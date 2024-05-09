Q1国产手机激活榜Reno11独占鳌头，继任者Reno12或将延续「创新气质」

【天极网手机频道】随着2024年第一季度的落幕，国产手机市场的竞争格局也迎来了新的变化。在这一季度中，OPPO凭借Reno11等热销机型的强势表现，成功登顶国产手机激活数量TOP10榜首，再次证明了其在智能手机领域的强劲实力。据QuestMobile公布的《2024中国移动互联网春季大报告》最新数据显示，OPPO Reno11在2024年Q1国产手机激活数量中排名第一，激活数量高达451.1万台。

这一数据表明OPPO品牌在国内市场得到广泛认可，也展现出Reno11系列性能影像的卓越表现和轻薄科技的独特魅力。作为一款集创新科技与设计美学于一身的智能手机，Reno11系列在影像、性能、充电续航等方面都展现出了OPPO的技术实力和市场洞察力。而这背后，OPPO深耕研发的专利策略为其产品提供了强有力的技术支持和市场竞争力。

天极网从世界知识产权组织(WIPO)了解到，OPPO在2023年国际专利条约(PCT)申请量排行榜位列全球第9位，标志着OPPO已连续五年跻身全球前十。截止至2024年3月31日，OPPO全球专利申请量超过101,000件，全球专利授权数量超过55,000件。

其中，91%的专利为发明专利。这让OPPO的创新不仅限于技术层面，还包括对用户体验的持续优化。例如，OPPO的VOOC闪充技术迭代和ColorOS操作系统进化等等。持续的技术创新和在快充、系统、5G、影像、AI等关键技术领域的专利积累，为OPPO Find系列、Reno系列等产品提供了扎实的技术支撑。

值得一提的是，Reno11系列的继任者――Reno12也已经被曝光。有博主爆料，Reno12系列可能会在AI、性能等多方面，迎来更进一步的提升，或将带来标准版和 Pro 版两款机型，分别搭载天玑 8200 和天玑 9200 处理器。

另有消息爆料，OPPO正内测相机实况照片以及AI实用功能，Reno12 系列手机也有望首发搭载。这意味着Reno系列将在上一代基础上继续探索能力边界，并有望进一步拓展市场空间。目前OPPO官方暂未透露新一代Reno系列的具体信息，天极网后续将持续关注并实时报道，敬请关注。