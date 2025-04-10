OPPO 发布全新轻薄小直屏Find X8s，1.25mm全球最窄四等边屏

【天极网手机频道】4月10日，OPPO正式发布全新Find X8系列产品，包括小得极致、强得离谱的Find X8s，以及全民爆款、全面焕新的Find X8s+。轻薄小直屏 Find X8s带来1.25mm全球最窄四等边的极致设计和179g的超轻重量，趁手又称心。Find X8s 首发天玑9400+旗舰芯片和OPPO潮汐引擎的性能组合，集成5700mAh超大冰川电池以及80W超级闪充和50W无线闪充，带来性能强劲且持久稳定的表现;搭载全新OPPO LUMO凝光影像系统和超光影三主摄的组合，Find X8s打造人景皆美的专业成像效果;超流畅更AI的ColorOS 15，结合Find X8系列全新的快捷按键，带来首个AI 一键闪记能力，让记事毫不费力。

OPPO首席产品官刘作虎表示：“小屏手机一直在市场上很受欢迎，但传统小屏手机为了追求小，总会有妥协，要么性能或者影像差，要么续航时间短。今天，Find X8s就要挑战这个不可能，重新定义小屏旗舰!”

小得极致，Find X8s趁手又称心

Find X8s 带来更加极致的小屏影像旗舰设计。通过第二代芯片级屏幕封装工艺，OPPO为Find X8s带来全球最窄的 1.25mm 的极窄四等边设计，大幅提升小屏旗舰的视觉沉浸感。Find X8s 首次在6.3 英寸的小屏旗舰中，实现 7.73mm 超薄机身、179g的超轻重量，以及2.97mm超低摄像头模组凸起，搭配高透雾面玻璃背板，让好手感更具好质感。

Find X8s全新的设计还包括一颗实体快捷按键，支持激活 AI 一键闪记，响铃与震动等丰富的自定义功能。Find X8s提供四款时尚百搭的配色，包括落樱粉、海岛蓝、星野黑，以及月光白。OPPO还推出满丰富的多彩手机壳可供选择，满足更多个性需求。

搭载OPPO全新 LUMO 凝光影像系统，Find X8s 拍人更美

搭载 LUMO 凝光影像系统，Find X8s配备5000万像素超光影三主摄，包括F1.8 24mm的大底广角摄像头、F2.0 15mm的超广角摄像头，以及集成OPPO独有的倒置潜望光学结构的F2.8 85mm焦段的长焦摄像头，让人像拍摄拥有自由的构图和画质选择。

Find X8s还集成全新的全焦段哈苏大师人像模式，首次支持人像模式下的自由变焦，让构图不再被固定焦段束缚。配合LUMO凝光影像的计算光学虚化引擎，Find X8s 的人像模式带来更真实自然的虚化效果、更通透立体的成像风格，以及更细腻好看的肤色表现。

Find X8s还支持超清实况照片和全新一代无影抓拍，帮助用户抬手就能记录充满氛围感的人像大片。结合 OPPO 出色的胶片风格，更为人像拍摄增添独特的 “故事感”，满足用户个性化的表达需求。Find X8s的实况照片还可以通过一碰互传分享给iPhone用户。

OPPO Find X8s支持全新的“AI灵感成片”功能，在智能分析照片后，进行自动优化构图、调色并推荐滤镜，帮助用户一键拯救相册中的废片。AI灵感成片还支持智能梯形矫正，为人像拍摄还原画面黄金比例。

强得离谱，Find X8s刷新小屏旗舰性能

全新Find X8s和Find X8s+ 搭载全球首发天玑9400+旗舰芯片，结合OPPO独有的潮汐引擎，为小屏旗舰释放最强性能。搭载OPPO打造的新一代天工散热系统，Find X8s 集成超大散热面积，满帧游戏也能持久冷静。

OPPO Find X8s 在小尺寸机身中集成了更大的 5700mAh超大冰川电池，同时支持80W超级闪充和50W无线闪充，无论是拍视频、追剧、玩游戏、还是刷抖音，甚至能超越传统大屏旗舰手机的续航表现。Find X8s 最多支持6.5小时的连续《王者荣耀》游戏，比传统大屏旗舰还要长接近2个小时。

