OPPO Pad 3 柔光版上手体验：读写体验更称心

【天极网手机频道】在11月25日的OPPO发布会上，与OPPO Reno13系列一起发布的还有OPPO Pad系列的新产品，那就是OPPO Pad 3，并且同时还推出了适合学生用户的柔光版本，天极网到手的这台就是柔光版的OPPO Pad 3，柔光版相较于普通的屏幕有什么差别呢？基于ColorOS 15的OPPO Pad生态又能整出什么新活呢？

外观：星轨亮银

首先，我们来看看这次OPPO Pad 3的外观，在Pad 3的正面采用的是一块11.6英寸的2.8K的原彩仿书柔光屏，分辨率为2800*2000，屏幕采用7:5的黄金比例，在显示面积上比16:10的屏幕大14%，比3:2的屏幕大7%，这样的长宽比更为还原了一本书的比例大小，此外，这块11.6英寸的屏幕支持最高144Hz的高刷，480Hz的触控采样率，在体验使用期间响应速度十分及时，游戏过程也十分跟手。

在整机重量上，OPPO Pad 3轻至545g左右，薄至6.29mm，并且由于圆角边框的处理，裸机状态握持手感十分舒适。

在Pad 3背面，采用的是圆形居中摄像模组，后盖纹理采用的是星轨设计，星轨纹理以摄像头的位置向四周发散，这样恰到好处的设计使得后盖摄像头的位置不那么突兀。

通过这款OPPO Pad 3的外观设计可以看出，无论是前置摄像头的位置还是后置摄像头的位置排布，OPPO都推荐这款平板的用户横屏使用。

柔光屏：读写都称心

如果问一块平板最受关注的的硬件参数是什么，相信很多人的答案会不谋而合，那就是屏幕，如果可以添加一个附加条件，那我会希望是柔光屏。为什么要选柔光屏幕？

相较于传统的屏幕有什么优势呢？那就是在室内外的阅读体验都会获得实质上的提升，柔光屏幕的抗反光能力有着十分巨大的提升，在同一使用场景下的屏幕显示效果会大相径庭，通过图片很容易察觉出，有着柔光屏幕的加持，在室内场景和室外场景，相较于传统的光面屏幕，柔光屏通过特殊的表面涂层或磨砂处理，可以有效地减少外部光源(如阳光或灯光)的反射。这使得它在强光环境下更加清晰，不容易被反光干扰，特别适合用于明亮的办公场所或户外，从而使用户在用机过程中;除此之外，柔光屏幕还有一个日常使用过程中特别容易察觉实用的特质，得益于表面的涂层或磨砂的处理，更不容易留下指纹或者污渍，所以相较于传统的光面屏幕清洁的频率还会更低。

在使用场景方面，有着优异的抗反射能力和抗指纹特性，柔光屏的版本十分适用于学生在图书馆使用。在图书馆内光线较强的场景中，基本可以忽视头顶的光源对屏幕显示内容遮挡的影响，与此同时再结合柔光屏优秀的抗指纹效果，书写过程中可以有效降低在使用手写笔过程中手掌留下的使用痕迹。

系统体验：学习效率更上一层楼

在“更轻快更自在”的ColorOS 15中，OPPO做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，它不再是简单的传统功能型/APP型AI的实现，而是得益于强大的NPU算力部署的系统级AI，在OPPO Pad 3中同样支持最新的系统ColorOS 15以及强大的”一键问屏“功能。

提到在平板上的功能，得益于大屏的视觉体验，OPPO Pad 3可以成为学生党手中的学习利器。由于这几年的SOC在NPU算力方面的长足的发展和ColorOS 15上AI功能层面不断地丰富。在系统自带的“文档”APP，在OPPO Pad 3中可以轻松实现外文翻译功能，通过长按唤醒小布后，说出需求，小布即可对屏幕内容进行识别，将外文小说或者文献翻译成中文，不仅如此，一键问屏甚至还可以做到解答高数题目，只需要长按电源键唤出“小布‘助手后，说出对应的指令，小布即可分析题目的内容，并为之列出解题步骤。

除了以上小布对于学习上提供的助力功能，在 ColorOS 15中还可以直接将图片通过“一键问屏”功能实现转换成PDF文件，在学习过程中可以将手机拍到的试卷内容转换成PDF文件，然后配合手写笔在Pad中进行笔记或者计算等步骤。

相信以上是对于学生党们来说最常用的功能，而在日常的使用过程中，“一键问屏”功能也涵盖的日常用机诸多方面。比如配合“一键问屏”中的圈选功能可以精准的回答用户的各种各样问题，将原本退出APP、输入内容、搜索内容的步骤直接缩简到“一键问屏”提问即可，大大提高了这项功能易用性和便捷性，使得 AI功能不再成为噱头。当然，需要注意的是，通过大模型生成的问题答案只具备一定的参考性，不一定百分百正确。

在生产力方面，系统自带的“文档”APP有着出色的兼容性，可以轻松兼容苹果生态的 Keynote、Pages、Numbers等系统办公软件格式的文件，更难能可贵的是，OPPO是安卓阵营中独家支持将苹果的办公文件转成可编辑的文件的手机厂家，其它第三方软件做到同样的功能大概率是付费功能，但是OPPO作为苹果生态兼容手机厂商，将功能直接做到了免费体验，并且该“文档”APP是默认预装在系统之中。

“O+互联”体验快到起飞。在文件互传方面，OPPO Pad 3支持与iPhone设备直接互传文件，在苹果设备安装“O+互联”软件后，通过Pad端建立局域网，即可体验 OPPO独家的文件互传功能，那么“O+互联”与传统的互传APP有什么优势吗？答案是肯定的!相较于在同一局域网实现互传功能的第三方互传APP，比如Landrop，“O+互联”有着更快、更稳定的传速，天极网实测传速维持在50MB/S-70MB/S，传送一个2GB的视频文件，仅耗时半分钟，而对比传统的第三方的文件互传软件“Landrop”只能维持在10MB/S的传速，“O+互联”的互传体验断档领先的水准，尤其是大文件的互传表现中尤为明显。

续航与充电

在续航方面，OPPO Pad 3搭载9520mAh大电池，最高支持67W超级闪充，这夸张的电池和超级闪充技术使得OPPO Pad 3有着出色的续航体验。

在天极网的续航测试模型下(一小时音乐、一小时1080P在线视频、一小时小红书、一小时王者荣耀、一小时文档)，电量还剩63%，这样的续航成绩，将OPPO Pad 3带到图书馆学习一整天相信也是绰绰有余。此外，OPPO Pad 3还支持长达70天的智能保电功能，即便Pad长时间不充电，也不用过分担心电池耐用性问题。

在充电方面，天极网实测数据如下，半小时即可回血55%，充满共计耗时64分钟，即便电池近1w毫安时，但是充电速度还是非常可观，闲暇之余充电一小会，即可出门使用一整天。

总结

OPPO Pad 3作为一款中端的平板，有着ColorOS 15的加持下，在平板生态中引入的“一键问屏”功能将大大提高用户的生产效率，大部分功能需求，只需要唤醒小布智能助手即可快速解决。此外，OPPO的平板还对苹果生态有着充分的兼容程度，无论是Pages、Numbers和Keynotes的文档都可以在OPPO的“文档”中正常浏览并对之进行格式转换，可以说在这个价位段，无论是学生党还是苹果生态的用户，都不妨可以试试这款OPPO Pad 3，如果预算充足的话，小编十分推荐柔光版本，尤其是要带到图书室或者自习室内学习的同学，柔光屏都是更明智的选择。