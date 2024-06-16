618怎么选：别再被千元机迷惑了，如今的千元机能文能武还能抗造

【天极网手机频道】前段时间关于年轻人换机周期越来越长的话题再次冲上热搜，关于这个话题其实并不是第一次引起广大用户的热议，简单来说如今消费者延长换机周期除了“用不坏”之外，还有一个原因就是想买千元预算之内的但又不知道怎么买。当下智能手机市场中的“千元机”可以说是今非昔比，趁着618大促期间，不知道怎么买的用户不妨看看这篇攻略，教你怎么买得好，怎么买得值。

iQOO Z9系列

前阵子iQOO推出了全新Z9系列，包括了iQOO Z9 、iQOO Z9 Turbo以及iQOO Z9x三款机型，不管是性能、续航还是外观设计都能让人眼前一亮。

iQOO是出了名的“性能之王”，性能方面其实不用愁。其中iQOO Z9 Turbo搭载第三代骁龙8s旗舰芯，并首次搭载全新的“独显芯片 Turbo”，使其在游戏性能上远超同级别产品，搭配144Hz超高刷新率的华星C8旗舰屏，不管你是打游戏还是看剧都是全“屏”实力。配合蓝海电池技术的创新性升级使得6000mAh电池更薄、更轻，也实现了超长的续航能力;搭配全新核舟架构，让iQOO Z9 Turbo整机厚度仅为7.98mm，重量为194.9g，手感轻盈无负担。而iQOO Z9除了搭载骁龙7 Gen3处理器外，还拥有与iQOO Z9 Turbo同款的设计、电池、散热、传感器等配置，并且功耗更低，续航时间更长。

iQOO Z9配备了与iQOO Z9 Turbo相同的华星C8旗舰屏，其局部峰值亮度达到了4500尼特，还提供了多种屏幕调光模式，包括低亮度2160Hz PWM+高亮度DC调光、低亮度3840Hz超高频PWM调光以及全亮度DC调光，以满足用户在不同场景下的使用需求;iQOO Z9x则是Z9系列中唯一采用LCD屏幕的产品，120Hz的七挡变速高刷，全屏最高亮度可达1000nit，强光下高清显示匹敌旗舰OLED，为用户带来出色的视觉体验。

作为千元机市场的佼佼者，凭借其出色的性能、超长的续航和时尚的外观设计，赢得了广大消费者的喜爱。正值618购物狂欢节，iQOO Z9系列也为大家带来了超值的优惠活动。在活动期间购买iQOO Z9系列机型还可以享受立减优惠以及获得丰厚的赠品和积分。比如iQOO Z9x的8GB+128GB版本原价1199元，在618期间仅需1049元即可入手;iQOO Z9的8GB+128GB版本原价1499元，在618期间仅需1449元即可入手，iQOO Z9 Turbo也有满减活动，全系还支持以旧换新、积分抵现等优惠政策，感兴趣的用户不妨前去官网进行了解与购买。

vivo Y200GT

如果对性能没什么太大的要求，但是追求好看而且要长续航的，真的可以来了解一下vivo Y200GT。追求高效生活的今天，我们基本上是无时无刻都在使用手机，随着使用时间的增长，手机续航问题也逐渐凸显出来。vivo Y200 GT搭载了X100系列旗舰同款的6000mAh大容量电池，这种大电池容量就连市面上的主流手机都很少作为标配，配合80W远航闪充技术，使得vivo Y200 GT在拥有轻薄机身的同时也具备了超强的续航能力。

vivo Y200 GT的设计对“颜值粉”用户十分友好，全等深微弧后盖设计，通过高压成型工艺将四边和四角等深弯折打造出连贯而完美贴合手部曲线的黄金弧度，无论是横拿竖握都能够带来舒适的手感。独有的纹理工艺仿佛将大自然的狂放与不羁融入手机之中，以超椭圆为灵感设计的风暴之眼镜组既无锐利棱角也不过分圆滑，简约而不简单，整体来看和谐不突兀。

同样的，vivo Y200 GT的屏幕支持最高144Hz的刷新率，这意味着在滑动屏幕、切换应用或玩游戏时画面能够以更快的速度进行刷新，带来更加流畅、自然的操作体验，尤其是在玩一些需要高帧率支持的游戏时，这种高刷新率的优势更为明显，能够大大提升游戏的沉浸感;其搭载的高通第三代骁龙7芯片在继承了骁龙8 Gen2诸多先进性能设计的同时也保持了骁龙7系低功耗的特性，让vivo Y200 GT的使用体验流畅顺滑不卡顿。

总的来说，vivo Y200 GT继承了Y系列一贯的出色品质和优秀体验还在轻薄续航、满帧流畅性能和全面旗舰体验等方面实现了显著提升。无论是对于追求高性能的用户还是对于注重实用性和舒适性的用户来说都是一个值得考虑的选择。

目前vivo Y200 GT仅需1499元起，还支持以旧换新、积分抵现等优惠政策，如果对这款高颜值千元机感兴趣的用户不妨前去官网进行了解与购买，目前新机现货开售，618全程价保，是年中大促焕新的又一选择。

OPPO A3 Pro

被称为“耐用战神”的OPPO全新力作OPPO A3 Pro凭借其出色的外观设计、强大的影像功能以及卓越的防摔抗水性能，更重要的还有极具性价比的价格，迅速成为了消费者心中的热门选择。

OPPO A3 Pro主打一个“抗造”，前后盖玻璃都采用了旗舰级用料，手机正面屏幕搭载旗舰OPPO Find X7 Ultra同款康宁大猩猩玻璃 Victus2，整机采用超抗摔金刚石架构设计，机身四角、中框都采用了更为坚固的金刚四角与防撞梁设计，在严格测试中以满分成绩获得瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，更是成为同档位罕见通过国家军用标准抗冲击测试的手机。

此外，OPPO A3 Pro还具备出色的防摔抗水性能，作为业内首款通过IP69、IP68、IP66防尘防水测试的“满级防水”手机产品，可以有效防范高温高压喷、持续浸水、强烈喷水等涉水场景，为用户的使用提供了更加安心的保障。

OPPO A3 Pro在性能方面的表现也出色。OPPO A3 Pro搭载天玑7050芯片，采用6nm制程工艺打造，性能升级的同时带来更低功耗，最高支持12G+512GB大容量内存，无论日常应用还是游戏都可以流畅运行。除了硬件上的加持，OPPO A3 Pro还搭载了超流畅的ColorOS 14系统，在焕新存储技术加持下，通过48个月流畅护航测试，实现久用如新的体验。5000mAh四年耐用大电池搭配67W超级闪充让续航无忧。

618期间OPPO A3 Pro到手价1799元起，积分至高可低100元，以旧换新至高补贴900元，如果对手机有高性能需求，还有轻薄防摔抗造等特性的，OPPO A3 Pro是618入手好物的不二之选。

以上就是618超值的入手的千元机型，如果不知道怎么购买的用户可以作为参考，从中选择一款心仪的机型，千万别错过这次年中好“机惠”。