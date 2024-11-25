动态瞬间静态分享，Reno13系列实况照片的魅力

【天极网手机频道】今年超火的实况照片相信大家一定有所关注，从OPPO的Reno12系列开始，OPPO就支持实况照片功能了，在Reno13系列上同样不曾缺席。实况照片通过获取按下快门的前后的画面，将照片得以以图片和视频的形式同时存在，并且同时音频信息也保留了下来，多年以后重新查翻阅旧照片，单调的照片仿佛“活”过来了一般，生活的美好从此刻永久的保留了下来。

首先我们来看一下OPPO Reno13的相机硬件规格，Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。而超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

与常规的动态照片相比，OPPO相机的实况照片还可以叠加多种风格的柔光人像和胶片风格，与上一代的实况照片相比，这一次Reno13同样支持实况照片功能，Reno13 系列实况照片功视频长度延长至 3s，还支持全焦段实况照片拍摄以及EIS 防抖，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片，不满意实况封面帧的话可以自己重新选择，选择后封面帧都会进行画质增强，已显示更清晰的显示效果;如果想要分享给好友，还支持GIF导出或是视频导出，甚至可以批量转成视频格式，让分享更加快速便捷。

值得一提的是，OPPO的动态照片还支持与IPhone设备共享与互传，，OPPO成功在底层将打通了与iPhone实况照片的兼容性，使得通过OPPO互传的实况照片同时支持在iPhone设备上查看，可以生态不兼容的小姐妹一起分享拍摄的照片了，这点好评。

今年的OPPO Reno13系列不仅在相机功能方面有着出色的体验，而且其它参数依旧没有拉下，支持IP69满级防水能力，还有强劲的天玑8350芯片和5600mAh的大容量电池，能够轻松应对各种使用场景和需求。相信用户一定可以通过实况照片功能记录身边的美好与岁月的痕迹。