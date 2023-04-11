大内存大续航关键高颜值，千元“真香机”OPPO A1综合评测

【天极网手机频道】庞大的年轻用户群体对智能手机的要求越来越高，不仅仅售价成为消费者是否选择购机的重要原因之一，就连外观设计、影像系统和续航能力等方面都有了高要求。不过近两年来，手机配备的高刷新率屏幕几乎成了新一代被“重点关注”的对象，大内存强续航也同样必不可少。近日，OPPO推出新一代“真香机”OPPO A1就引发大家的关注，作为OPPO A系列的最新产品， OPPO A1不但拥有超大内存、运存、超大电池和超清影像，而且在智慧系统、产品设计上都可圈可点。



OPPO A1

外观

OPPO A1的设计美学依然在线，独有的家族式跑道设计搭配镜头环形装饰圈，呈现精致设计观感;3D微曲后盖机身设计与正面倾角共同构成黄金侧角配比，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，底部保留了3.5mm耳机孔，并且采用Type-C数据接口，带来稳定握持特性与光影灵动外观。



OPPO A1

配色上OPPO A1拥有低调的砂岩黑、梦幻的浩海蓝以及轻奢的赤霞橙(素皮)，用户可以根据颜色偏好自由选择不同配色。其中砂岩黑和浩海蓝配色版本机身最薄处控制在了8.2mm，重量轻至191g，而赤霞橙素皮版本则是控制在8.25mm的厚度，以及193g的重量，从手感上来说确实非常舒适。



OPPO A1

OPPO A1正面拥有6.72英寸的120Hz高刷新率高亮广色域大屏，屏幕最高亮度可达680nit，覆盖100% DCI- P3色域，每秒最高呈现120帧画面，不仅保障显示效果色彩准确生动，还能为用户带来丝滑流畅的触控体验以及精彩真实的观影画质。



OPPO A1

而且在全天候AI智能护眼功能加持下可智能识别环境光亮度，提供舒适渐变背光无感切换，可以减少视觉疲劳。OPPO A1兼顾轻盈与大屏手感，在千元档位为用户带来同级别的使用体验。

影像

为了满足年轻一代较高的拍照需求，OPPO A1在镜头的配置上也毫不马虎，前置采用800W像素的高清镜头，配上居中挖孔屏轻松聚焦。在AI焕彩美颜模式下，OPPO A1支持8重100级自定义美颜，在保留个人特征基础上遮瑕美白，使人像照片美的更自然。



OPPO A1拍摄样张

后置的5000万像素超清主摄像头可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。



OPPO A1拍摄样张



OPPO A1拍摄样张



OPPO A1拍摄样张

超高清的主摄能够帮助我们捕捉更多的细节，无论在亮光还是暗光的环境下，都能定格下清晰的画面，并且通过算法还原出丰富的色彩。如果你喜欢拍照，OPPO A1也可以很好的满足你。

性能与系统

配置上，OPPO A1搭载了高通骁龙695 5G移动平台，采用6nm台积电先进制程工艺，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定;更有12GB+超大运存，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验，后台可同时流畅运行多个程序不卡顿，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，久用流畅。



内存拓展与安兔兔跑分

OPPO A1还搭载了全新的ColorOS 13.1系统，得益于OPPO首创的应用预加载技术，ColorOS 13系统的“全场景闪电启动”实现应用秒开，并维持后台保活，使得OPPO A1在全场景闪电启动功能加持下应用启动速度提升，即便运行多个日常应用和大型游戏也能保持流畅。尤其是超算平台，通过算力模型和并行计算，对硬件计算资源进行精准调度，从而实现高性能与低功耗的平衡，为用户带来更持久耐用的流畅体验。

基于OPPO低层优化实力，OPPO A1在后台打开多个应用并且运行了《王者荣耀》，游戏过程中没有特别明显的卡顿的情况，可以平衡性能与功耗，流畅运行各类应用以及游戏，整体来说还是不错的。

ColorOS 13.1系统带来多项便捷功能，例如智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要;超级录音功能可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言人;ColorOS 13.1还支持一键入会、通知轻提醒、智能记录、智能整理，简化开会步骤 ，实现高效便捷工作。

ColorOS 13.1系统超算平台的应用预加载与内存优化机制是为提升系统流畅性和稳定性定制的系统级技术方案，打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升，实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿的顺畅体验。

续航

当代人们无论是日常使用还是工作要求下都需要用到手机，高频率使用手机就对手机续航有了新的要求。为了能够节省用户充电时间，OPPO A1配备一块5000mAh的大电池，并且具备67W超级闪充技术，通过实测46分钟即可完成充电。



OPPO A1充电实测(注释：充电数据仅供参考)

内置的OPPO独家智能电池健康引擎采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，延长电池的使用寿命。



OPPO A1续航实测(注释：充电数据仅供参考)

续航上，得益于这块5000mAh的大电池，实际测试下来实现一天一充是不成问题的，模拟了一天的使用场景之后OPPO A1剩余电量为38%。如果平日里只是偶尔玩游戏或者偶尔刷视频的用户，大部分时间都在使用社交软件和工作软件的话，OPPO A1除了能够快速补充电量，这块大电池作为有力基底之下让续航方面也有保障，让用户远离电量焦虑。

总结

虽然是一款千元机，但是对人们的用机需求了解的非常透彻。OPPO A1在设计、内存、续航等等方面都有着不错的表现，这也说明了手机更新迭代的同时，千元机的标准一直在不断的提高，现如今的千元机已经能有相当不错的体验了。如果近期大家想换购新手机，或者想选择一款千元大内存大续航的智能5G手机的话，OPPO A1非常值得入手。