iQOO Neo9 Pro评测：更懂游戏玩家的全能旗舰产品

【天极网手机频道】前言

还记得多年前，我还是一个狂热的手游爱好者，《王者荣耀》这款游戏到如今我也依旧在持续游玩。我第一次了解iQOO手机，还是在《王者荣耀》职业联赛上，当时的iQOO 1凭借其优秀的性能表现，征服了赛场上的职业选手也征服了我。

回到现在，我早在一个星期前就拿到了iQOO旗下最新的iQOO Neo9 Pro，也用它游玩了很多目前市面上主流的手机游戏。评测前先说观点，iQOO Neo9 Pro在性能堆料的前提下、带来了极致轻便的手感以及长时间的舒适游戏体验。可以说iQOO Neo9 Pro就是最适合我的旗舰游戏手机。

外观

这次的iQOO Neo9系列一共有三款配色，我们拿到的是红白魂以及航海蓝配色。拼接手机后盖一直是iQOO的拿手好戏，红白魂采用了白色和红色的双素皮拼接设计，并且两个区域的素皮材质还各不相同，在一个平面上带来了两种不同手感。

(iQOO Neo9 标准版)

航海蓝则是一块玻璃后盖，但这块玻璃可是和高端旗舰手机同款的微四曲玻璃后盖，我们仔细端详还能看出瓷釉般的质感。

在长时间的游戏中，用户游玩的手感至关重要，这个或多或少也会影响到用户游戏水准发挥。iQOO Neo9 Pro这次遵从了一个宗旨“性能加码、手感减负”。详细来看，这款产品采用了iQOO全新自主研发的航舟架构，对机器内部的382个零部件进行了微小化处理，在有着强劲性能的同时还带来了7.99毫米的超博机身和75.7毫米的黄金握持宽度。

大多数游戏玩家，双手在握持手机进行游戏操作时候，极容易受到摄像头模组的干扰，影像操作手感。这是因为目前市面上大多数手机产品的摄像头模组不仅大，位置还奇奇怪怪。iQOO Neo9 Pro就为广大游戏玩家考虑到了这一点，两个摄像头采用了玲珑方圆设计，独立分开，摄像头模组只占了后盖机身的百分之7.62。在小编实际的游戏体验中，几乎是不会触碰到摄像头模组。

电竞旗舰屏

iQOO Neo9 Pro有着一块6.78英寸的1.5K全天候超感屏，支持最大144Hz屏幕刷新率、最高亮度1400nit、支持LTPO智能动态高刷以及HDR10+高动态范围。在实际的游戏游玩过程中，我认为最重要的还是如何保证高刷和续航的兼顾。iQOO Neo9 Pro的LTPO技术支持最高360Hz变频控制，在用户浏览静态内容时屏幕刷新率会低至1Hz。此外，我们还可以在设置中实现手机的智能帧数切换功能，让游戏画面在90HZ~144HZ智能动态高刷，不影响游戏体验的前提下带来更好的跟手性。

众所周知，iQOO手机一直都是KPL等高规格电竞赛事的比赛专用手机。iQOO Neo9 Pro也是以“为电竞选手的需求量身打造”这一前提来进行立案。在高度竞技比赛中，职业选手对触控时延的要求十分高，iQOO Neo9 Pro在游戏内从“渲染”到“合成”到“显示”链路的渲染帧同步流程，在大多数游戏中带来了极低滑动时延、点击时延的游戏体验。

这里我也是实际用《王者荣耀》中的韩信体验了一番。熟悉这款游戏的同学应该知道，韩信是一个技能释放十分频繁的英雄，如果在实际的游玩过程中出现断触或者响应时间过长，那么以韩信的小身板绝对是九死一生。但在iQOO Neo9 Pro的屏幕上，我释放技能极为丝滑流畅，大家从上图也可以感受到，韩信的三连技能释放起来迅速。并且该款手机还有着湿手操控，就算用户湿手也不影响游戏操控。

当然这里小编还进行了屏幕亮度测试和护眼测试，大家从图片可以看到，在纯白色的壁纸下，iQOO Neo9 Pro的亮度达到了986尼特。在实际的阳光刺激下，这个数值还会更高，官方给出的数据是可达1400尼特。

