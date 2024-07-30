华为nova Flip折叠屏即将登场：方形外屏有亮点，售价有望5K以内？

【天极网手机频道】昨天，华为终端官微发布了一个视频，开始预热来自nova系列新机，根据视频中的那段摩斯密码破解所得到的信息来看，这新机的名称为nova Flip，它将是nova系列首款折叠屏手机，也是为首款采用方形外屏的小折叠机。

官方的预热视频并没有透漏太多信息，主要是展示了产品的外观设计，没有介绍参数配置。据了解，nova Flip将会配备一块圆角的方形外屏，内屏为单挖孔屏幕，视频中所展示的绿色应该会是这次主打的配色。而根据今天最新的预热信息来看，该手机将支持全新的个性化功能―“通话趣显Call-emoji”，在用户进行通话时，外屏会显示动态图案，为用户的沟通方式增添了趣味性和个性化元素。后续的预热中应该会透露产品的更多亮点和特色功能。

当然，除了官方的预热外，目前关于这款新品的曝光消息也已经非常的多了。nova Flip将会配备一块6.96英寸的120Hz LTPO OLED屏幕，外屏为2.1英寸60Hz OLED屏幕。展开状态下nova Flip整机薄至6.88mm，无论是展开状态还是折叠状态下，握持手感都值得期待。

nova系列手机一直以时尚、潮流的产品调性，除了预热视频中的向新绿外，新机还将提供樱语粉、零度白、星耀黑等配色可选，满足不同消费者的选购需求。

它将采用指纹、电源二合一设计，机身设计较为圆润，铰链支持多角度悬停，可以进行拍照。

影像方面，nova Flip将会搭载5000万像素主摄+800万像素超广角摄像头的双摄组合，具体传感器尚不清楚，我个人感觉应该会是Pura 70上的同款主摄，影像实力应该还是不错的。前置为3200万像素镜头。

核心配置这块，肯定是要搭载麒麟芯片，按照其产品定位来看，我个人感觉很可能是Pura 70北斗卫星消息版同款的麒麟9010E芯片，采用1×2.19GHz泰山核心、2×2.18GHz泰山核心、3×1.55GHz Cortex-A510，GPU为Maleoon 910 750MHz，性能上略低于麒麟9010。它将拥有4种配置可选，包括8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TB，内置4000mAh电池，并且支持66W快充，但并不支持无线充电。nova Flip将运行鸿蒙4.2系统，支持智慧小艺、AI消除、智慧相机等AI功能。

这款华为nova Flip将会在8月5日19:00的Bilibili超级科学晚上首发亮相，售价是不少消费者最为关注的点。按照nova系列的产品定位来说，它主要面向的是广大年轻消费者，价格上要更加亲民一些，肯定是会低于华为Pocket 2的7499元，但应该会高于nova系列的其它的产品，考虑到nova 12 Ultra是4699元起，那么我猜测nova Flip可能是4999元起，顶配版在6K以内。另外，这款产品也进一步填补了华为折叠屏的产品矩阵，满足用户多元化的需求，预计在接下来的一段时间将会成为一个“爆款”产品，感兴趣的小伙伴可以持续关注一下。