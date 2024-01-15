苹果官网罕见大降价？网友对比发现iPhone 15降价力度不及京东年货节

【天极网手机频道】1月15日，苹果中国官网罕见上线了活动预告，将于1月18日-21日开启“迎新春限时优惠”，参与产品包括手机、电脑、平板、手表、耳机以及Apple Pencil，其中iPhone 15系列降价500元、MacBook Air降800元。值得注意的是，每位消费者需要以符合条件的支付方式下单才可享优惠价格，而且每个产品类别限购2件。

随后，有不少网友对比其他官方渠道的活动价格，发现京东Apple年货节降价力度更大，iPhone 15系列直降800元，比官网多便宜300元，iPhone 15 Pro和Pro Max也直降600元，iPhone 14直降700元，而且所有产品不用等到1月18日，现在就能现货下单，作为官方授权经销商，正品保障更安心。

此外，iPad、MacBook、Apple Watch等全系Apple产品都能在京东享受更低的价格。其中，iPad产品至高优惠700元，MacBook Air至高优惠800元，Apple Watch S9至高优惠450元，AirPods多个型号领券限时优惠100元。

新年前想要入手iPhone 15系列等Apple产品推荐首选京东年货节，正品有保障，入手更划算。