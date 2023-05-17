OPPO Reno10 系列定档5月24日，全新四色持续引领流行趋势

【天极网手机频道】回顾过往发展历程，OPPO擅长基于市场趋势和用户洞察，将主流与潮流相结合，推出多款令人印象深刻的全新配色。例如Reno系列从星河入梦到夏日晴海，从夏季的鸢尾紫到冬季的新年红，都曾经以极高的辨识度收获消费者喜爱，同时成为手机行业的时尚风向标。这一次，OPPO 透过官微宣布Reno10 系列定档5月24日，灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款新配色海报也一同亮相。





据了解，此次灿烂金配色方案采用了全新的金缕流纱工艺，让金色的光泽与精细的纹理相融，实现了独一无二的高档质感。除此之外，OPPO还再次携手女足姑娘，为灿烂金配色带来了全新的生动演绎。

外观设计的细节上，OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，搭配上轻薄圆润的机身，想必能带来不俗的手感和观感体验。后置模组采用了“视界之窗”的全新设计，呈现出极简的几何风格。

OPPO Reno10 系列的发布标志着Reno系列迎来了一个新的十代里程碑之作，这款系列产品会给我们带来什么样的惊喜？敬请期待5月24日14:30新品发布会，届时可前往 OPPO 官网以及天极网进行观看。

目前，OPPO Reno10 系列已在官网开启预约，已有超5万人预约OPPO Reno10 Pro+。值得一提的是，用户可以加19.9元购“奔赴光影”限定礼盒，该礼盒中包含了一个移动电源、一个支架夜灯、一个数据线、一个行李牌以及一个书签。有喜欢的用户不妨前去官网进行预约吧。