　　冲破行业痛点，全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5满级防水、折叠无忧

【天极网手机频道】受制于折叠机身的特殊结构，此前折叠手机屏幕、机体密封相当困难，接口和内部元器件防水难度非常之大。折叠机如果想要实现与直板机一样的防水效果，其成本将变得异常高昂，且设计更加复杂。

此前折叠屏行业很少触及防水领域，即便偶有涉及也难以长时间保证防水效果。而最近曝光的全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5宣称解决这一行业痛点，2月11日，@OPPO官微继续爆料OPPO Find N5更多亮点，这一次带来满级防水、折叠无忧双突破。

天极网观察到，这款全球最薄折叠旗舰手机不仅在机身厚度上做到了极致轻薄，更在防水性能与耐用性方面实现了质的飞跃，再一次拉高折叠旗舰手机的行业标准。OPPO Find N5 堪称折叠屏手机领域的防水 “天花板”，是全球首款同时获得 IPX6、IPX8、IPX9 三重防水认证的折叠旗舰机型。

众所周知，折叠屏手机的屏幕需要与机身有一定距离以保证灵活运动，这使得机身上一些孔的位置会随手机形态改变，从而增加了密封难度。

折叠屏手机两侧电线处移动幅度大，常规设计很难起到防水作用。同时长时间开关和展开可能导致细微变形或磨损，使初期达到的防水效果在使用过程中逐渐失去保护作用。

得益于钛合金天穹铰链与防水密封工艺，OPPO Find N5能够做到全球最薄折叠旗舰的同时，实现满级防水。OPPO Find N5无论是不小心掉入水中，还是遭遇极端环境下的热水喷射、高压喷淋，都能轻松应对。

也就是说，Find N5 解决了屏幕与机体密封的行业痛点，铰链结构在转动的同时也能保证不会有水滴渗入。它的创新结构设计，成功突破了折叠屏手机长期以来面临的防水难题。

值得注意的是，在耐用性方面，OPPO Find N5 同样表现卓越。它搭载行业领先的「钛合金天穹铰链」，并对第四代水滴形屏幕结构与 UTG 玻璃等屏幕材料和技术进行了创新升级。凭借这些优势，Find N5 成为全球首款通过折痕相关权威认证的折叠屏手机。

在德国莱茵 TÜV「无感折痕」认证测试中，Find N5 的折痕深度、宽度、显示性能以及触控表现均有显著提升。

此外，Find N5 延续了上一代 Find N3 的技术优势，充分考虑用户多样化的使用场景，历经高温高湿、低温折叠、尖物冲击、展开平整度等严苛测试，成功获得德国莱茵 TÜV「折叠无忧」认证，成为行业首个荣获德国莱茵 TÜV 双重认证的折叠屏手机。

OPPO Find N5 集全球最薄折叠旗舰、满级防水、无忧折叠等诸多优势于一身，还为用户带来了行业领先的折痕控制体验。从即日起，用户可通过 OPPO 线下门店、官方商城等全渠道预订，提前感受 Find N5 的超轻薄设计，以及超防水、超耐折、超耐摔的卓越品质。

OPPO Find N5将于2 月 20 日 19:00迎来全球首发，届时新机还将带来哪些看点，天极网将会持续关注实时追踪，并在第一时间带来新机的最新体验，敬请期待。