盘点2024年手机旗舰新品 来京东“先人一步”购新机送好礼

【天极网手机频道】2024年已经接近尾声，如果想在年底送给自己或家人一份礼物，犒劳一年的辛苦付出，不妨选择一款性能优异的手机，实用又饱含心意。为方便消费者挑选出适合自己的手机，京东盘点出了多款2024年令人心动的手机旗舰新品，还携手厂商打造手机好礼会场，带来小米、华为、荣耀、vivo、OPPO、三星等大牌爆款。消费者购机享超值福利与180天只换不修等服务，参与“集拼图 抽大奖”互动答题活动还有机会获得手机、耳机、京豆、优惠券等好礼。下面就来看看有哪些手机产品值得入手吧。

体验徕卡影像可以选择小米15 Pro。其后置三款徕卡大师镜头，徕卡光学Summmilux高速镜头加持，配置光影猎人900，支持黄金落日人像、动态照片、全焦段4K 60fps杜比视界，拍摄无压力。搭载骁龙8至尊版，配置LPDDR5X + UFS4.0，性能优异;搭载2K低功耗超级阳光屏，清晰、出彩、护眼;内置6100mAh小米金沙江电池，续航持久。小米15 Pro 16GB+512GB 岩石灰京东价5799元，享24期免息、以旧换新至高补贴1200元。

华为 Pura 70同样是换新的好选择之一。其支持超高速风驰闪拍、全焦段超清影像、真实感人像、超聚光视频，更出片;支持通话智能降噪，通话更清晰;搭载HaronyOS4.2，更好用。 采用全新风向标设计，引领美学新风向。华为 Pura 70 12GB+512GB京东优惠500元，领券再优惠500元，京东价4999元，享12期免息、手机回收满800元以旧换新额外补贴500元起。

经常看演出可以选择vivo X200，即使距离远，也能拍到舞台清晰人物及丰富面部细节。其支持长焦人像、长焦风光、长焦微距、作品级夜景，拍摄自然风光与人文景观皆出色，还有风光模式，融合夜景、月亮、星空、时光慢门等专业风光创作功能，一键出片。vivo X200 12GB+256GB京东价4299元，可享24期免息、赠2年电池保、赠倍思充电宝、以旧换新至高补贴1400元、学生/PLUS赠1年只换不修。

想要获得优质影像体验，OPPO Find X8是不错的选择。其支持超高速无影抓拍，定格精彩瞬间;带来AI千里长焦，远处景色依旧细节丰富;配置专业哈苏人像，带来柔光人像和经典胶片风格，支持哈苏多焦段人像，人像更出色。OPPO Find X8 12GB+256GB京东价4199元，可享24期免息、以旧换新至高补贴1200元、赠一加 Buds Ear蓝牙耳机、加69元购包含2年全保修和4年电池保的全保无忧套装。

此外，手机好礼会场还有超多新品手机可供选择，想要换新的消费者可以到京东APP搜索“先人一步”进入会场下单心仪手机。

附：2024年度手机好物盘点