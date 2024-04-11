OPPO 携多项AI创新亮相Google Cloud Next’24 大会

【天极网手机频道】4月10日，随着AI手机元年正式到来，OPPO继MWC 2024之后，再次加速海外AI手机战略布局，携手OnePlus与Google进一步探索全新的AI手机体验。OPPO多项AI创新亮相Google Cloud Next’24大会，并与OnePlus共同宣布将率先应用最新Google Gemini生成式AI大模型工具。

“生成式AI 是人工智能发展的一个重要里程碑，它带来了更强的创造力、全新的可能性、更高的技术延展性以及大幅提升的效率，这些都让我们对AI手机的全新时代充满了信心”, OPPO及OnePlus AI产品GM Nicole Zhang表示，“在这条探索的道路上我们一直和 Google保持着深度合作的关系，Google在大模型和云平台能力上的开放性对于OPPO推动AI手机的发展与普及意义重大。”

率先应用最新 Gemini 大模型

作为OPPO践行AI手机新时代使命的关键一步，集成应用Google Gemini最新大模型将强力赋能OPPO及OnePlus各个系列的产品在AI体验上的升级与进化，并将再次改变全球用户使用手机的方式。

Google Gemini在模型规模、数据以及性能上都有着十分明显的行业领先性，是最强大的生成式 AI 大模型之一。

OPPO与OnePlus也联合宣布将在2024年为全球用户带来一系列基于Gemini强大能力的创新功能，打造最强大的移动 AI 体验，让更多用户更加轻松的感受AI手机的崭新魅力。

AI 手机的四大核心能力与使命

生成式AI的技术变革给移动通信行业带来了无限可能，OPPO一直努力推动与全球的行业伙伴共同定义AI手机。

本次Google Cloud Next’24会上，OPPO与全球AI创新先锋们分享了关于AI手机的洞察与理解。OPPO认为AI手机应该拥有四项核心的能力：算力高效利用能力、真实世界感知能力、自学习能力及创作能力。AI手机将通过AI技术赋予手机全新感知、交互和智能化能力，重塑移动体验。

会上，OPPO也介绍了关于AI手机全栈革新和生态重构的思考，OPPO将在硬件平台、智慧系统及生态等各方面进一步加强布局。

让全球更多用户感受AI手机的无穷乐趣

今年年初，OPPO开启了AI尝鲜计划。本次会上，OPPO宣布已经与一千万OPPO及 OnePlus的用户共同激活AI手机全新体验。

而在2024年，OPPO与OnePlus将在全球范围内为更多用户进一步推送更多AI功能，其中包括赢得了广泛用户好评的OPPO AI消除。

OPPO AI消除让每一个用户仅需在照片上轻松一圈，就可以自动识别并消除对象，然后填充上背景，几乎看不到任何后期处理的痕迹。

这种绝佳的体验背后是OPPO自研的强大AI识别与图形填充技术。 OPPO AI消除目前可以识别出超过120个类别的对象，包括人、宠物、手机、花、树、建筑等。同时为了获得最佳的生成效果，OPPO基于行业领先的Diffusion模型，用十亿级别的数据量进行训练，最终实现了行业领先的AIGC图片消除体验。

OPPO将在全球范围陆续为更多机型推送AI消除功能，包括Reno 11 Pro、Reno 11、Reno 11F、Find N3以及Find N3 Flip等。

OPPO和OnePlus也正在积极地与Google合作，将云AI产品集成到更多手机产品中。如此强强联手的合作将在未来赋予OPPO与OnePlus智能手机更加先进的AI功能，让新闻文章摘要、音频内容即时整理以及创意社交媒体内容的生成等功能成为可能。

致力于 AI 手机的推动与普及

AI 植根于OPPO与OnePlus打造产品的基因中。过去几年，OPPO借助软件、硬件、芯片及系统层面的AI整合能力打造了最佳的移动影像表现，在计算摄影、超光影影像等表现上取得了全球用户的广泛认可。

而OnePlus则依靠强大的AI能力对性能实现了极致优化，配合超算引擎等突破性技术，给全球用户提供了最为轻快流畅的综合体验。

今年早些时候，OPPO成立了AI中心，将AI研发相关的资源进行了整合，更加系统化的提升AI能力，全力打造AI手机。

未来3-5年，OPPO与OnePlus将继续为全球用户打造超过100项基于生成式AI技术的新功能，并将始终致力于与全球合作伙伴一起开创真正革命性的最佳AI手机体验。