此外，我还可以在开发者模式中打开全高频调光，通过高速相机大家可以看到这个频闪效果还是相当舒服滴。

性能

我们再来看到大家最关注的性能方面，iQOO Neo9 Pro这次主打的就是一个双芯体验。机器的双芯分别是天玑9300这枚全大核处理器以及自研的电竞芯片Q1。 除了这两枚芯片外，该款手机还搭载了满血版LPDDR5X内存和USF4.0闪存的组合，实现了等效16GB+16GB的运存扩展。

其实在手机圈还流传着这么一句话，天玑调校看蓝厂!天玑9300芯片是iQOO工作人员和MediaTek共同研发、调校三年的涅磐之作，就算是使用天玑同一款芯片，但在性能调度和优化上iQOO肯定是保持领先优势。

首先我还是带大家了解一下天玑9300，这枚CPU基于第三代台积电4nm制程，采用了“全大核”的4+4架构，八个核心都是大核!新一代的GPU架构―Immortalis-G720更是来到了12核心。此外，这枚处理器还支持光线追踪技术和加快游戏加载速度的10MB超大SLC缓存。为了让这些亮点更加直观的展现出来，我们也做了一个娱乐兔跑分，最终的成绩为218万分，不知道这个成绩你可还满意。

Q1芯片则是通过iQOO的专属能力定制和自研算法实现了游戏真正意义上的低延时插帧超分技术以及更高的超分辨率效果。

详细来看，Q1芯片配合上天玑9300，可以在60帧超帧的情况下，得到媲美原生60帧的游戏体验。虽然两者的游戏帧数都一样，但超帧后的手机功耗会降低不少。

此外。iQOO针对了目前手游市场的热门游戏进行逐个分析，对每个游戏的特性、画质、帧率、功耗等模块摸排，最后结合游戏插帧技术，实现多款适合游戏超分的技术功能，以上是官方带来的一些游戏的支持信息。

游戏实测

来到游戏实测环节，这次测试我选择了三款市面上的主流手游，分别是《王者荣耀》《原神》《崩坏：星穹铁道》。这三款游戏中，《王者荣耀》算是目前最大众化的游戏，《原神》则是每一台手机的压力测试器，最后的《崩坏：星穹铁道》是今年才冉冉升起的回合制游戏。

首先是《王者荣耀》，在最高画质下，一局游戏下来，帧数一直稳定在119.5左右，但我实际从游戏中看帧数是一直保持在120帧。

整局游戏下来，无论是手机压力较小的对线期又或者是在技能特效负载拉满的团战都没有出现掉帧严重的情况，在王者峡谷中iQOO Neo9 Pro的表现可谓相当出色。

再来看到目前的手机开放世界游戏天花板《原神》，在所有设置都调整到最高后，我们在野外随机遇敌打怪，最终的平均帧数为60.9。

在我的实际游玩体验中没有感觉到有丝毫的卡顿、掉帧。上方的数据也可以说明这一点。由此可见，虽然这是一款号称性能检测软件的游戏，但iQOO Neo9 Pro依旧保持了持续的高帧数游戏体验。

最后我们再来到《崩坏：星穹铁道》，这次我们同样是随机挑选了一个地图进行跑图遇敌，所有可以调整的画质设置都调节到了最高。

结果也是在我的意料之中，平均游戏帧数为60.8，微小卡顿、卡顿、严重卡顿都为0，可见iQOO肯定是在性能调度上针对这款游戏进行了专门的优化。

超分超帧并发

当然，游戏重要的并不仅仅是帧数，清晰度也很重要。也是得益于iQOO Neo9 Pro内置的于自研电竞芯片Q1，我们可以在这款手机上体验到超分超帧并发带来的次时代手游游戏体验。超分超帧并发简单来说就是同时提高游戏的帧数以及分辨率。

这次我们就拿《原神》来进行演示。熟悉这款游戏的同学一定知道，我们在设置中最高是只可以开启60帧。我们开启游戏工具的插帧功能后，虽然游戏帧数显示会掉至48帧，但经过iQOO Neo9 Pro的插帧后，我们用肉眼实际的游戏观看体验会来到144帧。

在超分设置方面，我们有着两种档位可以调整，分别是900P、1.5K分辨率。配合上我们之前提过的插帧技术，在超分超帧并发的情况下就是900P+144帧或者1.5K+72帧。

(原生900P+144帧)

(超分1.5K+144帧)

这里我还把两种超分的游戏截图给大家放一下，大家仔细看人物背后的细节，还是可以明显看出差别的。为了让大家更直观的感受清晰度，我们把迪卢克胸口的宝石放大。

(左：900P 右：超分1.5K)

放大后可以从红宝石明显看出1.5K 超分后的画质要比原生画质强上不少!

