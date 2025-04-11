春季换新，OPPO Find X8 Ultra可以放心入手！

【天极网手机频道】又到了万物复苏的春天换新季，大家都盼着能换上新装备，开启全新生活。在琳琅满目的手机市场中，OPPO Find X8 Ultra 脱颖而出，在 Ultra 机型普遍厚重的情况下，凭借精密堆叠技术打造出 8.78mm 的纤薄机身，且集出色外观、顶级性能、超强影像、持久续航及贴心细节于一身，成为众多消费者的理想之选。

OPPO Find X8 Ultra仅有 8.78mm 的纤薄机身相比上代直降 7.58%，握持感十分出色，接近传统旗舰。其圆形相机 Deco 采用独特的哑光灰配色，搭配 2.5D 玻璃背板，不仅看起来 “低调奢华”，镜头模组的凸起高度较前代还降低了 15%，单手握持时不再顶手指，让日常使用更加舒适。

OPPO Find X8 Ultra搭载一块6.82 英寸新一代2K 钻石屏，极窄四等边设计，边框仅 1.4mm，无论是观看高清视频、畅玩大型游戏，还是浏览图文资讯，都能带来沉浸式的视觉体验。同时，4320Hz 高频 PWM 调光有效降低频闪对眼睛的伤害，240Hz 触控采样率让屏幕操作顺滑跟手，夜间低蓝光模式还通过了莱茵认证，全方位呵护用户用眼健康 。

影像方面，OPPO Find X8 Ultra主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦配置了两颗专业镜头，一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄，覆盖了从超广角到长焦的全焦段，并且支持物理长焦微距;超广角镜头同样表现不俗，采用JN5传感器，拥有5000万像素，视野广阔、细节丰富，适合风光与大场景拍摄。

首发搭载LUMO凝光影像系统，通过强大光学设计与先进计算能力，以全新的超光感计算光学系统、丹霞原彩镜头以及全链路原彩ProXDR 等创新，打造出拍人最好的移动影像系统。

超光感计算光学系统在黄金人像全焦段系统、超高速对焦系统的基础上，配备的多模态色彩采集系统能够精准捕捉不同光线环境下的色彩信息，无论强光直射还是暗光笼罩，都能确保拍摄出的图像色彩还原准确。而高精度景深采集系统则让手机镜头在拍摄时能够敏锐感知画面中物体的远近层次，为实现自然逼真的虚化效果奠定基础;全链路原彩 ProXDR 技术以 HDR 规格重新定义了从传感器到屏幕显示，再到分享平台的影像全链路。它拥有强大的高动态范围能力，让照片回看时拥有 “重回拍摄现场” 的逼真感;得益于超光感计算光学系统的多模态色彩采集系统以及丹霞原彩镜头的分区色温感知计算技术，能够精准采集不同光源色温下的光线，针对人物皮肤和背景环境进行独立色温调整，有效避免肤色偏色与环境色彩失真问题。

OPPO Find X8 Ultra 搭载的是采用第二代 3nm 制程工艺的骁龙 8至尊版处理器，性能十分强劲。无论是运行大型游戏，还是多任务处理，依靠潮汐引擎智能调度 CPU 和 GPU 资源，都能实现零卡顿，为用户带来流畅高效的使用体验。Find X8 Ultra还搭载超大仿生振感马达，提供72 类振感、700 多种振动反馈，游戏体验更畅快;解锁速度和稳定性拥有大幅提升，带来无感解锁新体验。

内置的 6100mAh 硅碳负极电池，搭配100W 有线快充，让手机快速“回血”;还支持 50W 无线快充，以及10W反向充电，无论是在家中、办公室，还是外出途中，都能快速为手机补充电量，彻底解决你的 “电量焦虑” 。

OPPO Find X8 Ultra 在各个方面都展现出了顶级旗舰的实力。如果你是摄影爱好者，它强大的影像系统能助你轻松创作大片;游戏玩家则能在其强劲性能和出色散热下畅享满帧游戏体验;商务人士也可凭借超懂你的ColorOS15系统和长续航，在办公差旅中无后顾之忧。趁着春季换新季，OPPO Find X8 Ultra无疑是这个春天最值得入手的智能手机。

目前OPPO Find X8 Ultra已在官网等各大线上平台正式开放预约，提供星野黑、月光白和程曦微光三种配色，12GB+256GB零售价6499元、16GB+512GB零售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版)零售价7999元，将于4月16日10：00全面开售。感兴趣的用户可以在官网以及各大电商平台、线下门店进行了解与购买。