OPPO全新Enco Air4火热预约，43小时长续航定价百元级

【天极网手机频道】OPPO近日悄然上线全新Enco Air4 真无线蓝牙耳机，官方预约渠道也于近日登陆各大电商平台。尽管官方尚未正式揭晓其售价，但电商平台上已悄然标注了极具吸引力的“1XX元”预售提示，预示着这款将于9月9日发售的耳机或拥有着亲民的定价。

目前官方渠道持续火热预约，截止笔者发稿时间，仅OPPO官方商城就已超5.5万人预约，近期有需要换新耳机的朋友可多关注。

天极网从OPPO官方了解到，OPPO Enco Air4提供了霜白与春绿两种清新配色，单耳仅重4.2g，轻盈如羽，佩戴舒适无感，即便是长时间佩戴也能保持愉悦体验。

在防水防尘层面，OPPO Enco Air4达到了IP55级别，无论是汗水浸透的健身时刻，还是突如其来的细雨天气，都能轻松应对，确保音乐体验不受干扰。同时，采用蓝牙5.4协议，连接更稳定，传输更高效，为用户带来流畅无阻的听觉享受。

OPPO Enco Air4搭载了OPPO引以为傲的“千次循环耐用”电池技术，承诺陪伴用户从校园生活的起点直至毕业的每一个重要时刻，续航力之强可见一斑。

在关闭降噪功能的情况下，耳机与充电盒的联合续航达到43小时，即便是长途旅行或全天候使用也毫无压力。更令人惊喜的是，仅需短短10分钟的充电时间，即可享受长达4小时的音乐陪伴，彻底告别电量焦虑。

值得一提的是，OPPO Enco Air4还配备了ANC主动降噪功能，虽然具体降噪数值尚未公布，但已足够让人期待其在嘈杂环境中营造出的静谧空间。此外，通透模式让用户在不摘下耳机的情况下，也能清晰感知周围环境，确保出行安全。

OPPO Enco Air4还采用了12.4mm超大动圈单元，结合空间音效技术，无论是深沉的低音还是清亮的高音，都能得到精准还原，让每一次聆听都成为一场耳朵的盛宴。

不难看出，OPPO Enco Air4以其卓越的续航表现、强大的降噪功能、出色的音质体验以及时尚轻盈的设计，无疑将成为市场上又一款备受瞩目的真无线蓝牙耳机。随着9月9日的临近，让我们共同期待这款耳机的正式亮相，开启全新的音乐旅程。