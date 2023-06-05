618最值得入手的旗舰，华为Mate50系列钜惠来袭，至高优惠800元！

【天极网手机频道】今年的618大促“内卷”相当严重，不少旗舰机型均给出了极具诱惑力的优惠价格，这也让许多小伙伴陷入了“选择困难症”。近日华为Mate50系列强势登上京东好物榜，华为Mate50 Pro获得【超强耐用黑科技高能手机精选】和【主流高性能综合旗舰手机精选】两个榜单TOP1，被誉为是最值得入手的旗舰机型，华为Mate50则是获得了【高性能直屏全能旗舰手机精选】和【精选畅销直屏旗舰手机推荐】两大榜单TOP1，要知道登上该榜单的产品都经过官方和市场验证。因此，你想在618入手一台不踩雷的旗舰手机的话，华为Mate50系列就是一个优质选项。

事实上，小编早在华为Mate50系列刚发布时就入手了一台华为Mate50 Pro，近8个月时间的亲自上手，整体使用体验可谓令我惊艳。而在京东平台，华为Mate50系列的好评率也高达97%，大家对这台旗舰的流畅度、功能性、屏幕、充电速度、拍照等方面也都赞不绝口。废话不多说，下面就随小编一起看看华为Mate50系列究竟有何魔力，能得到这么多人的喜爱。

首先在外观颜值上，华为Mate50系列就走在了时尚前列，与年轻大众的审美相契合。就拿我手上的这台华为Mate50 Pro来说，中轴对称设计带来星环影像模组，融入巴黎钉纹作为装饰，有着鲜明的高端、奢华质感，拿在手上也是辨识度十足。对比时下比较热门的iPhone 14系列，华为Mate50系列机身侧面做了弧度处理，握持手感会更舒适，205g的重量也要比前者更加轻薄。

接着把目光放到华为Mate50 Pro的正面，采用6.74英寸OLED屏幕，支持120Hz屏幕刷新率，支持3D人脸解锁，戴口罩也能解锁，更重要的是，首发昆仑玻璃，使得华为Mate50 Pro抗跌落能力提升10倍。

当下，影像能力的已成为高端旗舰手机的必修课，也成为厂商技术研发硬实力的最突出体现，华为作为移动影像能力的领先者，首发搭载超光变XMAGE影像，开启移动影像新体验。

华为Mate50 Pro后置搭载5000万像素超光变摄像头+1300万像素超广角摄像头+6400万像素潜望式长焦摄像头。我们先从5000万像素的超光变摄像头说起，采用RYYB大底主摄，配备了10档物理可变光圈，可以在f/1.4-f/4.0之间进行十档调节，尤其在拍人像时，能带来更有层次感的光学级虚化效果，让人像主体更为突出，外加全新的人脸细节恢复技术，人物皮肤毛孔细腻真实，毛发清晰可见。

真实是摄影爱好者的永恒追求，华为Mate50 Pro凭借主摄强大的感光能力和XD Fusion Pro超清图像引擎，不仅可以感知明暗、调节冷暖对比度，也能还原光影细节，呈现自然真实的画面。夜景方面，华为Mate50 Pro拥有1/1.56英寸的感光单元，凭借F/1.4的大光圈与RYYB的感光阵列，以及XMAGE影像系统的引入，在多色彩的复杂夜景下，对灯牌等系高光细节的把控相当出色，即便是在有射灯的场景下，整体画面依然能层次分明。

夜景下的长焦样张，华为Mate50 Pro呈现的色彩更趋向于自然，并对画面加以优化。同时，华为Mate50 Pro可以拍摄出超级微距的效果，距离可拉近到2.5cm，甚轻松捕捉花草叶片间的纹理细节。在我看来，华为Mate50 Pro的拍照体验和专业性已经超过了iPhone 14 Pro Max。

除了超光变XMAGE影像系统，华为Mate50 Pro还带来了诸多创新功能。支持北斗卫星消息，即使在无地面信号覆盖的情况下也可以发送文字和位置信息，与外界取得联系;当华为Mate50 Pro电量仅剩1%时，手机会自动进入应急模式，实现3小时待机或12分钟通话或4次扫码，关键时刻及时“救场”。

另在鸿蒙操作系统3.0的加持下，华为Mate50 Pro带来了许多实用且好用的小功能。超级中转站，可以实现信息高效、便捷的流转;智感扫码，轻敲背板实现快速扫码，实现交互一步达;应用划一划，轻松查看各类动态信息。有一说一，这功能确实让我的生活变得更智慧、更便捷，而这样的体验是iPhone 14 Pro Max给不了的。

在这里再跟大家分享几个超超超好用的实用小功能。华为Mate50系列拥有注视不息屏功能，当你工作或者学习时不用频繁解锁;得益于防误触模式，手机放在口袋也不用担心误触;支持负一屏自定义，我们可以把行程等关键信息，放在负一屏的显眼位置，方便查看;还有卡路里识别功能，通过摄像头识别对应食物的卡路里，对需要减肥的小姐姐和健身达人真的非常友好。

而在直接决定一款手机是否好用的信号及续航体验方面，华为Mate50 Pro更是甩开iPhone 14 Pro Max一条街。有一说一，从iPhone换到华为Mate 50 Pro后，我感觉信号能力直接起飞了，而从同事和朋友口中得知，不止我一人有这样的体会。另外，华为Mate50Pro搭载4700mAh大电池，并支持66W超级快充+50W无线快充，对于之下，iPhone14系列为20W有线充电，前者的充电体验明显更具优势。

总体而言，华为Mate50Pro既有着众多契合痛点的创新科技，比如支持北斗卫星消息、搭载昆仑玻璃、超光变XMAGE影像系统、支持应急模式及超级中转站等，能给我们的日常生活和工作，提供便捷高效使用体验。如果你想在618入手一款拥有强大的摄影功能、流畅的操作感受和可靠的通讯能力的全能高端旗舰，华为Mate50Pro值得考虑。

当然，如果你的预算不是那么充足，但又比较注重影像、实用体验的话，华为mate50也是不错的选择。华为Mate50采用直屏设计，搭配背部经典的影像模组造型，辨识度高;正面是一块6.7英寸的居中打孔直屏，1440Hz高频PWM调光，支持90Hz刷新率。华为Mate50的影像能力依然在线，后置四摄，主摄为5000万像素超光变摄像头，支持可变光圈调节，支持5倍光学变焦足以及拥有XMAGE华为影像，足以应对日常拍照 。其他细节方面，配备4460mAh电池+66W有线快充+50W无线充电，而像IP68防水、HarmonyOS 3.0、北斗卫星消息等特性也是标配。

整体来说，华为mate50系列有着不少可圈可点的优点，大家可根据自己的需求来选择合适的机型，但不管是哪款都是今年618不可错过的好旗舰。值得一提的是，5月24日-6月20日，华为Mate50系列至高优惠800元，至高享24期免息;其中，华为Mate50 pro，至高优惠800元，至高享24期免息;华为Mate50，至高优惠600元，至高享12期免息。感兴趣的朋友赶快抓住机会下单吧!