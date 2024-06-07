潮流与科技完美融合，OPPO Reno12系列以实力赢得市场与用户的双重认可

【天极网手机频道】OPPO在近日推出的全新Reno12系列手机，一经上市便引发了市场与消费者的热烈反响。凭借其卓越的影像性能、独特的外观设计以及前沿的AI技术，Reno12系列不仅赢得了行业内外的广泛认可，更在消费者中积累了极高的口碑。



OPPO Reno12系列

其中不少用户特别称赞了Reno12系列的影像系统以及外观设计，并表示出“Reno12系列的影像性太强大”、“外观设计非常时尚、大气”。Reno12全系搭载了一枚5000万像素1/2.75英寸感光元件的2X变焦镜头，不仅适合拍摄更远的景物和静物特写，更是一枚单反级人像镜头。等效47mm焦段配合F2.0大光圈，非常适合拍摄半身人像，无论在何种环境和光线条件下，都能拍摄出单反级的人像大片。5000万像素的1/1.95英寸CMOS广角主摄，支持OIS光学防抖确保在各种光线条件下都能拍摄出清晰稳定的照片;此外，800万像素的超广角镜头拥有112°的超大视野，能够轻松捕捉更广阔的风景和多人合影。无论是广角主摄、超广角镜头还是2X变焦镜头，都能够在各种光线和环境下拍摄出清晰、细腻的照片。AI抠图和AI消除功能的加持也让用户在后期处理时更加轻松，轻松去除不需要的元素，让每一张照片都达到专业水准。



OPPO Reno12系列AI消除功能展示

OPPO Reno12系列的AI技术凭借先进算法，不仅为用户提供了更加智能化、便捷化的使用体验，还带来了许多实用的功能。有用户表还表示Reno12系列的实况照片功能可以轻松创作出有趣的动态照片，并且还能直接分享到小红书上，非常方便。实况照片功能为用户带来了全新的拍照体验，通过其独特的记录方式和丰富的功能，不仅丰富了用户的回忆体验，还革新了社交分享的方式，为摄影创作提供了新的可能性，提升了用户的整体体验。



OPPO官网用户好评截图



OPPO官网用户好评截图



OPPO Reno12系列实况功能展示

除此之外，OPPO Reno12系列还带来了AI闭眼修复功能可以智能识别用户合影中的闭眼表情，并一键修复为“睁眼”状态，拯救了许多“废片”;AI消除功能可以轻松去除照片中多余的物体或人物，让照片更加干净、整洁。



OPPO Reno12系列AI闭眼修复功能展示

在移动办公上也在AI技术的加持下提高效率，例如AI文档扫描功能让用户能够将纸质文档轻松转化为电子档，并进行编辑和分享。该功能支持自动识别文档边缘、调整文档角度，确保扫描效果的清晰度。同时，它还能智能识别文档中的文字，方便用户进行搜索和引用。此外，小布英语老师功能则为用户提供了一个随身的英语学习助手。通过语音对话的方式，用户可以与小布进行英语交流，锻炼口语能力。这一功能不仅适用于学生群体，也深受职场人士的喜爱，提供了更加智能化、便捷化的使用体验。



OPPO Reno12系列文档扫描功能展示

在外观设计上，OPPO Reno12系列也赢得了用户的广泛赞誉，清一色“轻薄、时尚、潮流、千禧风”的好评向，极具未来感的流银玻璃设计在后盖上营造出了流动纹理的效果;镜头模组则采用了井然有序的线条设计和轻奢的巴黎饰钉装饰，使得整个模组看起来既精致时尚又富有科技感。此外，Reno12系列还采用了少数旗舰搭载的四曲柔边直屏设计屏幕显示区域与屏幕弯折形态精妙匹配，天极网更是给出了高评价，指出曲面屏恼人的误触、畸变和色偏问题得到了有效解决，且兼顾了直屏的方便和曲屏的手感，这不仅仅展现出OPPO在屏幕形态上的领先，更突显了OPPO对于用户需求的深度洞察和精准把握，为用户带来了无比沉浸的视觉体验以及舒适手感。



京东用户好评截图



京东用户综合好评截图



OPPO官网用户好评截图



OPPO官网用户综合好评截图



天极网评价截图

OPPO Reno12系列凭借其出色的影像系统、独特的外观设计和前沿的AI技术，赢得了市场和用户的一致好评。它不仅是一款科技潮品，更是一款值得购买的AI手机。目前新机正在热销中，全系售价2699元起，现时购买还有更多优惠，这样的价格相对于其卓越的性能和外观设计来说，无疑是非常具有竞争力的。如果你正在寻找一款真正懂你的AI手机，那么OPPO Reno12系列是一个不错的选择。