　　OPPO Find N3 Flip预约量破记录，9月8日十点正式开售

【天极网手机频道】都说好的产品会用数据说话，OPPO的小折叠旗舰产品在国内市场一直都是TOP1的存在，可以说是遥遥领先其他同行。前天刚刚发布的 OPPO Find N3 Flip也是再次全面升级，给消费者带来了一款好用实用的小折叠旗舰产品。目前， OPPO Find N3 Flip的各大平台预约量已经突破记录，手机也会在9月8日十点正式开售(8月29日下午四点已经开放预订)。

这一代产品延续了OPPO Flip折叠系列“优雅精致”的美学设计，用我们中国古代的言语来说就是“轻柔如水，温润如玉”。小编从OPPO了解到，手机设计师想要以OPPO Find N3 Flip这款产品带给用户“水的两面性”的产品印象。

此外，OPPO Find N3 Flip在机身设计主要以用户实际体验为第一要素，收集了大量的用户手掌数据，打造了行业最极限的75°超弧玻璃曲设计，让用户握持机器的时候更加舒适，并且还能让产品看上去更加轻薄。OPPO Find N3 Flip在其他设计方面也很细节，手机侧边的指纹识别、音量键都做了舒展柔和处理，不会有违和以及割手感。

性能配置方面，OPPO Find N3 Flip搭载了天玑9200，这枚芯片的性能和功耗都很强劲，是基于台积电第二代 4nm 制程打造，并且搭载了8核旗舰CPU和高达11个核心的GPU Immortalis-G715。游戏方面大家也不用担心，因为这位芯片的GPU还支持手机的硬件光线追踪和可变速率渲染技术，玩玩《王者荣耀》《和平精英》都是轻轻松松。

售价方面，OPPO Find N3 Flip有两个版本、三个配色(月光缪斯、镜中之夜、薄雾玫瑰)，其中12GB+256GB版本售价6799元，12GB+512GB版本售价7599元。对这款手机感兴趣的用户现在就可以去OPPO官网参加预售了，如果没货的话，也可以蹲一波9月8日十点正式开售的首销。