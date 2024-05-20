vivo Y200系列正式发布1099元起售，全系标配6000mAh

【天极网手机频道】5月20日， Y200系列新品发布会推出vivo Y200，vivo Y200 GT以及vivo Y200t三款新品，全系标配6000mAh大电池。敏锐洞察到用户对长续航和轻薄耐用的使用刚需，本次新品继承vivo领先行业的旗舰级电池技术，在实现“全系DOU超2天”的同时，打造出轻薄手感，彻底拉高了行业续航的基准线，将用户续航焦虑的心理红线直接拔高了一个档位，从此手机续航进入6000mAh时代。

全系标配6000mAh大电池，vivo Y200系列树立国民手机长续航新标杆

vivo Y200全系标配6000mAh大电池，配合由vivo和业界龙头“宁德新能源”联合研发的蓝海电池技术，可以在最大程度上改善产品的续航体验。根据Y系列用户日常使用习惯模型测试数据显示，vivo Y200系列可轻松应对每天200分钟播放音乐和视频，115分钟社交聊天、40分钟游戏、40分钟阅读、20分钟购物、20分钟通话等操作。此外，vivo Y200全系还加入了超强应急续航功能，即使只剩1%的电量，也能实现待机180分钟，或亮二维码16次，或通话21分钟的亮眼表现。

拥有如此强大续航表现的背后是vivo整个软硬一体化的技术实力。可以说从轻薄蓝海电池到蓝海续航系统，vivo Y200系列实现电池续航技术的全面跨越式提升，无论同档还是放眼整个行业，vivo Y200系列都是当之无愧的“国民长续航普及者”。

耐用性方面，vivo Y200系列还拥有全新升级的“磐石抗摔结构”，机身内部采用超坚固的金属骨架，并在最脆弱的机身四角和元器件周围采用精密的缓震材料，屏幕正面选用全新的“金刚盾玻璃”，可实现2倍的抗冲击强度。再配合上产品高气密性的整机设计，可一定程度防止粉尘及雨水进入，成为用户工作生活中的可靠助手。

vivo Y200，让旗舰级轻薄质感大众化

作为vivo Y200系列中的“美学风暴”，vivo Y200无论在材质、形体还是细节上都可比肩旗舰级别水准。在搭载了6000mAh超大电池+80W远航闪充的前提下，Y200的机身厚度和重量更是刷新行业纪录，达到了惊人的7.61mm和186g，并支持IP64生活防尘防水，加以全新的湿手触控功能，日常洗漱湿手仍可正常操作。此外，vivo Y200还特别设计了全新的微电精灵模式，即使手机电量处于零电状态下，仍能保证最长4分钟的接听电话，或20分钟显示网约车车牌号码，稳稳支撑你的归途。

外观方面，vivo Y200正面屏幕精心调整的微曲面与中框顺滑衔接，并自然延伸至同样微曲的背盖，流畅双弧造就极致纤薄的杨柳中框，最窄仅3.2mm，灵动大气，握持手感圆润。与其相得益彰的是全新的追光云窗镜组，采用经典圆角矩形设计，整体简约大气，云窗内外交相辉映，质感满满。

此外，vivo Y200带来了全新的“赤橙”配色，首次采用X系列同款高端素皮材质，纹理细腻自然，手感温润亲肤，搭配纤薄机身，握感极度舒适。同时纳米级防污耐磨涂层让日常划痕污渍轻松擦除，机使用也好打理，保证经久耐用，历久弥新。除“赤橙”配色外，还有代表向阳而生的“繁花”配色，采用独特流光雕花工艺，将花朵花瓣层叠在手机之上，展现鲜活生机之美;以及经典的“皓夜”配色，黑色之上点缀点点星光，沉稳内敛，尽显高级质感。

影像方面，vivo Y200选用旗舰级索尼光喻 LYT600 传感器，单位像素感光面积较上代产品提升1.3倍，并支持全像素双核对焦技术，参与对焦像素是上代12.5倍，能够快速清晰定格每个精彩瞬间。同时还支持非数码裁切的光学级2倍变焦，能够额外提供50mm黄金焦段的人像拍摄，让每一拍都有单反级质感和氛围感。

