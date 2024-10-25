vivo X200 Pro mini开售，年度“口袋旗舰”引发抢购

【天极网手机频道】10月25日，全新“一超多能”口袋旗舰vivo X200 Pro mini开售。作为vivo首款Pro级小直屏旗舰，也是苹果发布iPhone16系列后首款亮相的国产直屏旗舰手机，vivo X200 Pro mini一经发布就广受关注，并在正式开售后引发线上线下抢购热潮。

vivo X200 Pro mini不仅拥有6.31英寸小巧直屏设计、8.15mm超薄机身、多彩时尚配色锻造的超高颜值，更有蔡司超级长焦和蓝图x索尼LYT-818主摄传感器等打造的“小灭霸”影像实力，同时搭载蓝晶x天玑9400、公里级无网通信、蔡司大师色彩屏、全亮度高频PWM调光、OriginOS 5 AI新体验、5700mAh大电池等，让vivo X200 Pro mini成为备受欢迎的“一超多能”年度小直屏旗舰手机。

多彩时尚小直屏受热捧，轻巧机身获封“口袋旗舰”

vivo X200 Pro mini拥有安卓阵营中的超小直屏设计，6.31英寸直屏小巧灵动，更符合黄金比例，打开屏幕的一瞬，极窄四等边让画面几乎要溢出屏幕，演绎出极致动人的视觉美学。vivo X200 Pro mini机身不仅小，而且又薄又轻。机身厚度仅8.15mm，整机重量仅187g，带来轻盈舒适的握持手感。又小又薄又轻的vivo X200 Pro mini，揣入衣服口袋即可轻松出发，被众多媒体称为年度“口袋旗舰”。

高颜值的外观设计，有型更有色。vivo X200 Pro mini共有钛青、微粉、直白、简黑四款配色，其中，钛青和微粉两款多彩时尚配色，演绎了极致的清新浪漫。钛青采用大自然中治愈柔和的青绿色，磨砂质感的AG玻璃和独特单晶硅镀膜材质，让清新的青绿色与硬朗的金属色完美融合，一眼千年，爱不释手;微粉则结合了落樱缤纷的色彩与大气金属的质感，搭配磨砂质感的AG玻璃，以及粉色哑光铝合金中框与黄金尺寸，有如邂逅了一场春日的桃花微雨，高级而独特的魅力俘获大量用户的芳心。

直白和简黑两款配色简约但不简单，如果说直白配色是把银装素裹的大千世界微缩于手中，那么简黑配色就是将低调沉稳的优雅气质拿捏于无形。四款配色，款款心动，超高颜值“霸占”众多媒体版面的同时，也为不同用户提供了丰富且个性化的选择，更在正式发售后于线上线下引发“一机难求”的抢购热潮。

蔡司超级长焦锻造小灭霸，小身材有“一超多能”大能量

身材虽小，能量却大，vivo X200 Pro mini也是一款“一超多能”的年度旗舰手机。影像实力“超级”在线之外，性能、通信、屏幕、AI、续航等“多能”综合体验也全面领先。vivo X200 Pro mini的蔡司大底T*主摄，搭载vivo与索尼联合定义的全新一代图像传感器蓝图×索尼LYT-818，采用22nm制程工艺和VCS仿生光谱3.0技术，并搭载f/1.57光圈，实现了主摄拍照比肩1英寸，视频超越1英寸。

主摄强大之外，长焦更是小灭霸。vivo X200 Pro mini搭载蔡司超级长焦，同时满足高像素、潜望设计和长焦微距，搭配大模型画质增强技术，大幅提升20x及以上细节表现，并显著改善了长焦高倍率ZOOM画质，实现长焦望远、长焦微距、长焦夜景表现行业领先。还有融合原夜景、月亮、星空、时光慢门等多个模式于一体的全新“风光模式”，化繁为简，让普通人也能一键拍出作品级风光大片。不仅能拍静态照片，更可拍摄Live Photo动态照片，并支持多个社交平台分享，让摄影作品更具生命力。vivo X200 Pro mini还拥有行业领先的视频能力，支持4K 60fps录像HDR，电影感人像升级美颜算法，并首次支持长焦高动态范围录像，人像录像支持视频美颜算法、视频虚化&切焦算法、逆光场景动态范围扩展、电影感成像风格、自定义3Dlut导入等，从而实现拍照视频两手抓，锻造出一台实力强悍的“影像小灭霸”。

既是影像小灭霸，也是性能大怪兽。vivo X200 Pro mini搭载了vivo与MediaTek共同设计和定义的第二代全大核3nm天玑9400旗舰芯片，采用全新Arm Cortex-X925超大核CPU，主频最高可达3.626GHz，更有12核旗舰GPU释放卓越游戏性能。与此同时，vivo依托蓝晶芯片技术栈，与Arm成立联合实验室，深入技术底层参与芯片创新与调校。vivo与Arm、MediaTek三方强强联合，激发出天玑9400的满分性能，实现高效能和低功耗平衡融合，带来行业领先的手机性能体验。

vivo还与MediaTek联合研发推出公里级无网通信技术，同样由vivo X200 Pro mini首发搭载，可实现点对点、远距离通信，并支持SOS文字广播、一对一语音对讲和文字交流、地图位置显示等。vivo X200 Pro mini采用蔡司大师色彩屏，并有全链路蔡司自然色彩加持，实现行业领先的真实准确的显示效果，而2160Hz全亮度高频PWM调光技术则带来了行业更优的护眼体验。vivo X200 Pro mini还首发搭载了OriginOS 5，以AI为核心重构OS体验，推出原子岛、小V圈搜等新功能，带来更懂中国人需求的AI新体验。vivo X200 Pro mini的纤薄机身内，还塞入了5700mAh蓝海大电池，超长续航行业领先，更有半固态电池技术赋能，在-20°C左右低温环境也能保持稳定工作。

颜值能打，实力更强!vivo X200 Pro mini的推出，不仅为行业带来一款更好看的小直屏手机，更以“一超多能”产品力为用户打造出一款水桶级“口袋旗舰”，带来看着悦目、握着舒心、用着趁手的高端旗舰体验。正因如此，vivo X200 Pro mini自发布以来，受到媒体和用户的一致好评并引发抢购，已成为年度更受关注的小直屏旗舰机型。