一文回顾华为夏季全场景发布会新品：覆盖多个场景，从几百到上万

【天极网手机频道】5月15日下午，华为召开了夏季全场景新品发布会，带来了涵盖智慧办公、运动健康、影音娱乐、智能家居等多场景的十余款新品，下面笔者就带大家一起来回顾下。

智慧办公

华为MatePad 11.5"S

作为首款搭载全新云晰柔光屏的华为平板，华为MatePad 11.5"S为用户带来“舒适护眼、清晰透亮、纸感书写、顺滑触控”四重体验。云晰柔光屏通过屏幕技术、显示系统、感知科学三大技术板块，重构平板感官认知，平板学习创作体验再进化。

全新云晰柔光屏通过结合纳米蚀刻技术和纳米磁控镀膜工艺以及多项显示优化专利技术，有效消除平板表面99%的环境干扰光，屏幕透光率增强至95%，提升防眩能力的同时，还带来了更清晰真实的画面色彩呈现。同时得益于纳米蚀刻技术，华为MatePad 11.5"S整体书写体验相对传统平板提升了47%，屏幕表面的纳米级纹理与手写笔摩擦形成更好的阻尼感与振动感，有着如真实纸张书写的质感，而且屏幕触感更清爽不粘手。屏幕有着2.8K的高清分辨率，3:2的黄金生产力比例，最高144Hz刷新率，电影级P3广色域，带来了细腻多彩的视觉观感，满足学习创作、办公会议以及影音娱乐多场景的需求。

华为MatePad 11.5"S搭载了HarmonyOS 4.2，带来全新升级的华为笔记，新增功能“素材集市”，笔记贴纸、笔记封面和底纹模板等海量素材持续上新，满足多元化场景使用和个性化记录的需求，音记同步、套索改色、快捷手势等新增智慧功能，让记录更高效。与HUAWEI M-Pencil(第三代)星闪版、智能磁吸键盘(星闪版)搭配使用，带来更强劲的交互操作支持，为用户提供更高效便捷的无纸化学习解决方案。

华为MatePad 11.5"S采用了全金属一体机身搭配极具标识感的宇宙星环后摄，整机厚度薄至6.2mm，仅重510g，非常的轻薄，提供了羽砂紫、海岛蓝、冰霜银、深空灰四种配色。

为了满足不同消费者的需求，本次也有搭配普通LCD屏的华为MatePad 11.5"S 灵动款可供大家选择，提供湖光青、深空灰两种配色，助力更多场景使用。

华为MatePad 11.5"S售价为2599元起，将于5月15日开启预售，5月30日全渠道正式开售;华为MatePad 11.5"S 灵动款售价2099起，将于5月15日开启预售，5月30日正式开售。

华为MatePad 13.2罗兰紫

华为MatePad Pro 13.2则迎来了全新罗兰紫配色，与华为Pura 70一脉相承，紫色浓郁而不艳丽，神秘而不黯淡，为华为平板用户提供了更加别具一格的选择。它拥有着薄至5.5mm、轻至580g的超轻薄机身;13.2英寸超大柔性OLED屏，94%的超高屏占比;星闪技术、HarmonyOS 4.2强力加持等等。

华为MatePad Pro 13.2英寸罗兰紫的12GB+256GB版本售价5199元，12GB+512GB版本售价5699元，支持HUAWEI Care+服务(两年期899元、一年期399元)购买，5月15日16:08正式开售。

值得一提的是，华为自研绘画软件天生会画已开启公测。天生会画App真实、专业、智慧、易用，由八大领域的华为技术研发团队潜心打造，联合中国美术学院专业团队一起参与大师级笔刷、定制色卡等工具的开发制作。为天生会画打造的方天绘画引擎，能够实现更多图层、更低时延和高帧率;同步带来AI智能选区、快捷操作手势、一笔成形等智慧功能，预置线稿模板轻松上手，满足各类人群的创作需求，让每个人都能成为艺术家!

新款华为MateBook 14

笔记本这边，华为带来了款搭载2.8K OLED好屏幕的手写触控本――新款华为MateBook 14。该机采用一块分辨率达到2880*1920的14.2英寸超高清OLED显示屏，屏占比高达91%，支持120Hz高刷新率，支持10.7亿色色彩显示，显示效果更加清晰流畅，色彩过渡更为自然。新款华为MateBook 14支持100% sRGB、100% P3、95%Adobe RGB等三色域，足以满足用户在办公学习、观影娱乐、专业设计等方面的需求。并且得益于OLED屏幕自发光的特性，这块屏幕拥有高达1,000,000:1的对比度，能显示更多明暗细节，画面更生动。

新款华为MateBook 14的屏幕不仅支持高精度十点触控，并加入手势操作，还支持HUAWEI M-Pencil套装，带来更高效的批注、标记、签名等操作。

其屏幕还通过了莱茵眼部舒适度认证，支持硬件级低蓝光显示以及1920Hz高频PWM调光，带来更加舒适的视觉体验。

新款华为MateBook 14延续了该系列高颜值的外观，金属机身搭配灵动微曲设计和全新原野绿配色，更加清新有活力。键盘区域为无边框设计，让C面浑然一体，D壳带来了接近5000个“波点艺术”进风孔，相比常规的单条形进风孔，散热面积更大、强度更高，外观更加精致。整机重量轻至1.31kg，厚度仅有14.5mm，非常轻薄，携带更加轻松。