性能方面，vivo Y200搭载高通6系处理器，至高配备 12(+12)+512GB 大内存，支持旗舰级5G增强版和全新万灵通网络引擎，搭配全新OriginOS 4系统，软硬结合支持48个月流畅抗老化，并首次引入蓝心大模型，带来时刻智慧流畅的使用体验。

vivo Y200 GT，让超长续航和极致性能体验大众化

洞察到Y系列用户对于绝佳性能不断追求，vivo推出了 Y 系列首款 GT 产品――vivo Y200 GT。作为一款性能标杆产品，vivo Y200 GT连跨两档采用高通第三代骁龙 7处理器，配合Y 系列迄今最大的VC液冷散热系统，面积高达6043mm2，确保性能稳定输出。同时，Y200 GT还适配144Hz超高帧游戏，在同档机型中可让用户率先体验到144Hz游戏的畅快感。实测王者荣耀120Hz高清模式下，平均帧率高达119.3fps。

屏幕方面，vivo Y200 GT采用一块旗舰级的金刚护眼屏，拥有比肩旗舰级别的4500nits超高峰值亮度，以及3840Hz零风险超高频调光，还有行业第一梯队的 144Hz电竞级超高刷新率，实现显示、流畅和护眼等方面的全面越级。

此外，vivo Y200 GT搭载的OriginOS 4，还全面支持极速动效引擎、不公平调度 2.0、应用压缩、虚拟显卡和内存融合 4.0等流畅科技，将Y 系列的游戏和流畅体验双双突破新高度，同时还有越级的轻薄续航以及全面的旗舰配置。

vivo Y200t，让旗舰级 LCD 屏幕大众化

发布会最后，vivo还发布了Y200系列的影音小金刚――vivo Y200t，它不仅拥有Y200系列亮眼的越级续航性能，7.99mm轻薄机身搭载6000mAh大电池，44W疾速闪充。还特别搭载了一块vivo迄今为止最亮的LCD屏幕，峰值亮度至高可达1000nits，即使在阳光下也能清晰可见，同时支持全局DC调光，配合软件护眼功能，真正做到全局全天候护眼。

vivo Y系列正式开启“职业模式”，真正为每一位奔波的用户服务

为了更好的服务每一位用户，vivo还在发布会上宣布为Y系列正式开启一个延续多代产品的“职业模式”计划。首先在Y200系列上专为外送骑士推出“外卖模式”，可提供超长不锁屏的待机时间，让外卖员在骑行时不用频繁解锁，实现随时快速查看最新订单消息，同时产品还优化了电梯网络体验，使卡顿率降低10%，以及出电梯后回网速度提升300%。此外，Y200系列还设计了一套显示策略，在户外时屏幕亮度可至高提升40%，并支持室内外亮度快速调节，以适应外送骑士送餐环境的不断变化;额外提供的接听电话默认免提功能，可提升200%的通话音量，再配合智能降噪功能，让骑行通话变得更方便更清晰。未来，Y系列还将为更多特定职业推出“专属模式”，打造成真正能为每一位国民服务的系列产品。

vivo Y200 GT 和vivo Y200t已于发布会后在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道开售。Y200 GT首销至高优惠200元，8G+128G版本首销到手价1499元、8G+256G版本首销到手价1599元、12G+256G版本首销到手价1799元、12G+512G版本首销到手价2099元;首销期间可享3期免息，赠送vivo原厂耳机。

Y200t首销至高优惠100元，8G+128G版本首销到手价1099元、8G+256G版本首销到手价1199元、12G+256G版本首销到手价1399元、12G+512G版本首销到手价1699元;首销期间可享3期免息，赠送vivo原厂耳机。

vivo Y200已于发布会后开启全渠道预售，共有4个版本可供选择，8G+128G版本售价1599元;8G+256G版本售价1799元;12G+256G版本售价1999元;12G+512G版本售价2299元;

即刻参与Y200预售，可享四年电池保免费送。5月24日上午 10 点在vivo官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，vivo线下各大授权门店、vivo体验店同步开售。