AI闭眼修复，OPPO Reno12系列解决合影闭眼难题

【天极网手机频道】合照中有人闭眼是拍摄中的常见问题，尤其合照的人数一多，难免出现构图、表情很合适却有人闭眼的“废片”。而像毕业合照、朋友聚会照片、与偶像的合影等场景无法再拍第二次的重要照片，拍摄者只能花费大量后期时间自己进行修复，或者求助网间PS大神。而刚刚亮相的OPPO Reno12系列则不用担心上述困扰，它带来了一项全新的“黑科技”―AI闭眼修复，能“即拍即用”一键解决合影闭眼难题。

天极网了解到，Reno12系列基于AI大模型技术，能智能识别并增强合影中人脸的清晰度，矫正受镜头光学特性影响而产生的边缘人物面部模糊、变形，让合影中的每个人都如同主角般清晰。同时Reno12 系列能够智能识别用户合影中的闭眼表情，并基于 OPPO AI 大模型一键「睁眼」，在照片中将闭着的眼睛替修复为睁开的眼睛，以达到更自然的效果。

也就是说，用户即使在不注意的情况下，OPPO Reno12系列也能获得高质量的照片。这种技术的应用不仅提高了照片的美观性，也增强了多人合影的拍照体验。尤其是在摄影和社交媒体使用方面从而改善照片质量，使得拍摄时不小心闭眼的问题得到解决。

除了AI闭眼修复，Reno12系列还带来了AI 抠图、AI 文档扫描、小布英语老师、小布面试官等多种实用AI功能。不仅如此，Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12 搭载天玑 8250 星速版旗舰芯片，配备了5000mAh大容量电池四年超耐久与长寿版 80W 超级闪充。无论是AI体验还是综合性能，Reno12系列都带来超越同档价位的综合实力。目前该系新机已正式发布并开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。