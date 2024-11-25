一键拯救废片，OPPO Reno13系列AI影像新体验

【天极网手机频道】OPPO Reno13系列的发布，不知是否打动屏幕前的各位呢？OPPO的Reno系列向来主打潮流时尚的外观和影像拍照能力。相信很多用户都知道此次的OPPO Reno13系列支持很多种旗舰手机的拍照功能，比如柔光模式和胶片复古风格功能，丰富的人像功能都是旗舰手机中同款的优质算法。

首先，先来看看OPPO Reno13系列的相机硬件规格，Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。

在生活拍照过程，我们一定遇到路人入画、拍照反光等拍摄经历，导致用机过程中出片困难，拍摄体验差的问题，拍完的照片总是要这样或者那样的修图，而这些常见的问题在OPPO Reno13上通过AI基本得到了解决。在OPPO Reno13系列的相机功能方面，旗舰AI影像修图功能傻瓜式助力用户修复照片，丝毫不用担心拍照中常见的修图问题，一起来看看吧。

在相册的AI图像助手一共有四种功能，分别是AI超清像素、AI消除路人、AI去拖影和AI去反光功能。在日常的拍摄中，时常会遇到拍摄的画面杂乱的问题，用户通常通过裁切重新构图才得以解决背景杂乱的问题，但是这样就会导致出新的问题，由于画面裁切，很容易导致画面细节不够，经不起细看的照片，构图问题是解决了，但是清晰度却受到折损，通过AI超清像素增强后，画面的内容得到明显的提升，以下是效果展示。

解决完画面的问题，相信平常大家也很容易遇到的就是路人出境的情况，由于路人的出境破坏画面的整洁协调性，在OPPO Reno13上，基于SOC提供的强大的NPU算力OPPO 带来了AI消除路人功能，可以轻松识别非主体的路人，并一键消除，以下是效果对比，可以看到不仅做到了精准的路人消除，同时还修复补齐了背景，做到了简单的一键拯救废片，有着这样强大精准的画面修复能力，即便在旅游旺季外出拍照再也不用担心路人入画的问题了，在AI发展到的今天，OPPO为用户带来了全新的AI修图体验。

除了AI消除路人，还有日常中比较容易遇到的镜面出现的反光问题，OPPO同样推出了相应的解决方案，AI去除反光功能。以下是功能效果展示，通过对比素材，OPPO的AI去反光做到了精准的优化算法，将反光准确无误的消除，这也就意味着用户不再需要寻找特定的角度避免镜面带来的反光问题，用户只需要打开相机通过AI去除反光功能得以实现此功能。

总的来说，OPPO Reno13的外观在延续上一代超美小直屏认知的同时进一步加深了其家族独有的印记，与此同时还做到了专注用户的相册功能，做出了切实的功能和极佳的体验，将日常的拍照中经常困扰用户的不少问题得以解决。ColorOS 15的系统“软实力”在OPPO Reno13系列上依旧得到展现，使得OPPO Reno13系列的产品力进一步得到提升，这既是OPPO设身处地的为目标用户的体现，同时也看得出目前AI对生活中方方面面的影响。