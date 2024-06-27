Ò»¼Ó¶à¿îÐÔÄÜÐÂÆ·ÁÁÏà£¬Ò»¼Ó Ace 3 Pro ·¢²¼ÊÛ¼Û 3199 ÔªÆð

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12GB + 256GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 3199 Ôª;
16GB + 256 GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 3499 Ôª;
16GB + 512 GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 3799 Ôª;
24GB + 1 TB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 4399 Ôª;
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16GB+512GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 3999 Ôª;
24GB+1TB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 4599 Ôª¡£
Ò»¼ÓÆ½°å Pro¾ßÌåÊÛ¼ÛÈçÏÂ£º
8GB+128GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 2799 Ôª;
8GB+256GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 2999 Ôª;
12GB+256GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 3299 Ôª;
16GB+512GB °æ±¾£¬ÊÛ¼Û 3699 Ôª;
Ò»¼ÓÆ½°åProÖÇÄÜ´¥¿Ø¼üÅÌ£¬ÊÛ¼Û 599 Ôª;
Ò»¼ÓÖÇÄÜÊÖÐ´±ÊProÊÛ¼Û£¬ÊÛ¼Û 499 Ôª;
Ò»¼ÓÆ½°å Pro ÖÇÄÜ±£»¤¿Ç£¬ÊÛ¼Û 199 Ôª¡£
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Ò»¼Ó Buds 3 ¿¨ÆäÂÌÊÛ¼Û£º399 Ôª
Ò»¼ÓSUPERVOOC 100W³¬¼¶ÉÁ³äÒÆ¶¯µçÔ´ £º269 Ôª
Ò»¼Ó Ace 3 ProÉ°ÑÒ´ÅÎü±£»¤¿Ç£º69 Ôª
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