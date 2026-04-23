【天极网手机频道】2026年4月23日，荣耀WIN游戏本暨全场景新品发布会于成都举办，正式发布了全新的荣耀WIN游戏本系列和旗舰轻薄本荣耀MagicBook Pro系列等多款PC新品，荣耀PC家族迎来全面爆发时刻。荣耀MagicPad3 Pro 12.3平板等一系列全场景产品也同步发布。同时，刚刚在北京亦庄人形机器人半程马拉松中，首次打破了人类半马纪录夺冠的荣耀机器人“闪电”也惊喜亮相，全方位展现了荣耀全新打造的电竞生态及面向未来的AI终端生态布局。

其中，荣耀WIN游戏本系列以“赢者通吃”为核心愿景，凭借创新的“2+4”轴流风扇散热结构和至高270W的性能释放，提供极致“打洲”体验，堪称行业最强“打洲本”。

散热：“最强温控装甲”，行业首创“2+4”风扇散热结构

荣耀自研东风尾喷散热引擎，强势挑战传统散热设计天花板，将荣耀WIN游戏本的性能释放突破至270W，带来同配置下最极致的性能体验。在搭载英特尔旗舰处理器与英伟达RTX 5070Ti显卡的主流旗舰游戏本中，传统的三风扇内吹散热方案解热能力有限，使性能释放难以突破250W。针对这一行业痛点，荣耀自研轴流风扇，重构风道设计，较传统方案将内吹区域风量提升高达57%，带来了20W的性能释放提升。

除此之外，荣耀还融入三角蝉翼长短鳍片、三矩形矢量热管、键盘风道设计、超百扇叶静音风扇等散热设计，打造当前游戏本行业最强的散热方案，助力玩家猛攻到底。

调校：“最强火力输出”，Gaming Turbo X精准调校

荣耀WIN游戏本 H9凭借全新Gaming Turbo X技术，实现全域性能调优、整机动态超频，在游戏体验上全方位升级，为玩家带来最强“打洲本”体验。在开启Gaming Turbo X技术后，荣耀WIN游戏本 H9可实现《三角洲行动》212 FPS，《黑神话・悟空》245 FPS，《赛博朋克2077》253 FPS。

为满足不同用户需求，荣耀WIN游戏本 H9出厂即附带行业最全的可调参数，打破以往需进入BIOS调节的繁琐操作，让小白用户也可轻松调试海量参数。荣耀提供官方及英特尔调校方案，同时联合笔吧、极客湾等极客群体打造联调方案，支持调校广场一键切换。

此外，产品还通过英特尔AI高静Plus认证，搭载静音高性能3.0技术，可在38分贝的低噪音环境下输出170W的强悍性能，即便是在室友休息的安静环境中，也可以实现满血静音畅玩。

屏幕：“最强战术目镜”，300Hz雾面电竞屏

荣耀WIN游戏本 H9搭载16英寸LCD雾面电竞显示屏，拥有500nits亮度与100%DCI-P3专业级色域。在游戏适配性上，屏幕刷新率达到行业第一梯队的300Hz，无论是FPS类射击游戏，还是其他竞技网游，都能带来更流畅、更跟手的视觉体验，杜绝画面拖影。

荣耀创新推出行业首发的3D游戏防眩晕技术，可减少58%的3D晕动症状，让更多玩家能够轻松享受3D游戏的乐趣。同时，屏幕还搭载最全的荣耀绿洲护眼技术，即便长时间激情对战，也能有效呵护双眼，缓解视觉疲劳，打造兼具专业性与舒适性的“最强战术目镜”。

体验：细节拉满，打造极致游戏乐趣

针对年轻用户的丰富玩机需求，荣耀WIN游戏本在产品设计上大胆创新、打磨细节，为玩家带来“赢者通吃”的顶级游戏体验。全量级接口配置，搭载双DDR5槽位与双2280 SSD槽位，支持硬件扩展，获得更强的使用体验。续航方面，荣耀WIN游戏本内置92Wh巨量电池，搭配智能功耗优化，在满足强悍性能输出之余，兼顾续航表现。此外，五种性能模式拥有不同配色的炫彩灯效，搭配专属二次元形象，不仅提升机身颜值，更能为游戏体验增添趣味性，满足年轻用户的个性化需求。

