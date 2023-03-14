魅族20系列隐藏机型确认，或为无界手机！

【天极网手机频道】3月14日，魅族正式开启20周年纪念活动，并且官宣将于3月30日晚上19：30分举办魅族领克无界生态发布会。最近，在接受爱范儿采访时，时任星纪魅族CEO的沈子瑜透露，魅族20系列实际上还有一款隐藏机型，目前尚未曝光，或许正是此前广为猜测的无界手机。

在采访中，沈子瑜透露称：“现在大家在网上看到的是魅族20 Pro，我们还有另外一款更加隐秘的嘉宾产品会在3月30号同期发布。因为这款神秘产品，那个时候我们就觉得应该要合并，不然产品没法发布，不知道该算谁的。”

而在针对产品质量的问题上，魅族品牌星纪魅族集团执行副总裁兼手机事业部总裁、魅族品牌CEO黄质潘回答道：“最简单的一个例子，比如说软件行业里面有一个DI值(Defect Index，缺陷率)的说法 ，我们20系列的三款产品， DI值前段时间PVT评审(Process Verification Test，小批量过程验证测试)刚刚过 ，软件的评审我们达到65 ，比行业里最好的还要高。再举一个例子就是，我也是在用这个产品，前几天我在跟我们供应链的同事打电话，他在从上海到北京的高铁上，当时的时速是347公里，然后我们打了22分钟 ，一个卡顿都没有。”

从回答中可以看出，黄质潘直接表示“我们20系列的三款产品”，对魅族20系列的第三款产品并没有丝毫隐瞒。从沈子瑜的回答中还能发现，早在星纪时代收购魅族初期，两家公司就已经意识到双方在高端机型的产品设计上有着惊人的相似。或许正是基于这种巧合与缘分，才最终促成星纪时代与魅族的合并，才能让魅族20系列多出第三款机型。

对于这第三款机型，外界普遍猜测将会命名为魅族20 Ultra或是真正的无界手机。此前魅族曾申请无界手机商标，引起过许多猜测。此外，无界也被认为是采用FlymeAuto的车型商标，有些类似搭载华为智能座舱车型被叫做问界一样。因此，第三款机型极有可能正是在此基础上所诞生的无界手机，主打车机联动，虽然魅族20系列也冠以无界生态名号，但是在与车机的联动上，无界手机或许将做到更彻底。

据悉，魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0，而魅族20 Pro会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

而无界手机或将拥有更加极致的配置，内存与存储可能高达16GB+1T，并且在整体设计和定位上脱离普通消费者，面向更加高端的商务用户，大致上类似于华为的保时捷系列以及三星的心系天下系列。同时在车机联动方面也会存在一些特殊联动，或者是独特的交互设计。例如当用户手持无界机型进入无界车型，可以通过UWB超带宽技术实现车辆启动、配置自动调节等功能，本质上是将无界手机作为无界汽车车主的身份识别认证设备，能够实现一系列自定义操作。

不过对于无界手机目前也仅停留在猜测阶段，魅族20系列的第三款机型可能只是更高配置与定位的魅族20 Ultra。但时至今日尚未曝光，并且未曾与整个魅族20系列同框，确实令人好奇第三款机型究竟是何方神圣，我个人还是比较倾向于这款机型最后定名为无界手机，并且走商务高端路线。