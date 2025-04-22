OPPO K12s正式发布1099元起，综合配置全面升级

【天极网手机频道】4 月 22 日，OPPO 正式发布千元档新品K12s， 搭载 OPPO 史上最大的 7000mAh 五年长寿大电池，支持 80W 超级闪充，成就「续航小霸王」，轻松实现超一天一充。凭借新一代4nm芯片配合 5700mm² 超大 VC，OPPO K12s带来全面流畅的性能体验。这款集超长续航、流畅性能与全能体验于一身的「续航小霸王」，起售价仅 1099 元起，即日起开启预售。

7000mAh 大电池成就同档「续航小霸王」

OPPO K12s 搭载了同级领先的 7000mAh超大石墨电池，能够轻松实现超一天一充，领先同档手机，成就新一代「续航小霸王」，让用户告别频繁充电的困扰。得益于石墨材料自身长寿、稳定的特性，即使使用五年之后，OPPO K12s 仍然可以拥有 80% 以上的最大电池容量，提供5年长寿品质。

OPPO K12s 配置 80W 超级闪充，可以随时随地快速回血，充电五分钟，通话五小时;充电半小时，游戏畅玩五小时。同时搭载自研的智慧充电引擎 5.0，包括极速充电、久充保护、智能降速充电、充电上限保护和极寒模式，在确保充电效率的同时，最大限度保护电池健康及充电安全。全新一代 OPPO K12s 能轻松应对日常各种生活挑战，无惧长时间夜间充电，无惧边用边充，无惧户外极寒充电，轻松解决日常用电焦虑。

全面性能流畅，稳定散热，冷静输出

OPPO K12s 搭载新一代4nm芯片，采用台积电低功耗制程工艺，整体性能提升 63%，无论是日常使用还是游戏娱乐都能游刃有余。K12s 同时配备了远超同级尺寸的 5700mm² 超级大 VC，能及时有效降低手机温度，减少因过热导致的性能下降问题，带来全面性能流畅。

目前，OPPO K12s的流畅表现已经通过泰尔认证中心五年抗老化专业测评，荣获首个移动智能终端系统抗老化能力(60 个月)五级泰尔认证，做到五年流畅标准。

轻薄时尚直屏设计，演绎掌间精彩

OPPO K12s 采用了独特的碎片赛博美学理念，将未来科技感与几何美学完美融合。K12s带来棱镜黑、星芒白和玫瑰紫三种配色，每一种都呈现出与众不同的光影效果。K12s 整机厚度仅8.45mm，容纳 7000mAh 大容量电池的同时，兼具轻薄时尚。

OPPO K12s 配备了 6.67 英寸 120Hz 高亮护眼 OLED 直屏，显示清晰出色，色彩表现不输旗舰。K12s 最高支持1200nit 峰值亮度，即使在强光环境下也能清晰显示内容。同时，它还搭载了舒适背光 2.1 和舒眠模式 2.0，能全天候呵护用户的用眼健康。

软硬件协同加持，拥有远超同级智慧便捷

OPPO K12s 搭载 5000 万像素主摄像头，可拍出超清生动影像。搭载超流畅ColorOS 15 系统，拥有领先的AI影像体验，支持AI高清像素、AI消除、AI去拖影和AI去反光等 AI 影像功能，可以一键拯救废片，让每一个鲜活瞬间都能完美展现。

整机耐用方面，OPPO K12s 采用了IP65级别的防尘防水设计，能够有效抵御日常生活中的水溅和灰尘侵袭。针对户外场景， K12s 贴心支持高能户外模式、无网通话、湿手触控、手套模式，让户外场景的使用更加得心应手。此外，得益多功能 NFC 和红外遥控等功能的加入，则大大拓展了K12s的使用场景，带来旗舰级智慧体验。

价格与上市信息

OPPO K12s 提供四个内存版本可选：8GB+128GB版本售价 1199元，8GB+256GB 版本售价 1399 元，12GB+256GB 版本售价 1499 元，12GB+512GB 版本售价 1799 元。首销期间 8+128GB/8+256GB /12+256GB 三个版本闪降100元，即日起开启预售，并将于 4 月 25 日上午 10:00 在 OPPO 商城、京东、天猫、拼多多、抖音等各大平台全面开售，叠加国补后，起步价将进入千元以下。

4月25日-5月5日首销期间，为回馈首批购机用户，OPPO 推出免费赠一年碎屏保，两年19.9元低价购电池保，以旧换新至高补贴500元，至高享价值66元会员新机权益礼包等多项购机权益。