通信能力方面，荣耀WIN游戏本针对性解决宿舍等场景的网络痛点，配备荣耀自研星环双天线和荣耀WIN电磁护盾，既能有效规避宿舍信号死角，也能抵御复杂环境下的电磁干扰，确保网络稳定。产品搭载多网融合加速技术，双网状态下可同时连接校园网有线与无线接口，实现校园网网速翻倍;荣耀手机用户更可实现三网加速，大幅缩短游戏下载等待时间。

WIN电竞生态成型，引领电竞未来

荣耀WIN系列自发布以来，始终致力于成长为一个完整的电竞生态品牌。本次发布会除了旗舰机型H9，还推出H7机型，形成覆盖不同档位的产品矩阵。荣耀WIN游戏本 H7拥有档位最强的205W性能释放，搭载至高RTX 5070显卡、英特尔I7 14650HX处理器，配备荣耀东风散热引擎的旗舰级三风扇内吹方案，确保性能稳定输出;屏幕方面，其采用2560*1600分辨率电竞屏，搭配180Hz电竞高刷与3ms极速响应，兼顾电竞体验与视觉效果。

配套生态方面，荣耀同步推出荣耀WIN 360W氮化镓适配器，重量仅420g，是业界最便携、重量最轻的同功率适配器，还同时兼容其他品牌的游戏本。同时，荣耀WIN无线电竞鼠标、荣耀WIN无线电竞耳机、荣耀WIN多功能双肩背包、荣耀WIN笔记本散热支架等全场景产品同步亮相，打造一站式电竞装备解决方案。

在赛事生态布局上，荣耀WIN游戏本成为《三角洲行动》烽火职业联赛与烽火世界杯指定笔记本，为玩家带来更贴近职业选手的游戏体验，推动电竞生态持续发展。

AI终端生态发力，冠军级产品云集

荣耀WIN游戏本 H9将于5月6日10:00开启首销，国补价9999元起;荣耀WIN游戏本 H7现已开售，国补价7819.15元起。销售渠道覆盖荣耀商城、授权电商平台、荣耀体验店及授权零售门店，首销期可享多重优惠福利。

本次发布会还同步推出了旗舰轻薄本荣耀MagicBook Pro 14|16 2026及荣耀MagicPad3 Pro 12.3等新品，不仅标志着荣耀PC家族迎来爆发时刻，更展示了荣耀面向未来的AI终端生态布局。荣耀MagicBook Pro 14|16 2026搭载荣耀自研YOYO Claw，通过预置成熟龙虾能力的模式，解决“养虾”部署复杂、Token成本高、隐私不安全三大痛点，真正实现一键养虾、轻松养虾，超好用。荣耀MagicPad3 Pro 12.3行业首发支持Linux与安卓双系统，行业首创基于双系统的文件系统隔离，真正实现“超低门槛、安全养虾”，堪称“行业佳养虾平板”。

发布会现场，荣耀半马冠军荣耀机器人“闪电”惊喜亮相，不仅在台上与荣耀高管互动，还与受邀嘉宾和媒体展开了跑步友谊赛，展示了荣耀自研机器人的行业领先实力。荣耀机器人“闪电”的横空出世及迅速取得的卓越成绩，离不开荣耀阿尔法战略下对AI终端的持续投入，其采用的架构设计、AI仿真、青海湖电池以及分布式液冷技术，与发布会诸多新品享有共同的技术底色。

此外，近期与荣耀开启战略合作的张雪机车也于发布会现场亮相。荣耀作为张雪机车在世界超级摩托车锦标赛(WSBK)的战略合作伙伴，也将见证张雪机车在世界舞台继续追逐胜利，双方共同推动中国智造品牌走向世界。

依托荣耀阿尔法战略，从Robot Phone、Magic V6，到WIN系列双性能旗舰及多品类全场景智慧产品，再到斩获重磅榜首佳绩的荣耀机器人，荣耀正持续构建全场景AI终端生态，用实际行动向全球领先的AI终端生态公司大踏步迈进。未来，荣耀将持续丰富产品矩阵，致力于为用户提供全场景的高品质科技体验，引领PC行业及更多科技领域进入全新发展阶段。