持续投入坚持自研，OPPO全球最大运动健康实验室揭幕

【天极网手机频道】3月20日，OPPO运动健康实验室(滨海湾)正式揭幕。作为OPPO全球最大的运动健康实验室，同时也是消费电子行业顶尖的运动健康实验室，实验室将通过持续自研，推动健康技术的创新，为软硬件产品带来专业便捷的功能和体验。

OPPO运动健康实验室(滨海湾)揭幕仪式剪彩

OPPO健康实验室负责人曾子敬表示：“健康是可以做一辈子的事业，OPPO健康实验室持续聚焦运动健康、心血管健康、睡眠健康等前沿领域，利用实验室强大的硬件设施及优秀的人才团队，努力攻克健康领域技术难题，持续孵化软硬件产品。”并且，曾子敬预告，OPPO即将发布新品OPPO Watch X2 Mini，是一款女性友好的小尺寸智能手表。

持续投入，健康是OPPO一辈子的事业

2021年，OPPO健康实验室正式成立。匹兹堡大学博士、曾主导Apple Watch传感器设计与研发的曾子敬担任实验室负责人，团队成员包括生物医学工程、数据科学、硬件、算法、软件等各领域专家，硕博学历成员占比近70%，核心成员均在医疗健康领域拥有丰富研究经验及突破性成果。

时值OPPO健康实验室成立四周年，全新的OPPO运动健康实验室正式落成。实验室整体投资过亿元，具备最全的金标准设备、最经典的研究方法、最精准的测试条件。实验室仅测试区域面积达4840平方米，围绕运动、心血管健康、生活方式、睡眠健康等核心研究领域，设立20多个子实验室，涵盖人体运动生理、环境模拟、身体成分与能力代谢、运动捕捉、临床、生活等细分研究方向，具备超过100项专业研发测试能力。

OPPO运动健康实验室

坚定自研，以科技创新驱动生活方式改变

自研是技术创新的关键之一。围绕构建健康生活方式，OPPO 健康实验室通过传感器、算法、数据科学、生物医学的深度融合，推动用户从被动反应型医疗向主动健康管理转变。

OPPO 健康实验室自研的OPPO Sense®运动健康算法已在心血管、睡眠、运动三个重点领域持续取得技术突破，并赋能手机及穿戴设备健康功能。2020年9月，OPPO Watch ECG版国内首发ECG心电检测功能;2023年，OPPO Find X6 Pro行业首发手机无感睡眠连续心率和呼吸率监测，无需佩戴设备即可通过手机监测睡眠质量，为用户提供深入的睡眠分析和健康改善服务;2024年，血压健康研究突破无感血压难题，已应用于OPPO Watch X2。

一直以来，OPPO也通过多学科交叉与产学研合作，推动健康领域的创新成果落地。截至目前，OPPO已与北京体育大学、北京大学医学部、腾讯云等高校、医疗机构和合作伙伴建立战略合作，启动 50余项科研项目，并取得150多项高质量发明专利，涵盖 ECG电极材料、PPG隔光方案、健康监测算法等多项创新成果。OPPO还将推出“走进实验室”计划，开放测试项目供大众体验，让用户近距离感受健康科技，助力全民健康。

OPPO运动健康实验室外景

未来，OPPO健康实验室将聚焦核心研究方向，加速AI技术与健康产品的深度融合，通过前沿科技赋能终端产品，为全球用户提供更科学、更高效的健康管理体验。