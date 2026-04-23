【天极网手机频道】4月23日，荣耀WIN游戏本暨全场景新品发布会在成都举办，正式发布荣耀MagicBook Pro轻薄本系列、荣耀WIN游戏本系列等新品。在全新升级的HONOR Turbo X加持下，荣耀MagicBook Pro系列2026带来了性能、续航、屏幕以及AI等全方位的进阶体验，树立了Panther Lake旗舰轻薄本新标杆。刚刚在北京亦庄人形机器人半程马拉松中，首次打破了人类半马纪录夺冠的荣耀机器人“闪电”，以及近期与荣耀开启战略合作的张雪机车也在发布会现场惊喜亮相。

HONOR Turbo X再进化 续航全面超越MacBook Pro

作为荣耀今年的全新轻薄本旗舰，荣耀MagicBook Pro系列2026延续上一代长续航的优势，全系标配 92Wh 超大电池。在HONOR Turbo X调校下，其升级了AI端侧模型感知引擎、CPU核心异构调度引擎、CPU智能供电引擎和软件动态启停引擎等全新技术，实现从底层到应用层全面AI赋能，再次刷新轻薄本续航天花板。

荣耀MagicBook Pro 14 2026日常真实模拟续航达16小时42分钟，超越Apple MacBook Pro 14(M5);荣耀MagicBook Pro 16 2026日常真实模拟续航15小时18分钟，领先Apple MacBook Pro 16(M5 Pro)，实现X86平台轻薄本续航全面超越Apple MacBook Pro系列。在笔吧评测室和极客湾的媒体续航实测中，荣耀MagicBook Pro 14 2026和荣耀MagicBook Pro 16 2026分别取得18小时26分钟和14小时38分钟的超长续航成绩，再次印证超强续航实力。

荣耀MagicBook Pro系列2026全系产品标配100W氮化镓充电器，可为荣耀笔记本、平板、手机快充，出差仅需携带一个充电器即可满足多设备供电需求。同时，笔记本支持80W反向快充，可化身超大充电宝随时随地为荣耀手机、平板充电，彻底告别续航焦虑。

最高88W性能满血释放 核显轻薄本轻松运行3A大作

荣耀MagicBook Pro系列2026最高搭载第三代英特尔酷睿Ultra X9 388H处理器，并有Ultra X7 358H和Ultra 5 338H不同规格可选。在HONOR Turbo X性能调校和全新智冷内吹散热系统的加持下，最高可实现88W性能释放，游戏帧率最高提升10%，让核显轻薄本也能随心玩3A硬核大作。

护眼体验Buff叠满 打造旗舰级专业巨屏新体验

荣耀MagicBook Pro系列2026保持顶级屏幕素质：荣耀MagicBook Pro 14 2026采用3.1K分辨率OLED触控屏，并新增超低反LR膜，环境光反射下降97.8%，有效提升OLED屏幕抗反光能力;荣耀MagicBook Pro 16 2026采用3K分辨率LCD屏，支持165Hz高刷，游戏体验更丝滑。

在荣耀绿洲护眼技术基础上，荣耀MagicBook Pro系列2026新增荣耀手机同款AI离焦护眼技术以及舒视显示技术，有助于改善近视与缓解眼疲劳。此外，其还支持14种专业色彩模式，覆盖99%的生产力创作场景。

全新Magic视界与自研YOYO Claw 打造AI PC新体验

顺应年轻用户的使用习惯与需求，荣耀MagicBook Pro系列2026推出了全新的AI UI――Magic视界，相比传统Windows界面，Magic视界带来细腻流畅的转场动画、极致丝滑的应用切换，以及更智能的系统级AI主动服务，让AI PC的操作与交互更简单、更高效。

为满足当下大量用户的“养虾”需求，荣耀MagicBook Pro系列2026创新支持荣耀自研YOYO Claw智能体，通过预置成熟龙虾能力的模式，解决“养虾”部署复杂、token成本高、隐私不安全三大痛点，带来更易用、更省钱、更安全的“养虾”体验。

荣耀MagicBook Pro系列2026拥有星辰灰、月光白、青瓷绿三款配色，并提供了多种配置选择，满足用户的不同需求。荣耀MagicBook Pro 14 2026国补到手价6799.15元起，荣耀MagicBook Pro 16 2026国补到手价6969.15元起，两款新品均已在全渠道开售，想抢先体验的用户可以第一时间入手。

发布会上，荣耀笔记本X Plus系列2026也迎来升级迭代，新品延续荣耀X系列硬核品质基因，全系采用英特尔酷睿Ultra 5 325处理器，80Wh大电池和高刷护眼的LCD雾面屏，带来更硬核、更超能的办公体验。荣耀笔记本X Plus系列2026国补到手价5099.15元起，4月30日起陆续在全渠道发售。

此外，本次发布会荣耀还发布了“赢者通吃”的全新荣耀WIN系列游戏本，超薄旗舰全新平板荣耀MagicPad3 Pro 12.3，以及首款自适应降噪荣耀头戴式耳机2，在满足用户多元化使用需求的同时，也为消费者带来更为丰富、极致的产品体验。

依托荣耀阿尔法战略，从 Robot Phone、Magic V6、WIN系列旗舰手机，到全新发布的 PC、平板及多品类全场景智慧产品，再到斩获重磅榜首佳绩的荣耀机器人，荣耀正持续构建全场景AI终端生态，用实际行动向全球领先的AI终端生态公司大踏步迈进。