震撼。就像杜比视界 HDR 视频录制改变了手机视频，OPPO的原彩ProXDR 用 HDR 走出了照片革新的第一步。

通过原彩 ProXDR 实况，Find X8 Ultra 重新定义实况照片的边界，在画质和分享体验上实现双重突破。通过原彩 ProXDR 实况，Find X8 Ultra 无论是预览还是成片，无论是封面帧还是视频画面，都拥有更高动态的显示效果，带领实况体验进入新世代。OPPO 还宣布与小红书达成平台级战略合作，将从 2025 年 4 月底开始，首发适配原彩 ProXDR 照片、原彩 ProXDR 实况，以及原彩 ProXDR 视频在小红书平台的显示与分享，重塑影像的分享体验。

通过进光量大幅提升的双潜望长焦系统，OPPO Find X8 Ultra 为舞台视频创作带来革新体验。全焦段 4K/60fps 杜比视界 HDR 视频录制，让 Find X8 Ultra 可以将演唱会拍出电影级的动态范围，配合 30 倍混合变焦，远摄场景仍保持画面纯净与细节;全新的 4K/120fps 杜比视界 HDR 视频录制，让 Find X8 Ultra 能够以超高帧率捕捉舞台瞬时动态，精准定格艺人微表情与肢体细节。配合舞台收音功能，Find X8 Ultra 还能精准分离环境音与舞台原声，一键屏蔽观众跟唱及环境干扰，让演唱会拍摄能够完整保留声源细腻质感。

旗舰性能，处处都Ultra

Find X8 Ultra 让 Ultra 之名不再是影像的专属，通过全面升级的性能配置，带来处处 Ultra 的全面旗舰体验。

搭载 OPPO 潮汐引擎和骁龙 8 至尊版的性能组合，Find X8 Ultra 日常操作丝滑流畅，即使满帧运行大型游戏也毫无压力。Find X8 Ultra 搭载 6100 mAh 超大冰川电池，搭配 100W 超级闪充(35 分钟充至 100%)与 50W 无线闪充，提供全面领先的续航体验。全新双电芯设计，更为 Find X8 Ultra 实现更高的充电效率，降低充电时的发热表现，让极速充电也不耽误用户正常游戏体验。

无论游戏体验还是影像体验，在 Find X8 Ultra 的新一代 2K 钻石屏上都得以更加淋漓尽致地呈现。2K 超高清分辨率，高达 1600 尼特的全局峰值亮度，配合 OPPO 原彩 ProXDR 超通透色彩显示，Find X8 Ultra 带来如钻石般通透耀眼的震撼视觉体验。通过 AI 场景检测，Find X8 Ultra 还可以匹配最佳显示效果，让屏幕内容在户外强光下依然清晰、真实、通透、细腻。此外，OPPO 自研的护眼技术方案，让 Find X8 Ultra 的屏幕在暗光下也能拥有柔和舒适的观感。

Find X8 Ultra 还搭载多项创新技术，让 Ultra 体验更加全面无死角。全新的仿生超振感马达，602mm3体积接近其他 Ultra 机型的 2 倍，响应速度提升50%，配合超过 700 种系统级的振效调教，无论日常聊天打字还是游戏操控，让触感反馈更加真实和灵敏，打造安卓最好的振感体验。全新的超声波指纹，让解锁速度和稳定性都大幅提升，更无惧湿手和污渍的干扰。OPPO自研山海通信增强芯片的加持下，Find X8 Ultra 能够显著提升弱网条件下的网络可用性，针对高速移动、拥塞、弱网等场景做出特别优化，在极端条件下依然畅快稳定。

ColorOS 15，超流畅更 AI

ColorOS 15 为 Find X8 Ultra 带来全面革新的系统级 AI 能力，帮助用户体验无负担的移动智能生活。

更强大的 OPPO 系统级 AI 包括首个 AI 一键闪记的能力，结合 Find X8 Ultra 全新独立的快捷键，只需按下快捷键，AI 就能快速识别、分析、并记录保存屏幕中的旅行攻略、美食种草、穿搭指南等各种信息，并将各 APP 中一键记录的信息，统一收纳在全新的小布记忆 APP 中，通过 AI 摘要、标签，以及新旧记忆的智能关联功能，为用户提供更具条理的信息管理方式。用户通过右键直接唤醒小布助手，即可通过语音交互的方式让 AI 帮助查询已收藏的内容，快速找回记忆。

OPPO ColorOS 设计总监陈希表示：“不同的信息平台成为了内容的天然阻隔，挑战着我们的记忆力，我们常常要在不同的平台之间穿梭尝试查找，这非常的困难。小布记忆可以帮助大幅降低我们的负担。你只管记，剩下的交给小布记忆。”

全新升级的系统级 AI 还包括小布助手对 DeepSeek 的深度融合。Find X8 Ultra 通过语音交互即可使用 DeepSeek 的深度思考能力，还支持 DeepSeek 对图片和文档的问答交互。此外，Find X8 Ultra 的 AI意图搜索，以及一键问屏的系统级 AI 能力均已与DeepSeek 实现融合，让用户通过最直觉的交互，就可以调用最领先的 AI 能力。

“机圈德芙”ColorOS 15的流畅，在 Find X8 Ultra 上更近一步。在极光引擎和潮汐引擎的加持下，Find X8 Ultra 可以始终提供无缝丝滑的流畅体验。此外，ColorOS 15 更为 Find X8 Ultra 带来通知堆叠、多任务堆叠、文件夹的无缝拖拽等众多流畅新特性。

6499元起!全新Find X8 Ultra将于4月16日正式开售

全新Find X8 Ultra提供月光白、晨曦微光、星野黑三种质感配色，12GB+256GB 零售价6499元、16GB+512GB 零售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版) 零售价7999元。全新Find X8 Ultra已在线上、线下全渠道开启预定，并将于 4 月16 日10：00全面开售。