OPPO A3 Pro，满级防水耐摔，售价1999 元起

【天极网手机频道】近期 OPPO 更新了旗下的 A Pro 系列产品，带来全新的 OPPO A3 Pro，作为一款主打耐用防水的中端手机，OPPO A3 Pro 在各方面表现都让人满意，尤其是防水抗摔方面，吊打一众旗舰手机。如今 OPPO A3 Pro 已正式开售，8+256G 的配置售价 1999 元起，妥妥的性价比神机。现在，跟随笔者来简单了解一下这款耐用战神。

外观设计上，OPPO A3 Pro 采用素皮拼接设计和玻璃后盖两种形式。云锦粉和远山蓝采用素皮拼接，天青色采用 OPPO晶盾玻璃，相比传统玻璃，抗摔能力提升 160%，抗划伤能力提升 3 倍，有效避免了后盖损坏的风险。

OPPO A3 Pro 官方宣称“360° 抗摔”，手机屏幕玻璃采用现在旗舰手机标配的康宁大猩猩玻璃 Victus2，抗摔性能较同档位手机提升 180%，不仅如此，这款新机还配备了“超耐摔金刚石架构”，能够支持最高 1.8m 的跌落测试，并且是“首款通过瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证的手机”。

OPPO A3 Pro 号称满级防水，支持 IP68&IP68&IP66 三种防水规格，这三种规格分别是防热水、浸水、和喷水。大大降低了手机在日常生活中因为意外进水而损坏的情况。防水手机并不稀奇，但是防水等级做到如此高，除了专业级军工手机，目前仅此一款。

OPPO A3 Pro 机身还采用了超薄双曲面设计，手机最薄处，仅 7.53mm，在超薄的机身中还搭载了 5000mah 大电池，该款电池还采用了 OPPO 自研仿生修复电解液技术，大大延长电池使用寿命，电池使用 4 年后，仍然有 80%以上的电池容量保持率。

目前 OPPO A3 Pro 已在京东平台正式发售，8+256G 售价 1999 元，并且在 4.25 日之前购买并激活的用户，赠送免费电池保(4 年)、碎屏保(1 年)、 进水保(1年)。

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