华为nova Flip来了！携手易烊千玺演绎潮流新风尚

【天极网手机频道】在这个充满创意与活力的八月，华为跨界联合B站，共同打造了一场前所未有的“bilibili超级科学晚・新现场”。这场盛宴不仅汇聚了众多明星嘉宾的璀璨星光，更以一场场精心编排的节目，将科技与艺术完美融合，为观众带来了一场视觉与感官的双重盛宴。而贯穿这一切的，正是华为即将于8月9日正式开售的全新力作――华为nova Flip。

易烊千玺跨界首次体验主持人身份

作为华为nova全球代言人，易烊千玺此次将创新性跨界成为主持人，他不仅会在节目中进行精彩的串词介绍，更是巧妙地将nova Flip的产品特性融入其中。从影像拍照到折叠趣玩，每一个细节都透露出他对这款产品的深刻理解与热爱。在他的引领下，观众仿佛置身于一个科技与潮流交织的梦幻世界。

五大节目亮点纷呈，展现华为nova Flip独特魅力

《one day with nova》手势舞

随着音乐的律动，舞者们以流畅的手势舞展现出华为nova Flip独特的折叠形态。这不仅是一场舞蹈的视觉享受，更是对华为nova Flip外观设计及折叠形态的生动诠释。作为业界最薄的小折叠手机，华为nova Flip素皮版机身厚度仅有6.88mm，重量仅为195g，为用户带来了极致的便携体验;经过120次弯折测试后依然保持可靠耐用的玄武水滴铰链，使每一次翻转、每一次开合，都让人感受到这款手机所蕴含的无限可能。

《满分方案》职场舞台音乐剧

该剧目以年轻nova小折叠机主初入职场为切入点，通过对通话趣显Call-emoji多款动画及外屏小游戏的生动表演展现了华为nova Flip在职场中的新玩法和年轻人之间的火花碰撞。同时其全新升级的鸿蒙智慧通信2.0，为用户带了更极速流畅的使用体验。它不仅是一款手机，更是年轻人追求梦想、展现个性的得力助手。

《我就是我》个性唱跳变装秀

基于nova系列潮酷的品牌调性，这场个性唱跳变装秀彰显了nova星人“做自己”的时尚潮流态度。舞台上，表演者身着潮流服饰，手持华为nova Flip，用音乐和舞蹈诉说着属于自己的故事。这一刻，他们不仅是舞台上的焦点，更是潮流的引领者。

《周五了周五》场景穿梭舞台音乐剧

沉浸式的场景社交节目《周五了周五》，针对打工人下班后的使用场景展开。通过一系列精心设计的场景转换和互动环节，演绎了华为nova Flip后置5000万超感知大底主摄结合悬停自拍带来的完美影像效果，也展示了华为nova Flip如何陪伴年轻人度过每一个精彩瞬间。无论是聚会还是独处，华为nova Flip都是不可或缺的伙伴。

《潮・向未来》音乐狂欢ending秀

作为整场晚会的压轴大戏，《潮・向未来》以深沉的音乐和沉浸式的视效氛围将观众带入了一个充满想象的空间。在这里，华为nova Flip以其业界首个1:1方形外屏――趣方屏吸引了无数目光。镜头模组与外屏的和谐对称排列组合展现了平衡与秩序之美让人过目难忘。

华为nova Flip的向新绿配色和方形外屏成为了最耀眼的存在。它们不仅代表了华为nova Flip的创新精神和对未来的无限憧憬，也预示着这款手机将成为年轻人手中的新宠儿。

写在最后

随着“bilibili超级科学晚・新现场”的完美落幕，华为nova Flip凭借其独特的外观设计、强大的功能配置以及时尚的潮流属性赢得了广泛关注和好评。对于追求个性与品质的年轻人来说这款手机无疑是一个不可多得的选择。让我们共同期待8月9日的正式开售一起见证华为nova Flip带来的更多惊喜吧!