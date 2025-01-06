CES 2025 | AirJet 固态主动散热芯片将亮相展会，可提升iPad Pro性能

【天极网手机频道】Frore Systems于近日宣布，通过在苹果 iPad Pro 中集成 AirJet 固态主动散热芯片，使得升级版 iPad Pro 的持续 CPU 和 AI 性能获得了高达 53% 的显著提升，有望为 iPad 用户带来前所未有的全新体验。据悉，该公司将于 2025 年 1 月举办的 CES 2025 展会上正式展示这款革新性的升级版 iPad Pro。

据了解，Frore Systems 成功助力 iPad Pro 实现性能跃升，将原本持续 CPU 和 AI 性能的 7.5 瓦功耗极限一举提升至 11.5 瓦。这一突破背后，是在 iPad Pro 设备内部精心嵌入的两颗 AirJet 芯片，它们协同发力，总计为设备额外注入 4 瓦的强劲性能动力。

尤为引人瞩目的是，即便搭载了 AirJet 芯片，iPad Pro 依旧完好保留了静音、防尘以及防水等诸多深受用户喜爱的特性。更令人惊喜的是，当设备运行在 7.5 瓦时，其表面温度还能降低 4 摄氏度，有效优化了使用过程中的发热问题。

长期以来，iPad Pro 的实际性能始终受困于散热瓶颈。传统的嘈杂、笨重风扇显然与超薄专业平板电脑的设计理念相悖。而Frore Systems研发的 AirJet 固态主动散热芯片，厚度仅 2.65 毫米，却能实现完全静音运行，彻底扭转了这一被动局面。如今，搭载 AirJet 的 iPad Pro 已然具备与 15 英寸 MacBook Air 相媲美的持续 CPU 和 AI 性能。

值得一提的是，Frore Systems 透露不仅将CES2025上全方位展示这款搭载 AirJet 的 iPad Pro，还讲携客户制造、采用 AirJet 固态主动散热技术的多款商业化产品惊艳亮相。与此同时，该公司还计划推出搭载 AirJet 芯片以及 AirJet PAK 模块的概念设备。

至于其会否达到宣传所言，能显著提升 iPad Pro，我们不妨拭目以待。作为全球科技盛宴，2025CES全球消费电子展将于2025年1月7-10日在美国拉斯维加斯璀璨举行，天极网将会全程关注本次盛会并实时报道，敬请关注。