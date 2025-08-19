荣耀Magic V Flip2萌宠上新，治愈你的每一天

【天极网手机频道】今日，荣耀官方微博正式发布萌宠海报，宣布荣耀Magic V Flip2将在外屏萌宠上迎来升级。此次荣耀Magic V Flip2以萌宠为核心打造全新体验，让小折叠的外屏不再只是显示窗口，更成为能提供陪伴感的治愈空间。

从官方海报上主要能看出四项升级点――萌宠盲盒、好运彩蛋、治愈陪聊以及赛博撸猫。结合外屏交互逻辑来看，或许荣耀Magic V Flip2不仅有全新的萌宠上线，还有特殊萌宠盲盒玩法，每日解锁不同的好运彩蛋。亦或许是荣耀Magic V Flip2结合AI能力，赋予萌宠更多玩法，比如支持语音聊天功能，让用户轻松get养成系萌宠，治愈又贴心。

除了萌宠交互方面之外，荣耀Magic V Flip2搭载的2亿像素超清主摄+5000万像素120°超广角镜头组成了小折叠史上最强影像系统，结合多种折叠角度，用户可轻松实现“拍照不求人”;续航方面，荣耀Magic V Flip2配备小折叠领域最大的5500mAh青海湖电池，搭配80W有线快充+ 50W无线快充的黄金组合，快速回血彻底告别电量焦虑。据了解，荣耀Magic V Flip2还首发了无线充电双焦点圈设计，精准解决了小折叠无线充电对准难的行业痛点，有效提高充电体验。

在外观设计上，荣耀Magic V Flip2延续了与国际时尚大师Professor Jimmy Choo周仰杰博士的合作，其高定款“织梦蓝”采用水晶镶嵌工艺，背板在不同光线下折射出如星空般璀璨的光芒。除了“织梦蓝”外，晨曦紫如破晓时分的霞光，月影白似月光下的雪晶，钛空灰则充满未来科技感，四款配色同样各具特色，为广大用户提供更多选择。

在可靠耐用性方面，荣耀Magic V Flip2采用超坚韧UTG玻璃，大幅提升抗跌落性能。并且在经历35万次折叠后依旧能保持屏幕平整如新，可靠性不输直板机。

荣耀Magic V Flip2不仅在外观设计、影像能力、电池续航等方面全面升级，还带来了可爱治愈的AI萌宠体验，是一款集极致产品力与贴心交互体验于一体的年度最强小折叠。目前荣耀Magic V Flip2已开启全渠道预约，并于8月21日19:30正式发布，敬请期待。