Find X8s 搭载OPPO 超通透钻石屏，带来格外亮眼的显示效果。高达1.5K 分辨率和高达1600nit的全局峰值亮度，结合OPPO ProXDR显示技术，让清晰的显示更加通透。OPPO的太阳显示技术，让Find X8s在户外强光下依然可以清晰显示。OPPO独有的熄灯护眼模式，让Find X8s在暗光下也能拥有柔和舒适的观感。

搭载OPPO天穹架构，Find X8s 集成前后双面晶盾玻璃防护、航空级铝合金中框，不仅支持 IP68/IP69 防尘防水，还通过了 SGS 的五星抗跌耐摔认证，始终提供让人安心的品质体验。

Find X8s还搭载OPPO山海通信，带来更稳定、流畅的通信体验。通过和联发科技的联合研发，Find X8s还带来全新一代的蓝牙无网畅聊功能，首次实现最远10KM的无网通信，在野外徒步等极限环境中也能提供通信保障。

ColorOS 15，超流畅更AI

ColorOS 15为Find X8s带来全面革新的系统级AI能力，帮助用户体验无负担的移动智能生活。

更强大的 OPPO 系统级AI包括首个AI一键闪记的能力，结合Find X8s全新独立的快捷键，只需按下快捷键，AI 就能快速识别、分析、并记录保存在屏幕中的旅行攻略、美食种草、穿搭指南等各种信息，并将各 APP 中一键记录的信息，统一收纳在全新的小布记忆APP中，通过AI摘要、标签，以及新旧记忆的智能关联，为用户提供更具条理的信息管理方式。用户通过右键直接唤醒小布助手，即可通过语音交互的方式让AI帮助查询已收藏的内容，快速找回记忆。

OPPO ColorOS设计总监陈希表示：“不同的信息平台成为了内容的天然阻隔，挑战着我们的记忆力，我们常常要在不同的平台之间穿梭尝试查找，这非常的困难。小布记忆可以帮助大幅降低我们的负担。你只管记，剩下的交给小布记忆。”

全新升级的系统级AI还包括小布助手对DeepSeek的深度融合。Find X8s 通过语音交互即可使用DeepSeek的深度思考能力，还支持DeepSeek对图片和文档的问答交互。此外，Find X8s的 AI 意图搜索，以及一键问屏的系统级AI能力均已与DeepSeek实现融合，让用户通过最直觉的交互，就可以调用最领先的 AI 能力。

“机圈德芙”ColorOS 15的流畅，在Find X8s上更近一步。在极光引擎和潮汐引擎的加持下，Find X8s可以始终提供无缝丝滑的流畅体验。此外，ColorOS 15更为Find X8s带来通知堆叠、多任务堆叠、文件夹的无缝拖拽等众多流畅新特性。

Find X8s⁺ 全面焕新，现象级爆款再升级

作为全民爆款OPPO Find X8的升级版，6.6 英寸的Find X8s⁺ 在芯片、影像、续航方面全面升级。性能上，Find X8s+ 同样搭载天玑9400+芯片与LUMO凝光影像系统，支持全焦段哈苏人像，并搭载了更大的6000mAh冰川电池，带来更强大的旗舰体验。

OPPO Find X8s+ 拥有风信紫、月光白和星野黑3个配色，其中风信紫为全新配色，呈现从薄雾紫到霞光粉的朦胧渐变，让纯粹的美更显精致感。

3699元起，全新Find X8s、Find X8s+将于4月16日正式开售

OPPO Find X8s 提供落樱粉、海岛蓝、星野黑，以及月光白四款配色，12GB + 256GB 零售价4199元，国补后价格3699元;16GB + 256GB 零售价 4399元，国补后价格3899元;12GB + 512GB 零售价4699元，国补后价格4199元;16GB + 512GB 零售价 4999元，国补后价格4499元;16GB + 1TB 零售价5499元，国补后价格4999元。OPPO Find X8s 将于 4 月16 日10：00 正式开售。

OPPO Find X8s+ 提供风信紫、月光白和星野黑三款配色，12GB + 256GB 零售价4199元，国补后价格3699元;12GB + 512GB 零售价4699元，国补后价格4199元;16GB + 512GB 零售价 4999元，国补后价格4499元;16GB + 1TB 零售价5499元，国补后价格4999元。OPPO Find X8s+ 将于 4 月16 日10：00 正式开售。