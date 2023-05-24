OPPO Reno10 Pro+评测：光影由远及近，让长焦真正回归人像！

【天极网手机频道】纵观OPPO Reno系列的发展历程，每一代产品都曾推出不少令人惊艳的设计或功能技术，轻薄、色彩、流畅等特性早已深入人心。尤其在影像领域，始终坚定人像拍摄的OPPO Reno系列，也在不断的探索与突破中，帮助用户捕捉下不少精彩生动的人像瞬间。如今，OPPO Reno系列迎来了它的第十代里程碑之作――OPPO Reno10 Pro+，它在人像维度有何创新，是否能再次引领潮流？答案即刻揭晓。

全新设计 再挑战轻薄极限

色彩是Reno系列美学理念最直观的呈现，基本每一代都有新配色，无一不能给大众留下深刻的印象。继「明日金」之后，OPPO Reno10 Pro+再度推出「灿烂金」配色。简约的金色，在金缕流纱全新工艺的雕刻下，焕发出优雅灿烂的光泽，金丝纹理下更是丝绸般的细腻触感。

紫色，也是Reno系列不可或缺的优雅色调。全新的「暮光紫」配色，淡淡的紫色朦胧又立体，在光面玻璃的映衬下，呈现出神秘而克制的光泽，触感同样丝滑细腻。后置摄像头模组采用全新的“视界之窗“设计，外圆内方，颇具极简几何设计的艺术韵味。

值得一提的是，OPPO Reno10 Pro+嵌入了一颗潜望长焦镜头以及一块4700mAh的大容量电池，但却将机身厚度控制在8.28mm，重量也仅为194g，完全打破了“潜望不轻薄，轻薄没潜望”的行业共识。

同时，秉承着对称平衡的设计理念，OPPO Reno10 Pro+融入了3D双曲面、≤74mm 舒适握持宽度等设计，凭借实力打造出轻薄的舒适手感。由此来看，OPPO Reno10 Pro+凭借着多项全新的设计，再度挑战轻薄极限，为优异的影像减重去负。

潜望长焦 超光影自然人像

影像的本质，是记录，记录所见的景象。而在手机影像领域，由于手机的便利性，它早已成为了大众记录生活的最佳工具。在这众多的成片中，关于人像的照片往往占据着很大的比例。所以，OPPO Reno10 Pro+认为，相比起拍到遥不可及的事物，拍好身边的人更为重要。

为此，OPPO Reno10 Pro+在5000万像素索尼旗舰大底主摄与800万像素的超广角镜头外，增加了一颗6400万像素的超光影潜望长焦镜头。这颗高素质的长焦镜头，主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，试图通过近大远小的透视关系，帮助用户更加轻松地拍摄下质感人像照片。

在笔者看来，超光影潜望长焦镜头的加入，用户日常的拍摄与创作，显然有了更多的可能性。更为重要的是，在人像维度上，这颗高素质的长焦镜头也让OPPO Reno10 Pro+具备了两大优势：构图自由与光影自然。

摄影中“远全中近特”的五大景别，放在人像摄影上尤其合适，能够凸显出人物环境之间的不同关系或某种情绪的表达。OPPO Reno10 Pro+可以实现“1x拍摄全身人像全景、3x拍摄半身人像中景、6x拍摄表情特写近景”共三个不同焦段的拍摄，而这三个焦段正是属于“黄金人像”焦段范畴。尤其是后面的3x与6x，去除了复杂环境的干扰因素，能够定格下干净纯粹的人像主体。简单来说，它让我们构图更加自由，最大程度地降低了复杂环境的影响。

普通模式3x

普通模式6x

从具体的样张来看，长焦镜头的优势保证了各个焦段画面的高清晰度，即使是6x的裁切，也能够拍出堪比光学镜头画质的样张，并且整体的色彩也趋于自然柔和。我们再看3x人像样张画面中的虚化效果，在长焦镜头与算法的合力加持下，它的虚化过渡很自然，完全具备光学镜头的特征。而这种远近距离的层次感与渐进感，不仅让画面中的人物主体更加突出，也使得人物与背景的融合度恰到好处。

