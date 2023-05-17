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OPPO Reno10 系列定档5月24日，全新四色持续引领流行趋势

2023-05-17 16:37:18 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】回顾过往发展历程，OPPO擅长基于市场趋势和用户洞察，将主流与潮流相结合，推出多款令人印象深刻的全新配色。例如Reno系列从星河入梦到夏日晴海，从夏季的鸢尾紫到冬季的新年红，都曾经以极高的辨识度收获消费者喜爱，同时成为手机行业的时尚风向标。这一次，OPPO 透过官微宣布Reno10 系列定档5月24日，灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款新配色海报也一同亮相。 

OPPO Reno10 系列定档5月24日，全新四色持续引领流行趋势OPPO Reno10 系列定档5月24日，全新四色持续引领流行趋势

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  据了解，此次灿烂金配色方案采用了全新的金缕流纱工艺，让金色的光泽与精细的纹理相融，实现了独一无二的高档质感。除此之外，OPPO还再次携手女足姑娘，为灿烂金配色带来了全新的生动演绎。 

OPPO Reno10 系列定档5月24日，全新四色持续引领流行趋势

  外观设计的细节上，OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，搭配上轻薄圆润的机身，想必能带来不俗的手感和观感体验。后置模组采用了“视界之窗”的全新设计，呈现出极简的几何风格。 

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  OPPO Reno10 系列的发布标志着Reno系列迎来了一个新的十代里程碑之作，这款系列产品会给我们带来什么样的惊喜？敬请期待5月24日14:30新品发布会，届时可前往 OPPO 官网以及天极网进行观看。 

OPPO Reno10 系列定档5月24日，全新四色持续引领流行趋势

  目前，OPPO Reno10 系列已在官网开启预约，已有超5万人预约OPPO Reno10 Pro+。值得一提的是，用户可以加19.9元购“奔赴光影”限定礼盒，该礼盒中包含了一个移动电源、一个支架夜灯、一个数据线、一个行李牌以及一个书签。有喜欢的用户不妨前去官网进行预约吧。

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OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.74英寸
  • 分辨率：2412×1080
  • CPU型号：高通 骁龙778G
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 13
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh
  • 后置摄像头：6400万像素主摄镜头+200万像素黑白镜头
  • 前置摄像头：3200万像素主摄镜头
  • 识别方式：屏幕指纹识别，面部识别
  • NFC：支持
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