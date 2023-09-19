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realme GT5销售火爆 这就是240W超级快充的魅力？

2023-09-19 15:18:22 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】上月末，真我realme五周年越级大作――真我GT5正式发布，这款产品带来了多项越级配置，比如24GB超大运行内存、240W超级快充等等。根据真我手机官方消息，真我GT5相比上代同比增长713%，并且还打破了真我手机品牌3K+价位段首销纪录!

　　realme GT5销售火爆 这就是240W超级快充的魅力？

  小编认为，让真我GT5销售如此火爆的重要原因，240W超级快速充电肯定是重中之重。在天极网的测试数据中，真我GT5仅剩百分之1的电量并且静置10分钟后进行充电，只需要五分钟就可以充入百分之55的电量，12分钟就可以把这块4600毫安时的大电池充满!

　　realme GT5销售火爆 这就是240W超级快充的魅力？

  也就是说，如果你入手了真我GT5这款手机，那么根本不需要刻意的去在乎充电时间，只需要利用休息或者工作的碎片化时间进行充电即可。不得不这个功能确实可以很好解决一些用户在低电量的焦虑症。

  此外，真我GT5还采用了SUPERVOOC S全链路电源管理芯片，这枚芯片可以很好的控制手机充电时候的效率、温控以及保证充电过程中的安全性。并且真我GT5不惜成本的搭载了行业最高标准的PS3防火设计，在充电的线路上有着60道防护措施。最后，这款手机还通过了德国莱茵TüV安全快充认证，大家不用担心充电速度过快而导致安全隐患。

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  目前，真我GT5已经在全平台火爆开售，12GB+256GB版本售价2999元;16GB+256GB版本售价3299元;24GB+1TB版本售价3799元。现在各位去真我官网进行购买还可享受最高12期免息，老客户购买新机还有耳机相送。

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