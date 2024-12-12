大续航大内存高音质同档位最优选，vivo Y300上手体验

【天极网手机频道】在vivo众多产品线当中，除了旗舰机和主流机之外，vivo Y系列也属于一个市场同档位机型中的佼佼者，凭借超高的性价比和出色的使用体验深受用户喜爱。为了能更进一步提升用户使用需求和体验，vivo Y系列迎来了新成员――vivo Y300，这款机器不仅拥有超大内存和超长续航，更在音质方面进行了全面升级，接下来不妨一起上手体验一下。

作为vivo Y系列的新成员，vivo Y300在外放音质体验方面可以说是“赛道新王”。创新搭载的三向扬声系统有三颗发声单元组成，其中两颗位于手机听筒和手机底部常规地方，另外一颗2613D超级扬声器位于手机背面的摄像模组中，这意味着vivo Y300的声音可以从机身顶部、底部、背面同时发出，音量更大且听感更立体。而且三向扬声系统的位置可以不受任何握持姿势的阻碍，不用担心手指或者手心会堵住音孔导致声音变小，是一个非常人性化的设计。

除了音量之外，音质也要同步跟上。vivo Y300采用了高保真音质设计，配合3D全景音频技术和全息音频技术，不仅能够还原音乐中的每一个细节，还能够进一步提升音效的立体感和层次感，增强了用户的沉浸感和代入感，满足了高音透亮、中音清晰、低音强劲的好音质特点。同时，vivo Y300还获得了Hi-Res Audio和Hi-Res Audio Wireless两个金标的认证，也就是说不管你是通过有线耳机或是蓝牙无线耳机，都能听到更多声音细节，享受接近无损的高保真音质。

智能手机内置长续航和快充已经是标配组合，很多厂商甚至把旗舰级的充电组合下放到千元档位的机器中，使其更具市场竞争力。vivo Y300采用vivo Y300 Pro同款容量的6500mAh蓝海电池，配合44W快充，30分钟充至46%，86分钟即可完成充电。



充电实测(数据仅供参考)

得益于这一块6500mAh大电池以及天玑6300处理器低功耗表现，vivo Y300的续航表现非常出色，通过实测之后vivo Y300剩余电量为67%，也就是说这块大电池在正常使用下是可以保证一整天都不需要充电，对于需要长时间处理工作或者喜欢手游的用户来说是非常友好的。



续航实测(数据仅供参考)

说完了“内在”，我们来说说“外在”。vivo Y300采用高压成型工艺，40°黄金微弧的四曲后盖让手感圆润舒适;直屏与立边中框设计不仅视觉上清爽利落，更大程度的避免边缘误触。采用高奢腕表设计的摄像模组外圈上点缀了巴黎钉纹，打造出独特的光影效果;配色方面提供了青松、瑞雪白和星钻黑三种选择，满足不同用户的审美需求。其中主搭配色“青松”以四季常青的松翠绿为主色调，层叠有序的松针结合花瓣的舒展形态，通过丝光绣影工艺使得光刻线条的纹理随着光影流动，让vivo Y300看上去更富“生命力”。

vivo Y300配备了一块6.77英寸的OLED超亮护眼直屏，2392x1080分辨率已经足够满足日常使用的需求;最高支持3840Hz 超高频无风险调光解决暗光频闪带来的用眼疲劳;最高支持120Hz的刷新率无论是滑动屏幕还是进行快速操作时都能感受到明显的流畅度提升;此外，屏幕还获得了SGS低蓝光认证，有助于减少长时间使用屏幕对眼睛的伤害，搭配vivo全面人因护眼方案，软硬协同，全天候全方位护眼。除了护眼，这款屏幕采用了金刚盾玻璃材质，双重强化工艺不仅很抗摔，抗刮磨能力也很强。

影像上，vivo Y300前置搭载了一颗800万超清人像镜头，后置采用5000万超清镜头+200万像素虚化镜头组合，新增的原彩柔光环采用纳米级柔光工艺，既能常亮又能闪光，暗光环境提供柔和光线;5000万像素超清主摄，支持旗舰级像素四合一技术，结合超级夜景算法，暗光场景也能拍得清晰细腻。

从实际样张可以看出，能够准确还原拍摄场景的真实色彩，呈现的效果更加生动、自然;夜景拍摄方面通常也有不错的表现，能够在低光环境下降低噪点，表现不错。

性能与系统方面，vivo Y300搭载了天玑6400处理器，最高12GB+512GB的内存组合为手机提供了充足的空间，无论是同时运行多个应用还是切换回后台查看之前的页面都能迅速响应流畅无比，亦或是处理复杂的工作文档、玩游戏都能保持稳定的输出以及流畅感。

配合基于Android 15的OriginOS 5系统，对系统底层进行了深度优化，提升了系统的响应速度和流畅度。原子通知进化成原子岛，以全新的方式展示实时信息、服务建议与系统状态;复制、拖拽内容轻松直达;“蓝心小V”和“小V圈搜”功能，为用户带来了全新的智慧生活体验。 而且vivo Y300支持50个月流畅抗老化，确保手机在使用多年后依然能够保持出色的流畅性。

作为vivo Y系列的新成员，vivo Y300不仅延续了Y系列一贯的性价比优势，还在外放、续航、外观、系统、品质和影像等方面进行了提升，切实满足用户日常的使用需求。如果恰好想要入手一款备用机或者想换购一款性价比高的新机，那么vivo Y300可以说是同档位的最优选择。