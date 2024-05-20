OPPO启动618年中大促，多款机型钜惠上线

【天极网手机频道】5月20日，OPPO 618年中大促多平台开启，OPPO及一加多款产品将钜惠上线，燃价到底，全程保价。618大促期间，热卖爆品官方最高立省800元。

大促期间，购买旗舰影像产品Find X7 Ultra，官方最高可享700元优惠，至高分期24期。OPPO Find X7 Ultra搭载1英寸双潜望四主摄及哈苏全焦段大师影像，新一代超光影系统由OPPO与哈苏联合打造，能够实现媲美中画幅相机的空间感，自然呈现各种材料的质感，让画面中每一个区域的光线都有起伏、有转折、有光线的明暗过渡，呈现自然的哈苏色彩。此外，Find X7 标准版也将参与到大促优惠中，官方最高可享500元优惠，至高分期24期。Find X7 搭载全新自研的潮汐架构，能够根据应用场景动态分析资源需求，显著提升不同应用场景下的性能表现和续航能力。

OPPO Find X7 Ultra

作为A系列“明星产品”，“耐用战神”OPPO A3 Pro也参与此次大促，大促期间200元官方优惠，分期至高6期。OPPO A3 Pro是业内首款通过IP69、IP68、IP66防尘防水测试的“满级防水”产品。前后盖玻璃都采用了旗舰级用料，整机采用超抗摔金刚石架构设计，真正做到了360°抗摔。除了防水抗摔，OPPO A3 Pro还配备了5000mAh四年耐用大电池，有效缓解了用户电量担忧。OPPO A3 Pro在兼顾耐用性的同时，以宋瓷和宋画为设计灵感，演绎宋韵美学经典，打造出天青、云锦粉、远山蓝三款配色。

OPPO A3 Pro

5月20日晚上8点，OPPO将在各大电商平台开启618年中大促，用户可以通过线上平台购买并享受多款机型的优惠福利。更多大促资讯可关注OPPO官网和OPPO官方公众号、微博等渠道。