人像模式3x

在手机影像的人像拍摄中，大部分厂商为了保证人像的美颜效果，反而破坏了人像真实的光影关系。当然，想要实现自然的光影人像，需要的是更强大更精准的算法。OPPO Reno10 Pro+完整继承了Find系列的超光影图像引擎，能够通过计算光影，还原出光线赋予人像的自然美感。

普通模式1x

普通模式3x

我们看到具体样张，在复杂的环境光场景下，OPPO Reno10 Pro+会根据画面中暖黄色灯光的投射方向以及右边的室外光线，通过算法正确地处理这种大光比环境光的影响，还原出亮部与暗部的细节，不会产生过曝或者过暗的现象，最终让画面的光影更加协调。

再聚焦到人脸部的特写，除了基本的美颜效果外，脸部的高光与阴影部分有所保留，而不是单纯地提亮人脸部的光泽，忽略与周围环境的光比关系。如此一来，人物的五官以及整体的脸部轮廓，都会显得很立体，没有多余的涂抹感，即使是微表情也能精准地呈现出来。

当然，人像之外的拍摄，OPPO Reno10 Pro+同样表现出彩。白天拍摄的样张，阴天的天空颜色并没有出现过度渲染的偏色现象，整体是很自然的风格。暗光或弱光场景下，直出的样张纯净度很高，几乎没有噪点，亮部与暗部的细节都处理得比较好，没有出现过曝现象，反而凸显出了画面色彩的层次感。

此外，OPPO Reno10 Pro+采用了一块与Find X6系列同款的6.7 英寸动态光影屏，具备2772 x 1240分辨率、1400nit峰值亮度、10.7亿色彩显示、光子矩阵显示等多项先进技术，能够更好地还原HDR拍摄效果，复现现实光影所带来的视觉震撼。

多项配置 持久流畅新标杆

基础配置上，OPPO Reno10 Pro+配备了“第一代骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1”性能三件套，配合16GB超大内存与ColorOS超算平台，通过了OPPO实验室48个月久用流畅认证，ColorOS更是连续三年获得鲁大师最流畅系统，在同档位产品中堪称“持久流畅新标杆”。

在软硬件的加持下，OPPO Reno10 Pro+性能水平毋庸置疑，在安兔兔跑分综合测试中跑出了109万的高分成绩，性能位居行业前沿水平，重载场景多任务情况下也能流畅稳定地运行。

续航方面，OPPO Reno10 Pro+在如此轻薄的机身下，内置了一块等效4700mAh的长寿大电池。在“室温26℃、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、智能刷新率、声音与亮度均50%”的环境下，进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频以及待机8小时的四项常规续航测试。

经过测试，OPPO Reno10 Pro+剩余74%的电量，续航能力还是比较出色的。尤其在1小时游戏测试中，耗电量仅12%，足以带来持久稳定的游戏体验。而基于以上的重负载测试结果来看，用户日常使用一天，基本不会有多大问题。

充电方面，OPPO Reno10 Pro+配备了长寿版 100W 超级闪充，从1%的低电量充至100%满电状态仅需28分钟左右，充电能力同样出色。此外，OPPO Reno10 Pro+还内置了一颗SUPERVOOC S 电源管理芯片，配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，使电池充放电循环次数达到1600次后依旧剩余80%的电池容量。

总结

笔者以为，OPPO Reno10 Pro+无论外观设计的轻薄优雅，还是内在配置的均衡稳定，其综合体验都相当出色，完全符合笔者的预期。而在预期之外的惊喜，自然是影像领域的升级，尤其是在人像赛道上的再度创新。总的来说，OPPO Reno10 Pro+很好地继承与延续了Find系列的影像理念，通过多项软硬件，将远处的光影艺术尽收眼前，最终让长焦真正回归到人像，再次引领同档位产品的潮流。