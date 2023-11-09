为高端旗舰带来巅峰影像，一加 12将完整搭载「新一代超光影影像系统」

【天极网手机频道】从近些年智能手机行业的发展趋势来看，消费者对手机影像的需求无疑是越来越高，尤其在高端旗舰领域，影像俨然成为手机的主要竞争赛道。那么究竟什么是旗舰影像，它应该具备什么样能力，能满足用户哪些需求？11月9日，一加在深圳举办 OPPO 影像战略沟通暨巴黎影展一加 12 深圳分会场活动，带来了一加关于旗舰影像的最新思考。会上，一加宣布一加 12 将成为一加首款完整搭载 「新一代超光影影像系统」的旗舰产品。一加中国区总裁李杰表示：“一加 12 的影像表现可以说是影像新高峰，从影像理念到技术方案、再到成像效果，全面实现了新的超越。”

一加数字系列一直致力于打造引领前沿科技的高端旗舰产品，此次推出的一加 12 作为一加十年旗舰之作，更将基于「新一代超光影影像系统」实现影像能力的全面升级。围绕这套影像系统，一加 12 具备「超光影全主摄系统」、「超光影图像引擎」和「超光影 ProXDR显示」，通过定制光学器件、自研顶级算法、顶级显示技术，协同提升影像能力。

一加12首发索尼光喻LYT-808， 打造同档最强主摄

在相机传感器领域，索尼在技术架构，对焦技术，色彩一致性和动态范围等方面一直引领行业发展。一加和索尼为一加 12 主摄联合研发了新一代旗舰传感器――光喻 LYT-808。作为仅次于索尼一英寸的最强旗舰传感器， LYT-808 基于硬件与算法协同设计，可以将最难还原的亮部和暗部同时完美地还原出来，做到亮部不过曝、暗部有细节。可以自信地说一加 12 主摄的影像实力是同档最强。

超光影潜望长焦，同档最强长焦

长焦方面，一加 12 选择了成本更昂贵的潜望式长焦镜头。相比直立式长焦，潜望式长焦拥有更大的传感器面积和更精密、更先进的光学结构，保证了更优秀的长焦画质。一加 12 的超光影潜望长焦采用了同档最大的 1/2 英寸传感器，是同级直立式长焦镜头的 1.53 倍。同时，一加12为这颗潜望长焦量身打造了光学波浪纹并采用了纳米级的镜头边切工艺，大幅降低了成像的杂光干扰，提升光路质量，让成像照片更加干净清晰，暗光、逆光下画质更加出色。

超光影图像引擎+超光影ProXDR显示，带来顶级影像体验

一加 12 搭载 OPPO 自研的「新一代超光影图像引擎」，通过超清画质算法、超光影图像算法和与哈苏共同打造的自然色彩算法的协同，让照片更加清晰、自然、富有空间感和立体感。最好的照片离不开顶级的屏幕显示，一加 12 搭载行业顶级的 2K 东方屏，配合超光影ProXDR显示技术，照片显示更加靓丽鲜活。

作为一加十周年特别产品，一加12强大的影像表现以碾压Pro级产品的姿态跨越式地登上了影像新高峰。更多一加12新品信息可关注一加官网、一加手机官方微博等官方平台，了解最新动态。