散热

众所周知，散热面积呢不是越大就越好，高效散热才是最佳解决方案。iQOO Neo9 Pro有着6K天幕VC液冷散热系统，能够在用户高强度游玩下让手机持续“保持冷静”。

(游戏前)

(游戏后)

这里我们也来了一波实际测试，首先我们先测试手机运行游戏前的温度，正面25.4度，在超分1.5K画质+144帧高帧运行《原神》1个小时，iQOO Neo9 Pro的正面39度。

(游戏前)

(游戏后)

此外，如果你恰好财力雄厚，还可以搭配iQOO散热背夹2搭配使用。这里我也是测试了一下，搭载iQOO散热背夹2状况下运行《原神》1.5K画质+144帧高帧1个小时前后的手机温度。游戏运行前正面25.8度，游戏运行一个小时后，正面32.8度。

续航

在上文我已经和大家说过iQOO Neo9 Pro的机身厚度数据了，但谁又能想到iQOO在如此轻薄的机身中塞入了一块5160毫安时的超大电池。根据iQOO的官方数据，一次满电，iQOO Neo9 Pro可以刷短视频15.1小时、看新闻22.2小时。

为了验证它的续航实力，我也是做了实际的日常使用测试和游戏重度测试。详细来看，在满电状态下，玩一小时《王者荣耀》剩余电量百分之92、看一小时视频剩余电量百分之88、浏览一小时网页剩余电量百分之82、听一小时音乐剩余电量百分之79、待机四小时剩余电量百分之73。

来到游戏重度续航测试，所有的游戏运行环境都是最高画质最高帧数。游玩两小时《王者荣耀》剩余电量百分之84、游玩两小时《原神》剩余电量百分之45、游玩一小时《崩坏：星穹铁道》剩余电量百分之26。

我们先把iQOO Neo9 Pro放电至百分之0，随后使用包装盒附带的专属120W超级快充头进行充电。让我感到惊喜的是，iQOO Neo9 Pro在零电关机的情况下，插入充电器4秒后屏幕logo就亮了起来!实际充电测试如下，5分钟充入百分之30电量、10分钟充入百分之52电量、15分钟充入百分之71电量、20分钟充入百分之88电量、27分钟充满电量。当然这个数据可能会根据大家的使用环境和手机电池寿命发生一些偏差，数据仅供参考。

影像

最后，我们再来看到影像。iQOO Neo9 Pro虽然看似是一台游戏手机，但它的影像实力也不弱。后置双摄，分别是有着1/1.49英寸+1.88大光圈|的IMX920索尼大底主摄和支持自动对焦的5000万旗舰级超广角镜头。此外，在右上角还有一个Flicker传感器来辅助用户拍照，可以抑制拍照时产生的频闪，带来更加干净、纯净的视觉效果。话不多说，我们还是直接来看样张!

(广角拍摄)

(两倍人像长焦)

(月亮模式)

总结

总得来说，iQOO Neo9 Pro内置的两颗芯片给予了它超旗舰的性能水准。在XX这个价位段，它就是最强的电竞直屏手机，有着最强的游戏触控手感，最强的游戏性能表现以及不输高端旗舰手机的影像拍照能力。并且iQOO Neo9 Pro在性能加码的情况下，让用户使用手感减负，可谓是引领了未来游戏手机发展的新方向。

当然这次发布会除了手机产品外，iQOO还发布了散热背夹2、iQOO首款智能手表-iQOO WATCH、iQOO TWS 1e耳机。感兴趣的同学，除了手机外，这些产品也可以考虑入手搭配使用，来一个iQOO全家桶。

在这个硬件同质化严重的今天，各大手机厂商在性能、跑分、游戏帧数这一块可能很难再拉开较大差距。但iQOO只为让游戏玩的舒服这一点深入我心，从用户实际需求来做产品，iQOO显然更懂普通手机用户，也更懂手机游戏玩家。