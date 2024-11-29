三大蓝科技加满，iQOO Neo10系列引领旗舰新技术普及

【天极网手机频道】11月29日，“满血双芯战神”iQOO Neo10系列正式发布，到手价2299元起。Neo10系列配置做到旗舰战力应配尽配，更有蓝晶芯片技术栈、蓝海续航系统和蓝心大模型三大蓝科技加持，堪称“同档更为领先的双芯游戏性能旗舰”。iQOO Neo系列行业首发“双芯”以来，三年引领带来更为出色的超分超帧手机游戏体验，奠定“双芯标杆看iQOO”的行业地位，目前Neo系列用户规模已超2000万，处于行业领先地位。

蓝晶、天玑和ARM联调，成就能效大魔王

俗话说“天玑调校还看蓝厂”，iQOO、MediaTek和ARM三方强强联合，将“蓝厂调天玑”含金量推向新高度。iQOO Neo10 Pro搭载第二代3nm全大核天玑 9400旗舰芯，携LPDDR5X Ultra和UFS 4.1组成旗舰“性能铁三角”，结合具备6400mm2 VC均热板的6.4K冰穹液冷散热系统，再续强悍性能神话。通过三方联调，Neo10 Pro能更精准地控制性能输出，做到高性能同时低功耗，最终实现百大游戏无限稳帧，可谓年度“能效大魔王”。

iQOO Neo10系列还采用旗舰同款寰宇电竞网络系统，以23根环绕式天线实现Neo系列史上最稳游戏信号表现;此外，Neo10系列搭载旗舰同款的对讲机，可以在无蜂窝网络下通过蓝牙实现公里级无网通信，与队友一对一对讲或发送蓝牙求救广播，在看演唱会或地震救援时，更是用户的免费联络救星。

挑战性能体验上限，双芯战神满血进化

“双芯调校还看iQOO”，自研电竞芯片 Q2不仅实现行业更高画质、更高帧率和更低功耗，还将游戏视效带到全新高度。

依托于自研电竞芯片 Q2，Neo10系列带来PC级1.5K纹理超分技术，结合iQOO自研V-SR自适应的超级分辨率算法，通过AIGC重构游戏画面，使游戏画面清晰度再次大幅提升，远超普通2K超分效果，局部游戏画质清晰度和细节丰富程度直抵PC级。Neo10系列拥有行业领先VAA抗闪烁技术，改善FPS游戏画面闪烁问题，做到游戏也护眼。

Neo10系列超帧能力进步飞速，为众多头部游戏带来原生画质和零感时延，Neo10 Pro即使面对重载游戏《开放世界手游》，在进行144FPS超帧同时，时延依旧低于原生。

Neo10系列行业首发完全不依赖散热背夹的1.5K超分+144FPS超帧并发，实现《国民级FPS手游》1.5K+144FPS超分超帧并发5小时稳帧运行，打破过往所有超分超帧并发的时长记录。

iQOO的游戏生态同样领先，Neo10系列还首批适配《崩坏：星穹铁道》GSS技术、获得KPL比赛用机测试认证。Neo10 Pro成为《永劫无间》手游官方赛事用机，更独家适配《暗区突围》90FPS模式全地图光线追踪。

顶级闪充续航组合，引领旗舰新技术普及

iQOO Neo10系列搭载蓝海续航系统，以“更强三代硅、更强兼容、更薄机身”，挑战行业最强续航快充组合，打造“不可能的黄金续航三角”。Neo10系列拥有第三代硅碳负极材料的等效6100mAh蓝海电池，借助120W 超快闪充，仅需15分钟即可从1%充至50%。Neo10系列支持机身和充电套装“双百瓦”充电协议，快充兼容性在业内表现更为突出，在哪都能充，给谁都能充。还支持低温直驱供电，边充边玩不发烫、不伤电池。

续航加量但厚度不变，Neo10系列的电池比上代大幅增加940mAh，但机身依然薄至7.99mm，轻至199g，成为同档中更轻薄、手感更好的性能旗舰。

同档更强护眼电竞屏，达成七大行业“冠军”

iQOO投入上亿研发经费，用旗舰屏幕产线打造出“护眼超冠屏”，实现七大行业“冠军”，拥有堪比行业旗舰的显示、护眼和流畅。

Neo10系列采用维信诺全新旗舰发光器件 F1，并基于七大硬件领先和十八项自研算法独家调优，一举拿下行业第一梯队亮度、行业最强色偏控制、行业最强寿命色偏、行业最强低亮度画质这样的超强战绩，更基于全新CIE2015标准调校色彩，显示效果逐步看齐行业高端旗舰，具备更高的色准表现。

护眼上，Neo10系列首批搭载旗舰同款“悦目护眼”技术，联袂高校、医院和中国标准研究院带来全天候、全人群和全场景的护眼方案，还通过多项权威机构认证。Neo10系列屏幕默认采用2592Hz全亮度高频PWM调光，打造行业领先的防频闪方案，实现全亮度范围行业断层第一的SVM值。更有中高亮度的类DC调光和低亮度下行业最高4320Hz超高频PWM调光可选，满足不同用户的护眼需求。

Neo10系列采用旗舰级144Hz 8T LTPO电路设计，结合UltraMotion灵动帧率，带来行业更省电屏幕方案，并搭载新一代超感触控，挑战行业FPS游戏触控最低时延。Neo10全系搭载超旗舰级超声波3D指纹，普及旗舰新科技，再次引领行业。

全系标配旗舰核心配置，标准版亦是Pro

除搭载旗舰机芯片“口碑之选”的高通第三代骁龙8，iQOO Neo10核心配置全面看齐Neo10 Pro：自研电竞芯片Q2、续航快充组合系统、护眼超冠屏、vivo旗舰同款大底主摄和核心影像算法、23根环绕式天线、6.4K冰穹VC液冷散热系统、超声波3D指纹、全新OriginOS 5以及智慧好用的蓝心小V等，堪称“8Gen3新王”。

流畅是系统体验的基石，AI是提升手机使用体验的关键。Neo10系列原生搭载OriginOS 5，在上代系统卓越口碑的基础上再度超越，实现从日常应用到重载游戏的全方位流畅。包括小V圈搜、小V写作、游戏伴侣等AI功能的应用，则让OriginOS 5成为业内更聪明的手机系统。

影像方面，Neo10系列采用影像旗舰同款的IMX921索尼大底主摄，支持VCS人眼仿生技术和独家定制的CIPA 4.5级专业相机级超级光学防抖，具备NICE算法、人像算法、夜景算法和运动抓拍算法等vivo旗舰同款自研影像算法，可以轻松拍摄出极具氛围感的2x人像和各类明暗场景下的质感大片。Neo10 Pro独具的5000万旗舰级超广角带来“1颗镜头3种视野”：106°超广角、3.5cm微距和三种特效鱼眼模式，让用户从更多视野记录丰富人生。

iQOO Neo10系列共有“拉力橙”、“驰光白”和“疾影黑”三种配色可选，全系列发布即开售，Neo10 Pro提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB五种存储组合可选，到手价3199元起;Neo10提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB五种存储组合可选，到手价2299元起。