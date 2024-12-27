OPPO A5 Pro无惧冰冻，哈尔滨街头上演「耐用战神战冰城」

【天极网手机频道】12月27日，OPPO 在冰城哈尔滨举办了一场主题为「耐用战神战冰城」的冰冻手机街头快闪活动，通过趣味横生的互动游戏，展示其最新发布的 OPPO A5 Pro 在极寒环境下的超强耐用性能。作为首发「耐用科技 3.0」的手机，OPPO A5 Pro 在活动现场经受了一系列严苛挑战，向广大用户证明了其「冰冻三尺，照样好使」的硬核实力。

本次活动的核心亮点之一就是通过冰冻环境来测试 OPPO A5 Pro 系列的卓越抗冻性能。当天严苛的低温和冰冻环境成为 OPPO A5 Pro 耐用性的试金石，参与者在一个特别设置的冰冻区域内，现场体验 OPPO A5 Pro 系列面对水泡、冰冻、摔砸等极限挑战，依然保持无恙、运行流畅的稳定表现。

活动的每个环节都充满考验，例如在「探冰取物」环节，需要用指定工具从冰桶中夹取被冰冻的 OPPO A5 Pro，当参与者费劲九牛二虎之力将长时间冰冻的手机取出时，屏幕瞬间亮起，操作毫无卡顿，现场观众无不为之惊叹。活动的高潮出现在众人砸冰墙环节，数部 A5 Pro 被严严实实冻在一面冰墙当中，众人合力将冰墙砸碎，围观人群现场见证 A5 Pro 破冰而出，依然完好无损，这一震撼场景让人直观感受到 A5 Pro 的强悍抗冻能力，感叹其不负「严苛环境里的耐用战神」之名。

这场充满创意的快闪活动，吸引了众多路人驻足参与。几位俄罗斯游客在现场进行挑战，并从冰块中取出完好的 OPPO A5 Pro 后，不得不被其强悍的抗冻能力所折服。此外，一些外卖小哥在现场体验了 A5 Pro 防水抗冻以及耐摔能力后，也感叹这款手机的耐用性可以为他们这些常年奔波的户外工作者带来更安心的保障。

OPPO A5 Pro 之所以能够在如此严苛的环境中表现出色，离不开其首发搭载的「耐用科技 3.0」。作为行业首个通过 14 项全方位测试的手机，A5 Pro 在高温、低温、淋雨、沙尘、盐雾等极端环境下均表现出色，尤其是面对极寒环境，A5 Pro 升级了超耐低温寒冰电池管理系统，采用耐零下 40℃ 低温的元器件、超耐低温电芯负极材料和电解液，双管齐下解决了电池低温痛点。哪怕是在 -35℃ 的极端低温下，A5 Pro 依然可以刷直播、打电话、开导航，持续使用长达 4小时，彻底解决了用户冬季使用手机的烦恼。

除此之外，OPPO A5 Pro 在防水、耐摔、续航、信号接收能力等方面均有强悍表现，为用户带来了全时段全场景的耐用保障。目前，OPPO A5 Pro 已在 OPPO 商城，以及京东、天猫，授权门店等线上线下渠道全面开售，消费者可前往附近门店选购体验。

关于 OPPOOPPO 于 2008 年推出「笑脸手机」，由此开启科技致善之旅。今天，OPPO 凭借以 Find 和 Reno 系列手机为核心的多智能终端产品、ColorOS 操作系统、以及互联网服务，为全球用户革新科技体验。OPPO 业务遍及全球 70 多个国家和地区，超过 4 万名 OPPO 员工共同致力于为人们创造美好智慧生活。