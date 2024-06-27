荣耀引领智能终端创新：AI离焦护眼技术亮相MWC上海展

【天极网手机频道】去年GGPT走红后，各大手机厂商争先进场，纷纷将AI功能融入手机终端。2024年，手机厂商对AI热情进一步提升，对生成式AI落地终端设备更加上头，文生图、AI消除等功能在目前AI手机上随处可见。

不过在如何将AI与终端设备结合，更好赋能用户方面，目前智能终端行业厂商显然有明显的高下之别。

6月26日，在上海世界移动通信大会(2024MWC上海)上，荣耀CEO赵明发表了主题演讲《AI共生时代，智能终端终将以人为中心赋能》，并亮相两大端侧AI创新――AI离焦护眼技术和AI换脸检测技术，这两项技术展示了荣耀如何通过端侧AI赋能个人，以及荣耀重塑智能终端行业未来的愿景。同时，赵明宣布荣耀Magic V3是集强大和轻薄于一身的里程碑意义产品，将再次挑战折叠轻薄新高度。

“通过端侧AI使能硬件而普惠大众，是终端厂商责无旁贷的使命，”赵明说，“荣耀将持续探索端侧AI使能终端的可能性，在AI时代更好地赋能帮助消费者，使个体更加强大。”

除了“做厚AI”，荣耀的另一大战略方向是“做薄折叠”。在大众对AI生产力的需求水涨船高的背景下，兼顾场景效率和便携性的折叠屏，正成为未来AI终端探索的重要赛道。荣耀凭借核心技术能力上的领先，锚定“轻薄是折叠屏第一科技力”持续发力，已建立先发优势：Magic V2的轻薄纪录在发布12个月后仍无人打破。2024年Q1，荣耀在全球折叠屏市场的份额同比增长480%，排名第三。

展会开幕次日，凭借端侧AI体验和折叠屏技术创新，荣耀Magic V2荣获亚洲最佳智能手机奖。从去年大会上Magic V2正式官宣，到现在刚好时隔一年，让这个奖项更有纪念意义。此前在2月大巴展(MWC)上，Magic V2 RSR保时捷设计还荣获以有“科技界奥斯卡”之称的“最佳产品大奖”。

端侧AI：赋能个人的最佳路径

早在2016年荣耀就开始布局AI，在业内首次提出手机AI的概念，发布了Magic Live智慧系统，打开手机智慧之门，为意图识别人机交互的成形奠定了基础;到2022年，在MagicOS 7.0上，荣耀构建了平台级AI，是荣耀意图识别人机交互的进一步探索。长达8年的前瞻性探索，使荣耀在手机AI技术领域走到了行业最前沿。

荣耀AI战略将智能终端的AI分为四层，第一层强调跨系统、跨设备的融合，用AI将手机、平板、电脑以及手表之间的应用无缝流转;第二层用AI来重构单终端的操作系统，让设备越用越懂用户;第三层是AI在端侧的应用，比如抠图、拍照渲染、总结文档等应用级AI;第四层是AI的端云协同，在保障用户隐私安全的前提下，实现AIGC和网络大模型等网络侧AI在手机上的呈现。

相比于云侧AI大模型的公共属性和安全隐私风险，端侧AI顾名思义存在于终端本身，可以实时感知用户的位置和生理指标，提供个性化和实时的服务体验，真正做到最大化发挥硬件潜力，让手机越用越懂你。同时在隐私保护方面也表现出色，所有数据都是本地化进行，能够避免很多安全风险，这也是荣耀坚持发展端侧AI的重要原因。

相比目前绝大多数手机厂商只是在应用级AI层和端云协同层发力，荣耀则是四层架构同时在发力。赵明认为，未来真正能够使能消费者的AI手机不会仅仅是个工具或者助手。

对于端侧AI领域的深刻理解，让荣耀走在了整个行业前面。有媒体指出，WWDC上苹果发布的Apple Intelligence与荣耀已经落地的平台级AI底层技术构想基本一致。

“毫无疑问，苹果既有算力上的明显优势，也有公司资本和人力投入的优势。但未来的机会和挑战是并存的，我们会持续朝着端侧AI的方向前进。荣耀推出的AI离焦护眼技术、针对Deepfake类型欺诈的AI换脸识别反诈技术，这些都是创新和思想领导力的体现。在创新上跑得更快，这是强大的竞争对手参与进来之后，我们唯一能做的应对。”赵明说。

端侧AI能力持续进化，打开未来想象力

本次荣耀带来的这两项端侧AI创新，为只局限于简单借助云端打造AI应用的终端厂商，又一次打开了全新的思路。

依靠强大的端侧AI能力，荣耀突破硬件原有功能边界，使手机屏幕拥有了全新的使用价值。荣耀此次带来的AI离焦护眼技术，可根据用户用眼环境和习惯，重构光学算法，在荣耀独有的护眼屏技术之上模拟出了离焦显示，让用户“看手机也能舒缓视力”。AI成为了个人能力的延展、器官的延伸。实验室数据显示，用户在使用具备AI离焦护眼技术的屏幕阅读25分钟后，短暂性近视指标改善了13到75度。

护眼是荣耀深耕已久的领域，去年11月，荣耀绿洲护眼实验室揭牌成立，在此之前的3年里，荣耀已针对护眼屏技术投入了10亿+的显示研发费用，获得了500多个显示相关专利。搭载3840Hz超高频PWM调光、自然色彩显示的荣耀绿洲护眼屏，已成为业界独一份的护眼担当。

此外，荣耀还发布了业内首个端侧AI反诈检测技术――AI换脸检测。通过端侧AI能力，该技术可自主识别用户视频通话中的画面要素，如果检测到视频内容存在AI换脸，将向用户发出风险提醒。

可以看出，荣耀的端侧AI创新始终聚焦在“以人为中心”和“AI赋能人”上，将用户的个性化需求作为技术创新的出发点，最终目标是实现AI技术的普惠。荣耀坚信，只有通过个性化、人性化和安全可靠的AI技术，才能真正赋能个体，使每个人都能在AI时代中受益。就像荣耀CEO赵明所说，AI走入端侧，实际是让通用智能转化为个性化、更安全的个人智能。

除了带来端侧AI突破边界的创新，荣耀还持续探索面向未来的端云结合新体验。本次大会上，荣耀宣布与复旦大学成立联合实验室，在大模型自然语言理解、多模态信息理解、Agent智能体等技术方向上进行长期深入合作，协同构建适合终端业务场景的行业领先大模型。此外，荣耀与新一代认知智能大模型领先者智谱华章也将推进更深入的技术合作，结合荣耀的市场、场景优势和智谱华章的技术实力，共同推动智能终端领域大模型的技术和应用创新。

写在最后：

在全球智能终端市场竞争愈发激烈的背景下，荣耀通过不断突破技术边界，以用户为中心，打造出具有前瞻性、有价值的AI创新技术体验，这不仅展示了荣耀在技术创新上的深厚积累，更彰显了其在用户体验和隐私保护方面的担当。

去年MWC上海期间，荣耀提出 “打破苹果一家独大”的呼吁，目前看来，荣耀正在一步步兑现承诺。从中国出发走向世界，再从全球载誉而归，不断以前沿技术创新引领行业发展的荣耀，在AI时代浪潮下，以折叠屏+AI战略向前狂奔，正持续为行业和用户带来更多惊喜。