新款华为MateBook 14至高搭载英特尔酷睿Ultra 7处理器，可实现40W TDP性能释放，配合至高32GB大内存，让用户在面对高负载应用与多任务处理时更加得心应手。该机还配备了全新升级的鲨鱼鳍双风扇，同噪音下风扇风量提升40%，性能释放更有保障。软件层面，还未对系统底层进行了优化，为新品带来了全新升级的SuperTurbo技术，拥有疾速开机、软件秒开、运行加速等功能。

得益于华为盘古大模型，新款华为MateBook 14也支持了AI概要功能，可以帮助用户快速地从大量的音、视频信息中提取出关键信息，提炼核心内容，归纳总结更高效。同时，还进一步优化了AI慧眼、AI音效等功能，并且在智慧搜索也引入了AI技术，提高了搜索的准确性和效率。它还支持AI空间功能为用户提供了多个业界领先的AI大模型以及超过100个AI大模型智能体，覆盖办公、学习、创作、软件开发等多种场景。

售价方面，新款华为MateBook 14全系6099元起，5月15日16:08全面开售。

华为无线鼠标(第二代)

与新款华为MateBook 14一同发布的还有华为无线鼠标(第二代)。该鼠标有锦白、墨蓝、星云灰三种配色，支持星闪连接，相比2.4G连接抗干扰能力提升4倍，复杂环境更稳定;支持最高12000DPI的灵敏度，并支持四档DPI自适应调节，修图、剪辑、游戏、办公，自在操控，体验更丝滑。

华为无线鼠标(第二代)售价199元，同样是5月15日16:08全面开售。

华为MateBook X Pro拂晓粉

华为MateBook X Pro也迎来了一款全新的配色―拂晓粉，延续独特微绒金属机身，汲取晨曦下的微粉朝霞，将美轮美奂的拂晓美景投射到笔记本外观中。加之980克轻薄机身，至高搭载的Ultra 9处理器，为用户带来至美、至轻、至强的多重体验。

价格方面，华为MateBook X Pro的Ultra 9+32GB+2TB的配置售价为15699元。

运动健康

华为Watch Fit 3

全新华为WATCH FIT 3沿用FIT系列方形美学设计，采用阶梯型屏幕设计，搭载1.82”AMOLED高清大屏，9.9mm超薄机身，26g超轻表体，搭配华为QuickLink表带快拆设计，让用户戴着更轻松。同时，华为首次将旋转表冠设计带入FIT系列，带来更加流畅便捷的操作体验。它搭载TruSeen™5.5体征监测技术，检测更快更精准;搭载科学减脂功能，精准计算热量缺口，随时查看卡路里账单;搭载脉搏波房颤和早搏提示软件，活力三环提供智能运动推荐功能，最长使用场景支持10天长续航。

全新华为WATCH FIT 3共有六款配色，售价999元起，2024年5月15日开启预售，5月30日正式开售!

华为儿童手表 5 Pro

全新华为儿童手表 5 Pro在儿童安全守护方面全新升级，首发搭载离线定位2.0，并支持防沉迷守护，是首款通过中国质量认证中心“儿童安全守护认证”的儿童手表，多方位守护孩子安全，为孩子提供健康纯净的使用环境。得益于双芯设计，首发搭载离线定位2.0，支持关机后更长时间、更精准的定位。在关机状态下，仍可支持5天离线定位。此外，华为儿童手表 5 Pro能够在复杂环境中进行楼层定(体验版)，采用华为自研楼层定位算法，还支持历史轨迹记录功能和手绘安全区域及危险区域，孩子安全由家长一手掌控。

另外还有一款更加亲民的产品华为儿童手表 5 新耀版，采用全新喷绘的表壳，支持无网离线定位、视频通话和快充大电池。

华为儿童手表 5 Pro已经开启全网预售，售价1198元，5月24日正式开售。华为儿童手表 5 新耀版售价为698元，同样是5月24日正式开售。

影音娱乐

华为智能眼镜2方框太阳镜

华为智能眼镜2推出春夏全新款式――方框太阳镜，镜框采用oversize设计风格，线条清晰利落，可以平衡脸部轮廓，配合两侧镶嵌的精工镀铬角花，让佩戴者的面部更显精巧简洁。镜框采用高密度板材打造，彰显光泽质感。镜片采用UV400防护镜片，可100%隔绝紫外线，在夏季烈日下，无论是日常出街、海边度假，还是外出旅行，都能呵护你的双眼。华为智能眼镜2方框太阳镜采用了11层镀膜工艺。7层的Anti-Reflective防反射镀膜，让眼镜不仅支持防晒，同样支持防反射，当你开车时，可以无惧反光，舒心驾驶。另外4层的功能性镀膜，使镜片更加坚硬耐磨，易于清洁，日常使用也能更加省心。

