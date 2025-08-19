您现在的位置： 天极网 > 手机

OPPO Find X9 Pro 影像爆料：主摄 LYT828 + 长焦 HP5 三摄方案

2025-08-19 17:31:15 作者：

  【天极网手机频道】今日下午，海外科技媒体 Smartprix 曝光了 OPPO 下一代旗舰 Find X9 Pro 的外观设计与完整影像配置。该机预计将在今年 9 月或 10 月于国内发布，印度市场版本则计划于 11 月推出。

  从曝光的渲染图来看，全新一代 Find X 系列旗舰将取消此前标志性的圆形摄像头 Deco 设计，改为左上角圆角矩形的模组方案，整体设计更为简洁硬朗。

  在影像系统方面，Find X9 Pro 将由上一代的四摄方案收缩至三摄组合，但核心镜头规格得到大幅升级，重点强化主摄、长焦和超广角三颗镜头的表现。目前尚未确认是否会沿用 Ultra 机型上出现的“丹霞影像”镜头。

  与上一代 Find X8 Pro 相比，Find X9 Pro 在主摄与长焦部分的提升尤为明显。主摄预计搭载 5000 万像素 Sony LYT828 传感器，尺寸为 1/1.28 英寸，光圈扩大至 f/1.5。相比 X8 Pro 所采用的 LYT808(1/1.4 英寸，f/1.6)，进光量提升约 48%，在夜景与低光环境下能输出更纯净明亮的画面。

  长焦镜头是此次升级的最大亮点。上一代 X8 Pro 使用 5000 万像素 Sony IMX882(1/1.95 英寸，f/2.65，等效 73mm)，而 Find X9 Pro 则换装为 2 亿像素 Samsung HP5(1/1.56 英寸，f/2.1，等效 70mm)，不仅解析力显著提升，还支持 10cm 超近距离对焦，带来真正意义上的远摄微距拍摄体验。这一组合在细节捕捉方面甚至超过了 Find X8 Ultra。

  在 超广角镜头 上，Find X9 Pro 从上一代的三星 JN1 升级为 5000 万像素 Samsung JN5(1/2.76 英寸，f/2.0，15mm)，支持 3cm 对焦距离与自动对焦，不仅提升画质，还能胜任近距离的微距创作。

  前置相机 也迎来近几年最大幅度的提升。Find X8 Pro 配备的是 3200 万像素 Sony IMX615(1/2.74 英寸，f/2.4，21mm，固定焦)，自拍体验一直被认为是短板。而 Find X9 Pro 将升级至 5000 万像素 Samsung JN5(1/2.76 英寸，f/2.0，21mm)，并首次支持自动对焦，大幅提升了自拍与视频通话的清晰度和细节表现。

  与前代的四摄思路不同，Find X9 Pro 采用“减法策略”，去除冗余镜头，专注于高素质主摄与远摄微距的双核心组合。影像调校方面，OPPO 继续与 哈苏(Hasselblad) 深度合作，优化色彩科学，让照片在真实感与艺术感之间取得更佳平衡。

  整体而言，Find X9 Pro 的影像升级已不再局限于硬件参数的堆叠，而是一次兼顾光学素质与算法优化的全面进化。从更亮的大底主摄，到 2 亿像素长焦，再到前置与超广角的全面升级，Find X9 Pro 的影像表现已实现对 Find X8 Pro 的全方位超越，预示着 OPPO 在旗舰影像赛道上迈入新阶段。