华为智能眼镜2方框太阳镜定价2299元，于5月15日开启预售，5月24日全渠道正式开售。

华为FreeClip暖星云

华为FreeClip耳夹耳机迎来了全新的暖星云配色，自然简约却又不失温暖，适合更广泛的消费者佩戴。耳机采用舒适亲肤材质，拥有丝雾哑光质感，触感温润舒适，佩戴非常稳固。搭配充电盒整机播放音乐续航长达36小时，更有左右耳自适应识别、多设备连接等智慧功能，为消费者带来便捷贴心的交互体验。

华为FreeClip耳夹耳机暖星云定价1299元，将于5月15日16:08开启预售，5月20日20:00正式开售。

华为全能充磁吸移动电源

华为全能充磁吸移动电源机身厚度仅为11.26mm，重量仅141g，磁吸设计又轻又薄，可以轻松拿捏，携带和使用都非常方便。它支持移动无线充电、有线输出充电和无线底座充电三种充电模式。其售价为369元，6月10日全面开售。

智能家居

华为Vision智慧屏4

作为“巨幕手机”的新成员，在交互方式上，华为Vision智慧屏 4搭载华为灵犀指向遥控，延续了“像玩手机一样玩电视”的华为智慧屏旗舰交互体验，也通过基于HarmonyOS分布式能力的超级桌面功能，让百万应用上大屏。此次新品在弥补传统电视交互落后及应用生态匮乏的同时，也全新升级4K超级投屏、AI超感摄像头和鸿鹄画质等功能，让更多用户和家庭，享受“巨幕手机”潮酷玩法。

华为Vision智慧屏 4于2024年5月15日10:08正式开售，65寸、75寸、86寸的建议零售价分别为5499元、6999元、9999元。

华为Vision智慧屏4 SE

华为还带来了华为Vision智慧屏4 SE，它搭载全新升级4K超级投屏功能，通过“超清、超快、超稳、超流畅”的优势，为追求物超所值、有强投屏需求人群提供出色投屏体验。相较于上一代，华为Vision智慧屏 4 SE在搭载鸿蒙操作系统的基础上，从性能、音画上全新升级，新一代高清AI摄像头、鸿鹄画质、4K超高清全面屏等丰富配置，让智慧体验再越级，为用户带来更为多元的新潮体验。

华为Vision智慧屏 4 SE现已开售，55寸建议零售价2699元，65寸建议零售价3299元，75寸建议零售价4499元。

华为家庭存储

基于HarmonyOS 4.2全新升级，华为家庭存储正式推出「应用数据备份」功能，该功能的发布意味着NAS领域首次打通终端应用数据链路，实现应用数据的全量备份。通过这个功能，用户可轻松实现微信聊天记录全量备份，包括文字记录、照片视频、文件等内容。用户亦可开启7天自动备份，备份记录可永久保留用户可以指定任一备份记录进行恢复。

此外，华为家庭存储始终坚持为用户带来智慧安全的数据存储体验。只需轻触NFC区域，即可实现一碰扩容，享受至高16TB海量空间，无论是百万高清照片，还是万部蓝光电影均可轻松容纳。对于热爱拍照记录生活，尤其是宝爸宝妈们来讲，AI相册可智能分类照片，生成宝宝专属相册，管理查找非常便捷。同时，基于HarmonyOS分布式访问功能，华为家庭存储支持16个账户登录，可实现多设备文件共享，协作传输无缝流转。

目前，华为家庭存储已经正式开售，价格为2199元起。

华为全屋智能

华为全屋智能围绕智美体验升级，推出华为全屋智能AI康养解决方案、超薄吸顶音箱、群控调光驱动器等全新产品，并以华为全屋智能未来之家、可变空间等空间作品。

AI辅助康养传感器支持坠床、跌倒等辅助检测功能，支持智能分级告警，并能实现检测数据双重隐私保障，实现居家生活贴心守护。该产品于5月15日16:08开启华为全屋智能授权体验店线下预售，单品建议零售价1399元(不含安装费)。

华为全屋智能超薄吸顶音箱以8cm的超薄架构，满足大部分户型吊装场景的安装，其澎湃声学设计，让音质体验再次提升;群控调光驱动器，支持丝滑调光，让灯光控制变得更加经济高效且易于普及。

另外，华为全屋智能打造的华为全屋智能未来之家、可变空间、未来民宿、未来酒店等系列空间作品也将逐一乘势登场。

写在最后

总的来看，这次新品还是非常丰富的，涵盖了智慧办公、运动健康、影音娱乐、智能家居等诸多场景，展现了华为持续为消费者打造极致的全场景智慧生活体验。我个人印象比较深的产品一个是新款的华为MateBook 14，不仅有着一块高素质的触控OLED屏幕和轻薄的机身，强大的AI能力可以有效提升我们日常办公和创作的效率。另外一款则是华为WATCH FIT 3，在延用该系列方形美学设计的同时，还引入了旋转表冠，操作上更加顺手，而且运动健康功能也非常丰富。